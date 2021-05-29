ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Баник» — «Карвина». Прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 18:58

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Pinnacle предлагает коэффициент 4.36 на победу гостей, остановить свой выбор на ничейном результате можно по 4, а взять победу хозяев можно по 1.75.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 1.68. Низовой исход матча стоит 2.16. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.72.

Форма команд

«Баник» обеспечил себе восьмое место в турнирной таблице и финиширует здесь вне зависимости от результата этого матча. Команда хороша дома, где достаточно редко теряет очки, но в тоже время очень нестабильна в гостях, где победы даются очень сложно. В предыдущем туре проиграли на выезде «Виктории» (0:4), а туром ранее дома обыграли «Злин» (4:2).

«Карвина» идет на 11 строчке в турнирной таблице, лишь по дополнительным показателям опережая своего преследователя «Ческе Будеевице». Наверняка команда хочется сохранить за собой нынешнюю позицию и будет настроена брать очки в этом поединке. В прошедшем туре обыграли «Теплице» (2:0), а еще чуть ранее сыграли вничью с чемпионом страны «Славией» (1:1).

Информация для ставок

  • «Баник» не проигрывает дома восемь матчей подряд
  • Безвыигрышная серия «Карвины» на выезде составляет три матча
  • Предыдущие три очных встречи завершились вничью
  • Последние три матча хозяев завершились результатом ТБ 3.5, а последние три матча гостей – ТМ 2.5

Прогноз

Нас ожидает рядовой матч чемпионата, где сыграют не самые сильные команды. Осмелимся предположить, что игра будет равной, и команды не смогут выявить победителя. Сделать ставку на ничью можно в букмекерской конторе Pinnacle по коэффициенту 4.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.Ru
Обсудить
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:06
Хозяева не проиграют
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100