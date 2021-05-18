«Бернли» – «Ливерпуль»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 10:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Бернли» — «Ливерпуль», который состоится 19 мая 2021 года.

«Бернли»

Команда идет на 15 месте, но уже точно не покинет АПЛ , ведь все аутсайдеры уже определились. Коллектив провел средний сезон и не продемонстрировал высоких результатов, однако имеет возможность выступить лучше в следующем футбольном году. В последних пяти матчах команда смогла набрать всего шесть очков.

15 мая «Бернли» крупно проиграл «Лидсу» (0:4), а 10 мая команда обыграла на выезде «Фулхем» (2:0). Оба матча прошли в рамках чемпионата Англии.

«Ливерпуль»

Команда Юргена Клоппа стала главным информационным поводом прошлого тура чемпионата Англии. Вратарь клуба Алиссон Беккер на последних минутах принес важную победу, забив мяч головой после подачи углового. Это позволило «Ливерпулю» остаться в борьбе за первые четыре места, которые дают право на участие в Лиге Чемпионов.

16 мая «Ливерпуль» обыграл на выезде «Вест Бромвич», а 13 числа в принципиальном матче оказался сильнее «Манчестер Юнайтед» (2:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бернли» – 10.93

Ничья – 6.54

Победит «Ливерпуль» — 1.266

Статистика

«Ливерпуль» проиграл всего один матч из последних десяти поединков во всех турнирах

«Бернли» не может выиграть на своем поле уже десять матчей подряд

«Ливерпуль» выиграл четыре из последних шести матчей с «Бернли»

Пять из последних семи встреч коллективов завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на «Ливерпуль» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.689. «Бернли» не имеет турнирной мотивации и очень плохо выступает на своем поле. Предполагаем, что «Ливерпуль» одержит уверенную победу и продолжит свою борьбу за 3-4 места чемпионата.