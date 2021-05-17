«Ньюкасл» — «Шеффилд Юнайетд»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 12:03

Букмекер Pinnacle открыл прием ставок на матч 37-го тура АПЛ «Ньюкасл» — «Шеффилд Юнайтед», который пройдет 19 мая 2021 года.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл», набравший 39 очков, занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ . В пяти прошлых турах чемпионата «сороки» одержали две победы, обыграв дома «Вест Хэм» (3:2) и в гостях «Лестер» (4:2).

Также в данной серии «Ньюкасл» уступил на своем поле «Арсеналу» (0:2) и «Манчестер Сити» (3:4), а в игре с «Ливерпулем» команда сыграла вничью (1:1). Отметим, что в четырех из пяти прошлых домашних матчах хозяев выиграла ставка «обе забьют – да».

«Шеффилд Юнайтед»

В пяти последних поединках АПЛ «Шеффилд Юнайтед» одержал две победы. Но эти успехи не спасли «клинков» от вылета в Чемпионшип – команда прочно обосновалась на последнем месте, набрав по ходу сезона 20 очков.

Успешными для «Шеффилда» оказались игры против «Брайтона» и «Эвертона» (1:0), а в матчах с «Кристал Пэлас» (0:2), «Тоттенхэмом» (0:2) и «Вулверхэмптоном» (0:1) команда потерпела поражения без забитых голов.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ньюкасл» — 1.757

Ничья – 3.790

Победит «Шеффилд Юнайтед» — 4.900

Статистика

«Ньюкасл» пропускал минимум 2 гола в 8 из 10 прошлых матчах на своем поле

«Шеффилд Юнайтед» проиграл 8 из 10 последних поединка на выезде

«Ньюкасл» выиграл и сыграл исход ТБ (2,5) в 2 прошлых домашних матчах с «Шеффилдом»

Прогноз