«Астон Вилла» – «Челси»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Астон Вилла» – «Челси», который состоится 23 мая 2021 года.
«Астон Вилла»
Команда заняла 11 место в чемпионате и последний тур АПЛ уже не сможет изменить местоположение клуба в турнирной таблице. Коллектив провел качественный сезон и на протяжении всего чемпионата держался в середине турнирной таблицы, не приближаясь быстро к зоне вылета. Команда может внести дополнительную интригу в распределение мест первой четверки, если отберет очки у лондонцев.
19 мая «Астон Вилла» оказалась сильнее «Тоттенхема» (2:1), а 16 числа уступила «Кристал Пэлас» (2:3).
«Челси»
Коллектив Томаса Тухеля готовится к финалу Лиги Чемпионов, но не стоит забывать и о чемпионате, где вопрос с участием в следующей Лиге Чемпионов еще не решен. Команда играет достаточно стабильно в концовке чемпионата и в последних пяти играх смогла набрать 12 очков. Победа в матче с «Астон Виллой» гарантирует клубу бронзовые медали чемпионата Англии.
18 мая «Челси» обыграл «Лестер» в чемпионате (2:1), а 15 числа уступил тому же «Лестеру» (0:1) в финале кубка Англии.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Астон Вилла» – 6.9
- Ничья – 4.77
- Победит «Челси» – 1.483
Статистика
- «Челси» проиграл всего два матча из десяти последних встреч во всех турнирах
- «Астон Вилла» не может выиграть на своем поле уже четыре поединка подряд
- «Челси» одержал победу над «Астон Виллой» в последних шести из семи поединков
- В четырех из шести матчей между командами был зафиксирован исход ТБ 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Челси» с форой (-1), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.763. Для лондонского клуба этот матч очень важен и команда приложит максимум усилий, чтобы финишировать третьими в чемпионате Англии.