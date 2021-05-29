«Баник» — «Карвина». Прогноз и ставки БК Pinnacle

Ставки букмекеров
Линия букмекерской конторы Pinnacle предлагает коэффициент 4.36 на победу гостей, остановить свой выбор на ничейном результате можно по 4, а взять победу хозяев можно по 1.75.
Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 1.68. Низовой исход матча стоит 2.16. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.72.
Форма команд
«Баник» обеспечил себе восьмое место в турнирной таблице и финиширует здесь вне зависимости от результата этого матча. Команда хороша дома, где достаточно редко теряет очки, но в тоже время очень нестабильна в гостях, где победы даются очень сложно. В предыдущем туре проиграли на выезде «Виктории» (0:4), а туром ранее дома обыграли «Злин» (4:2).
«Карвина» идет на 11 строчке в турнирной таблице, лишь по дополнительным показателям опережая своего преследователя «Ческе Будеевице». Наверняка команда хочется сохранить за собой нынешнюю позицию и будет настроена брать очки в этом поединке. В прошедшем туре обыграли «Теплице» (2:0), а еще чуть ранее сыграли вничью с чемпионом страны «Славией» (1:1).
Информация для ставок
- «Баник» не проигрывает дома восемь матчей подряд
- Безвыигрышная серия «Карвины» на выезде составляет три матча
- Предыдущие три очных встречи завершились вничью
- Последние три матча хозяев завершились результатом ТБ 3.5, а последние три матча гостей – ТМ 2.5
Прогноз
Нас ожидает рядовой матч чемпионата, где сыграют не самые сильные команды. Осмелимся предположить, что игра будет равной, и команды не смогут выявить победителя. Сделать ставку на ничью можно в букмекерской конторе Pinnacle по коэффициенту 4.