«Астон Вилла» – «Челси»: прогноз и ставки БК Pinnacle

1621688517

сегодня, 16:01

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Астон Вилла» – «Челси», который состоится 23 мая 2021 года.

«Астон Вилла»

Команда заняла 11 место в чемпионате и последний тур АПЛ уже не сможет изменить местоположение клуба в турнирной таблице. Коллектив провел качественный сезон и на протяжении всего чемпионата держался в середине турнирной таблицы, не приближаясь быстро к зоне вылета. Команда может внести дополнительную интригу в распределение мест первой четверки, если отберет очки у лондонцев.

19 мая «Астон Вилла» оказалась сильнее «Тоттенхема» (2:1), а 16 числа уступила «Кристал Пэлас» (2:3).

«Челси»

Коллектив Томаса Тухеля готовится к финалу Лиги Чемпионов, но не стоит забывать и о чемпионате, где вопрос с участием в следующей Лиге Чемпионов еще не решен. Команда играет достаточно стабильно в концовке чемпионата и в последних пяти играх смогла набрать 12 очков. Победа в матче с «Астон Виллой» гарантирует клубу бронзовые медали чемпионата Англии.

18 мая «Челси» обыграл «Лестер» в чемпионате (2:1), а 15 числа уступил тому же «Лестеру» (0:1) в финале кубка Англии.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Астон Вилла» – 6.9

Ничья – 4.77

Победит «Челси» – 1.483

Статистика

«Челси» проиграл всего два матча из десяти последних встреч во всех турнирах

«Астон Вилла» не может выиграть на своем поле уже четыре поединка подряд

«Челси» одержал победу над «Астон Виллой» в последних шести из семи поединков

В четырех из шести матчей между командами был зафиксирован исход ТБ 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Челси» с форой (-1), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.763. Для лондонского клуба этот матч очень важен и команда приложит максимум усилий, чтобы финишировать третьими в чемпионате Англии.