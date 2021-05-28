«Малага» – «Кастельон»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Сегунды «Малага» – «Кастельон», который состоится 30 мая 2021 года.
«Малага»
Команда находится на 15 месте в чемпионате и давно не выигрывает. Такой результат совсем не устраивает руководство и болельщиков команды, которые ждут возвращения коллектива в Примеру, который когда-то успешно выступал один сезон даже в Лиге Чемпионов. Матч с «Кастельоном» уже ничего не решает для обеих команд и интересен только с точки зрения самого футбола.
24 мая «Малага» уступила минимально «Леганесу» (0:1), а 20 числа с тем же счетом проиграла и «Жироне». Оба матча проходили в рамках Сегунды.
«Кастельон»
Команда лишила себя шансов на борьбу за сохранение места в Сегунде и следующий сезон начнет в дивизионе рангом ниже. Команда не могла проявить себя на протяжении всего чемпионата и даже за последние пять матчей набрала всего один зачетный пункт. В матче с «Малагой» коллектив может уйти на понижение красиво, выиграв этот поединок.
24 мая «Кастельон» проиграл на своем поле «Райо Вальекано» (0:2), а 20 числа на выезде уступил «Сарагосе» (0:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Малага» – 2.17
- Ничья – 3.22
- Победит «Кастельон» – 3.81
Статистика
- «Кастельон» не может выиграть уже шесть матчей подряд, а «Малага» не знает побед семь поединков
- «Кастельон» не забивает более одного мяча на протяжении 11 выездных матчей подряд
- «Малага» выиграла четыре последних матча у «Кастельона»
- Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Малаги», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.17. Обе команды имеют длительную серию без побед, и мы предполагаем, что хозяева имеют больше шансов ее прервать в этой встрече. «Малага» переиграет «Кастельон» и наберет три очка.