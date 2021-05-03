Антисборная 28-го тура: разбитый «Локомотив» и художественные падения

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вчера, 19:00

Если смотреть на футбол с юмором – было много трагикомичных эпизодов.

Вратарь

Матвей Сафонов («Краснодар») – ляп тура

И все-таки Сафонов, хотя почти достал удар Нобоа с точки и разок помог «горожанам» поселить дома ложную надежду на успех против «Сочи». Зато потом капитан «быков» пропустил гол, который не имеет права сочинять голкипер международного уровня. Нобоа пробил с острейшего угла, а Матвей забросил мяч в сетку своих ворот.

Защитники

Дмитрий Рыбчинский («Локомотив»)

Нарвался на команду, что использовала его слабые стороны в обороне. Рыбчинского продавливали, запутывали позиционно, обходили стороной, а иногда просто игнорировали, рассекая защиту «Локомотива» вертикально. В центральном матче тура никого не поймал. Ужасный поединок для универсала и отличный для его оппонентов.

Роман Нойштедтер («Динамо») – падение тура

Ракицкий отдыхает с потерей мяча, ведь Ярослав чудил при счете 5:0. Иногда в сценарии фильмов включают дикие эпизоды, а зрители говорят: «Так в жизни не бывает». А потом смотрим, как Дюпин выносит мяч, у Нойштедтера вагон времени для принятия решения, но Роман нелепо падает и ползком тянется к мячу – и понимаем, что у жизни извращенное чувство юмора. Эпизод забавный, а вот Шунину горько – снова защита «привезла».

Ведран Чорлука («Локомотив»)

Евгеньев позволил Деспотовичу от себя отскочить, Кутепов забил в свои ворота в стиле Маслова, но именно команду Чорлуки разнесли в щепки. Хорват банально не успевал. Но раньше страховал Гильерме, а против Азмуна и Дзюбы лидер обороны запомнился разве что столкновением с голкипером и новой травмой. Если анализировать игру Ведрана, то Чорлука провалился.

Пабло Кастро («Локомотив») – растерянность тура

Перебить выступление Пабло, которого не замечал Азмун, обыгрывал Дзюба и который жестко снес Артема, заработав чистый пенальти, никто в этом туре не смог. Пабло оставил прекрасное впечатление по ходу победной серии Николича, но оборона «Локомотива» сломалась в самый неподходящий момент. Ужасный поединок, счет на табло красноречивый – 6:1.

Илья Самошников («Рубин») – подкат тура

Как и предыдущий участник состава, проводил классную весну. Но против «Динамо» левый защитник казанцев переборщил с грубостью. Странно, что футболисты РПЛ так смело идут в опасные подкаты с поднятыми ногами, когда того совсем не требует ситуация. В мире, где Погба признается, что не умеет делать подкаты, надо быть осторожнее со сложным приемом. Самошников рискнул здоровьем соперника – железный фол.

Полузащитники

Александр Трошечкин («Химки»)

Продолжение разговора о Самошникове. Что это за новая привычка бросаться в ноги в центре поля? В чем смысл этих грубых подкатов? Трошечкин мог нанести травму игроку «Урала», причем выбить на шесть месяцев, если бы разнес «ахилл». Против «Урала» Александру еще повезло – его красная карточка на 15-й минуте не помешала голу Конате остаться единственным и победным. Но удача не оправдывает грубость.

Даниил Уткин («Краснодар») – единоборство тура

Ганчаренко выпустил Уткина при счете 1:1. Через минуту Кабелла получил красную карточку. Дальше были моменты, когда Уткину стоило добавить активности атакам «горожан» — не получилось. И когда Уткин останавливал Нобоа на фланге обороны, то сравнялся с другими весельчаками футбольных выходных – проиграл борьбу, потерял равновесие, упал, открыл Кристиану путь к дублю и смешному голу в ворота Сафонова.

Реми Кабелла («Краснодар»)

Плеймейкер «горожан» сглупил. Имея желтую карточку, снес Жоаозиньо. Хавбек заблокировал разгон соперника, грамотно подставился и упал. Ничего невероятно криминального, но арбитр Сиденков формально прав – Кабелла сыграл на желтую карточку. До этого Реми не создал ни одного момента для напарников, так что провел плохой во всех смыслах матч.

Рифат Жемалетдинов («Локомотив»)

«Локомотиву» столько «Бавария» и «Ювентус», как петербуржцы, не забивали! Логично включить в состав всех ключевых антигероев команды. Жемалетдинов долго принимал решения, редко замечал напарников и почти не выходил на ударные позиции. Плохой футбол в центральном матче от одного из лучших игроков весны в РПЛ . Его коллеги (Камано, Смолов и Крыховяк) хотя бы изображали активность.

Нападающий

Саломон Рондон ( ЦСКА ) – вальяжность тура

То медлит, то промахивается с хорошей позиции, то плохо понимает Влашича (Никола получил травму, но должен восстановиться за неделю). Рондон вернулся в РПЛ в непонятном состоянии, но это вопрос к Ганчаренко, Бабаеву и скаутам ЦСКА . Куда смотрели? Венесуэлец – нападающий высокого класса, но ему не хватает подвижности и реализации, чтобы стать героем сложной для Олича концовки сезона.

Главный тренер

Марко Николич («Локомотив»)

Все конечно, как серия побед «железнодорожников». И, конечно, Николич виноват, что неправильно расписал сценарий игры против «Зенита» в гостях. Пытались взять нахрапом, не забили первыми, пропустили после красивого удара Дзюбы и посыпались в защите. Бывали похожие серийные ошибки раньше, но выручал Гильерме, а в Санкт-Петербурге ни вратарь, ни тренер не спасли. Николич может остаться без путевки в ЛЧ , а это серьезный прокол после крайне удачных месяцев.

Судья выходных. Василий Казарцев (матч ЦСКА – «Уфа»)

Защитник «Уфы» при счете 1:1 грубо сыграл против Кучаева в своей штрафной. Не имеет значение, что удар нанесли, налицо риск нанесения травмы сопернику, это повод для пенальти после запоздалых и грубых действий. Реакция игрока «Уфы» привела к удару в ногу, это риск нанесения травмы. ЦСКА эта ничья может стоить места в еврокубках с солидными премиальными. Казарцев как начал сезон скандалом в битве «Сочи» и «Спартака», так и завершает – уже не первое его спорное решение весной.

Разгром тура. «Локомотив» в Санкт-Петербурге