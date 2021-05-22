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«Астон Вилла» – «Челси»: прогноз и ставки БК Pinnacle

сегодня, 16:01

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Астон Вилла» – «Челси», который состоится 23 мая 2021 года.

«Астон Вилла»

Команда заняла 11 место в чемпионате и последний тур АПЛ уже не сможет изменить местоположение клуба в турнирной таблице. Коллектив провел качественный сезон и на протяжении всего чемпионата держался в середине турнирной таблицы, не приближаясь быстро к зоне вылета. Команда может внести дополнительную интригу в распределение мест первой четверки, если отберет очки у лондонцев.

19 мая «Астон Вилла» оказалась сильнее «Тоттенхема» (2:1), а 16 числа уступила «Кристал Пэлас» (2:3).

«Челси»

Коллектив Томаса Тухеля готовится к финалу Лиги Чемпионов, но не стоит забывать и о чемпионате, где вопрос с участием в следующей Лиге Чемпионов еще не решен. Команда играет достаточно стабильно в концовке чемпионата и в последних пяти играх смогла набрать 12 очков. Победа в матче с «Астон Виллой» гарантирует клубу бронзовые медали чемпионата Англии.

18 мая «Челси» обыграл «Лестер» в чемпионате (2:1), а 15 числа уступил тому же «Лестеру» (0:1) в финале кубка Англии.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Астон Вилла» – 6.9
  • Ничья – 4.77
  • Победит «Челси» – 1.483

Статистика

  • «Челси» проиграл всего два матча из десяти последних встреч во всех турнирах
  • «Астон Вилла» не может выиграть на своем поле уже четыре поединка подряд
  • «Челси» одержал победу над «Астон Виллой» в последних шести из семи поединков
  • В четырех из шести матчей между командами был зафиксирован исход ТБ 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Челси» с форой (-1), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.763. Для лондонского клуба этот матч очень важен и команда приложит максимум усилий, чтобы финишировать третьими в чемпионате Англии.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
сегодня в 16:21
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Астон Вилла»
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