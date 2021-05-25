«Витебск» — «Сморгонь»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 16:57

«Витебск»

«Витебск», занимающий восьмое место в турнирной таблице Высшей Лиги, проиграл только один поединок в 10 проведенных турах лиги. Команда идет на серии из семи матчей без поражений, в которой она взяла три победы и четыре ничьи.

Два последних матчах в лиге «Витебск» провел успешно, обыграв «Энергетик» (3:2) и «Ислочь» (1:0). При этом, у команды надежно действует оборона, пропустившая только шесть голов в 10 турах.

«Сморгонь»

«Сморгонь», проигравшая четыре матча кряду в чемпионате, базируется на предпоследнем месте в общем зачете Высшей лиги. Единственную победу в лиге команда оформила 23 апреля, обыграв на своем поле «Спутник» (2:0).

После этого «Сморгонь» последовательно уступила БАТЭ (0:1), «Неману» (0:2), минскому «Динамо» (0:2) и «Торпедо» 1:3). У гостей предстоящей игры очень слабо действует атака – четыре гола в 10 турах.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Витебск» — 1.502

Ничья – 4.030

Победит «Сморгонь» — 6.470

Статистика

«Сморгонь» проигрывала в 6 из 7 прошлых гостевых матчах Высшей лиги

«Сморгонь» не забивала голы в 6 из 7 предыдущих играх чемпионата

«Витебск» не проигрывал в 7 предыдущих турах Высшей лиги

Прогноз

В этом матче мы рекомендуем обратить внимание на ставку ТМ(2,5). В линии букмекерской конторы Pinnacle она идет с коэффициентом 1.689. «Сморгонь» практически не забивает в гостях, а у «Витебска» четыре из семи прошлых матчей завершились выигрышем этого исхода.