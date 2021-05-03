Антисборная 28-го тура: разбитый «Локомотив» и художественные падения

Если смотреть на футбол с юмором – было много трагикомичных эпизодов.
Вратарь
Матвей Сафонов («Краснодар») – ляп тура
И все-таки Сафонов, хотя почти достал удар Нобоа с точки и разок помог «горожанам» поселить дома ложную надежду на успех против «Сочи». Зато потом капитан «быков» пропустил гол, который не имеет права сочинять голкипер международного уровня. Нобоа пробил с острейшего угла, а Матвей забросил мяч в сетку своих ворот.
Защитники
Дмитрий Рыбчинский («Локомотив»)
Нарвался на команду, что использовала его слабые стороны в обороне. Рыбчинского продавливали, запутывали позиционно, обходили стороной, а иногда просто игнорировали, рассекая защиту «Локомотива» вертикально. В центральном матче тура никого не поймал. Ужасный поединок для универсала и отличный для его оппонентов.
Роман Нойштедтер («Динамо») – падение тура
Ракицкий отдыхает с потерей мяча, ведь Ярослав чудил при счете 5:0. Иногда в сценарии фильмов включают дикие эпизоды, а зрители говорят: «Так в жизни не бывает». А потом смотрим, как Дюпин выносит мяч, у Нойштедтера вагон времени для принятия решения, но Роман нелепо падает и ползком тянется к мячу – и понимаем, что у жизни извращенное чувство юмора. Эпизод забавный, а вот Шунину горько – снова защита «привезла».
Ведран Чорлука («Локомотив»)
Евгеньев позволил Деспотовичу от себя отскочить, Кутепов забил в свои ворота в стиле Маслова, но именно команду Чорлуки разнесли в щепки. Хорват банально не успевал. Но раньше страховал Гильерме, а против Азмуна и Дзюбы лидер обороны запомнился разве что столкновением с голкипером и новой травмой. Если анализировать игру Ведрана, то Чорлука провалился.
Пабло Кастро («Локомотив») – растерянность тура
Перебить выступление Пабло, которого не замечал Азмун, обыгрывал Дзюба и который жестко снес Артема, заработав чистый пенальти, никто в этом туре не смог. Пабло оставил прекрасное впечатление по ходу победной серии Николича, но оборона «Локомотива» сломалась в самый неподходящий момент. Ужасный поединок, счет на табло красноречивый – 6:1.
Илья Самошников («Рубин») – подкат тура
Как и предыдущий участник состава, проводил классную весну. Но против «Динамо» левый защитник казанцев переборщил с грубостью. Странно, что футболисты РПЛ так смело идут в опасные подкаты с поднятыми ногами, когда того совсем не требует ситуация. В мире, где Погба признается, что не умеет делать подкаты, надо быть осторожнее со сложным приемом. Самошников рискнул здоровьем соперника – железный фол.
Полузащитники
Александр Трошечкин («Химки»)
Продолжение разговора о Самошникове. Что это за новая привычка бросаться в ноги в центре поля? В чем смысл этих грубых подкатов? Трошечкин мог нанести травму игроку «Урала», причем выбить на шесть месяцев, если бы разнес «ахилл». Против «Урала» Александру еще повезло – его красная карточка на 15-й минуте не помешала голу Конате остаться единственным и победным. Но удача не оправдывает грубость.
Даниил Уткин («Краснодар») – единоборство тура
Ганчаренко выпустил Уткина при счете 1:1. Через минуту Кабелла получил красную карточку. Дальше были моменты, когда Уткину стоило добавить активности атакам «горожан» — не получилось. И когда Уткин останавливал Нобоа на фланге обороны, то сравнялся с другими весельчаками футбольных выходных – проиграл борьбу, потерял равновесие, упал, открыл Кристиану путь к дублю и смешному голу в ворота Сафонова.
Реми Кабелла («Краснодар»)
Плеймейкер «горожан» сглупил. Имея желтую карточку, снес Жоаозиньо. Хавбек заблокировал разгон соперника, грамотно подставился и упал. Ничего невероятно криминального, но арбитр Сиденков формально прав – Кабелла сыграл на желтую карточку. До этого Реми не создал ни одного момента для напарников, так что провел плохой во всех смыслах матч.
Рифат Жемалетдинов («Локомотив»)
«Локомотиву» столько «Бавария» и «Ювентус», как петербуржцы, не забивали! Логично включить в состав всех ключевых антигероев команды. Жемалетдинов долго принимал решения, редко замечал напарников и почти не выходил на ударные позиции. Плохой футбол в центральном матче от одного из лучших игроков весны в РПЛ. Его коллеги (Камано, Смолов и Крыховяк) хотя бы изображали активность.
Нападающий
Саломон Рондон (ЦСКА) – вальяжность тура
То медлит, то промахивается с хорошей позиции, то плохо понимает Влашича (Никола получил травму, но должен восстановиться за неделю). Рондон вернулся в РПЛ в непонятном состоянии, но это вопрос к Ганчаренко, Бабаеву и скаутам ЦСКА. Куда смотрели? Венесуэлец – нападающий высокого класса, но ему не хватает подвижности и реализации, чтобы стать героем сложной для Олича концовки сезона.
Главный тренер
Марко Николич («Локомотив»)
Все конечно, как серия побед «железнодорожников». И, конечно, Николич виноват, что неправильно расписал сценарий игры против «Зенита» в гостях. Пытались взять нахрапом, не забили первыми, пропустили после красивого удара Дзюбы и посыпались в защите. Бывали похожие серийные ошибки раньше, но выручал Гильерме, а в Санкт-Петербурге ни вратарь, ни тренер не спасли. Николич может остаться без путевки в ЛЧ, а это серьезный прокол после крайне удачных месяцев.
Судья выходных. Василий Казарцев (матч ЦСКА – «Уфа»)
Защитник «Уфы» при счете 1:1 грубо сыграл против Кучаева в своей штрафной. Не имеет значение, что удар нанесли, налицо риск нанесения травмы сопернику, это повод для пенальти после запоздалых и грубых действий. Реакция игрока «Уфы» привела к удару в ногу, это риск нанесения травмы. ЦСКА эта ничья может стоить места в еврокубках с солидными премиальными. Казарцев как начал сезон скандалом в битве «Сочи» и «Спартака», так и завершает – уже не первое его спорное решение весной.
Разгром тура. «Локомотив» в Санкт-Петербурге
Цена поражения 1:6 может оказаться финансово неподъемной для «железнодорожников». Им и так руководители РЖД рекомендовали урезать расходы, а без премиальных от УЕФА за выступления в ЛЧ придется продавать важных игроков, станет сложнее удержать молодежь и усилить состав. В футболе можно выиграть все матчи до условного финала, но без решающей победы предыдущие игры значения уже не имеют. Николич и его подопечные на удивление легко сдались «Зениту». Качество футбола «Локомотива», особенно в обороне — разочарование тура.
Сначала после возобновления сезона все хвалили заневску и мясных, тренер -новатор, Соболев -новый Дзюба, потом хлоп и 3:0 дома от Уфы)
Сейчас Локо.
Николичем интересуются Ювенту и Интер, Локо очень трудно будет его удержать, Крыховяк лучший полузащитник, Федя снова забивает, Чорлука зря уходит еще может поиграть, Пабло как у Локо получилось урвать такого суперзащитника)
И раз 6:1 в гостях и пока ЛЧ)
Сначала после возобновления сезона все хвалили заневску и мясных, тренер -новатор, Соболев -новый Дзюба, потом хлоп и 3:0 дома от Уфы)
Сейчас Локо.
Николичем интересуются Ювенту и Интер, Локо очень трудно будет его удержать, Крыховяк лучший полузащитник, Федя снова забивает, Чорлука зря уходит еще может поиграть, Пабло как у Локо получилось урвать такого суперзащитника)
И раз 6:1 в гостях и пока ЛЧ)
Бабаев: В конце матча было спорное решение по неназначенному пенальти. Будем обращаться в ЭСК. В других матчах за подобные эпизоды ставили пенальти.
P.S. Когда Тамбову 3 пенки за игру били - нравилось!
Бабаев: В конце матча было спорное решение по неназначенному пенальти. Будем обращаться в ЭСК. В других матчах за подобные эпизоды ставили пенальти.
P.S. Когда Тамбову 3 пенки за игру били - нравилось!
Гильерме конечно же не хватает
Гильерме конечно же не хватает
Столько за шиворот наполучать, это надо постараться!
Столько за шиворот наполучать, это надо постараться!
я что-то пропустил?
я что-то пропустил?