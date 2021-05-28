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«Атырау» — «Акжайык». Прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 16:45

«Атырау»

«Атырау» на протяжении трех последних туров не знает горечи поражений. Это позволило клубу закрепиться на восьмой позиции национального первенства. Отрыв от ближайшего соперника в лице «Акжайык» составляет три очка. Именно это один из основных конкурентов за право квалифицироваться в еврокубки.

«Акжайык»

«Акжайык» сейчас стремится к тому, чтобы все-таки справиться с поставленными целями и задачами и продолжить свое движение в направлении успешности итоговых результатов. Клуб сейчас идет четвертым в Премьер-Лиге и отставание от третьей позиции всего лишь одно очко.

Информация для ставок

  • Победит «Атырау» – 2,06
  • Ничья – 3,18
  • Победит «Акжайык» — 3,78

Статистика

  • «Атырау» на протяжении трех последних туров не знает горечи поражений
  • «Акжайык» выиграл четыре из пяти последних поединков
  • В пяти последних очных поединках команды обменивались забитыми мячами

Прогноз

Есть ощущение, что «Атырау» в этой встрече выглядит небольшим фаворитом, но мы бы предложили сыграть двойной шанс на команду гостей. Заметен прогресс в действиях «Акжайык». Появилась уверенность в собственных силах и количество невынужденных ошибок заметно уменьшилось.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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STVA 1
STVA 1
вчера в 16:48
Хозяева не проиграют
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