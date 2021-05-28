«Слуцк» — «Ислочь»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 15:07

Букмекерская компания Pinnacle открыла прием ставок на матч 11 тура чемпионата Беларуси «Слуцк» — «Ислочь», который состоится 30 мая 2021 года.

«Слуцк»

«Слуцк», набравший семь очков в 10 турах чемпионата, базируется на 13-м месте в турнирной таблице. В активе команды только одна победа и четыре ничьи. Еще в пяти поединках коллектив терпел поражения.

В прошлом туре Высшей лиги «Слуцк» проиграл в гостях «Энергетику» (0:1), а до этого разделил очки дома с «Минском» (2:2). Отметим, что в трех из четырех домашних играх хозяев сыграла ставка «обе забьют – да».

«Ислочь»

«Ислочь», которая занимает десятое место в турнирной таблице, набрала за десять туров 13 очков. Команда смогла одержать три победы и одну ничью, потерпев при этом пять поражений.

В трех прошлых турах чемпионата «Ислочь» набрал только один балл, сыграв вничью с «Торпедо» (3:3). Также в данной серии команда уступила минскому «Динамо» (1:3) и «Витебску» (0:1). Отметим, что в трех последних выездных матчах «Ислочи» в лиге выиграл исход «обе забьют – да».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Слуцк» — 2.470

Ничья – 3.390

Победит «Ислочь» — 2.860

Статистика

«Слуцк» и «Ислочь» забивали друг другу в 4 прошлых очных встречах

«Слуцк» не побеждал в 6 прошлых матчах чемпионата – три поражения и три ничьи

«Ислочь» забивала хотя бы гол в 3 предыдущих гостевых поединках

Прогноз

Сыграть ставку на «обе забьют – да» букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.889. В очных встречах «Слуцк» и «Ислочь» стабильно забивают друг другу. Кроме того, команды отличались голами и пропускали в последних играх чемпионата.