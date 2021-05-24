«Шукура» — «Торпедо» Кутаиси: кому отдать предпочтение?

1621859782

сегодня, 15:36

«Шукура» не может победить в чемпионате Грузии на протяжении пяти последних матчей. Это привело к тому, что команда уже прилизалась к зоне вылета и закрепилась на седьмой позиции. Правда в рамках Кубка Грузии команда сумела переиграть «Шевердени» Тбилиси (2:0). На вот этой позитивной ноте нужно попробовать провести ближайший матч национального первенства.

«Торпедо» Кутаиси находится в зоне вылета, расположившись на восьмой позиции. В двух последних встречах команда победила. Удалось переиграть «Телави» (4:0) и «Дилу» (1:0). Отставание от спасительной седьмой позиции, на котором идет ближайший соперник «Шукура»

Котировки БК Pinnacle:

Победа Шукура – 3,00

Ничья – 2,80

Победа Торпедо Кутаиси – 2,56

Прогноз

«Торпедо» Кутаиси постепенно набирает ход. Заметен прогресс в действиях команды. Сейчас пройдет поединок с ближайшим конкурентом за сохранение прописки в элитном дивизионе Грузии. Ожидание борьбы в этой встрече будет максимально качественным решением. «Шукура» действует надежно, но вряд ли команда сумеет избежать поражения в предстоящем поединке. Делаем ставку на то, что гости победят с учетом нейтральной форы 0 с котировкой 1,77 по линии букмекерской конторы Pinnacle.