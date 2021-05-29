«Баник» — «Карвина». Прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 18:58

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Pinnacle предлагает коэффициент 4.36 на победу гостей, остановить свой выбор на ничейном результате можно по 4, а взять победу хозяев можно по 1.75.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 1.68. Низовой исход матча стоит 2.16. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.72.

Форма команд

«Баник» обеспечил себе восьмое место в турнирной таблице и финиширует здесь вне зависимости от результата этого матча. Команда хороша дома, где достаточно редко теряет очки, но в тоже время очень нестабильна в гостях, где победы даются очень сложно. В предыдущем туре проиграли на выезде «Виктории» (0:4), а туром ранее дома обыграли «Злин» (4:2).

«Карвина» идет на 11 строчке в турнирной таблице, лишь по дополнительным показателям опережая своего преследователя «Ческе Будеевице». Наверняка команда хочется сохранить за собой нынешнюю позицию и будет настроена брать очки в этом поединке. В прошедшем туре обыграли «Теплице» (2:0), а еще чуть ранее сыграли вничью с чемпионом страны «Славией» (1:1).

Информация для ставок

«Баник» не проигрывает дома восемь матчей подряд

Безвыигрышная серия «Карвины» на выезде составляет три матча

Предыдущие три очных встречи завершились вничью

Последние три матча хозяев завершились результатом ТБ 3.5, а последние три матча гостей – ТМ 2.5

Прогноз

Нас ожидает рядовой матч чемпионата, где сыграют не самые сильные команды. Осмелимся предположить, что игра будет равной, и команды не смогут выявить победителя. Сделать ставку на ничью можно в букмекерской конторе Pinnacle по коэффициенту 4.