«Нант» — «Тулуза». Прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 17:12

«Нант»

«Нант» сумел обыграть «Тулузу» в гостях, благодаря чему заметно повысил свои шансы на успешную квалификацию в элитный дивизион чемпионата Франции. Играя дома «Нант» будет сушить игру, так как он дважды сумел отличиться и теперь у него есть весомое преимущество над соперником.

«Тулуза»

«Тулуза» в последних встречах играет с большим старанием, заметен атакующий потенциал, но проблемы в обороне являются катастрофой для команды. Учитывая столь неоднозначную игру претендовать на сохранение прописки в Ла Лиге будет откровенно непросто.

Информация для ставок

Победит «Нант» – 2,04

Ничья – 3,48

Победит «Тулуза» — 4,18

Статистика

«Нант» выиграл всего лишь один поединок в рамках десяти домашних матчей

«Тулуза» выиграла три из десяти выездных матчей

«Нант» выиграл четыре из пяти последних очных противостояний с «Тулузой»

Прогноз

Мы считаем, что все-таки «Нант» выглядит предпочтительнее в этой паре и должен повыситься в классе. Ставка на итоговую победу хозяев выглядит перспективным решением. Все дело в том, что если гости не получат для себя комфортного счета, то придется открываться.