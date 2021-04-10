Соболев обошёл Холанда, Роналду и Бензема. Надежда «Спартака» и сборной России

1618067311

вчера, 18:08

У Александра ударное начало года. А уже завтра – дерби с «Локомотивом».

Забивает за клуб раз в 61 минуту

Если взять 10 главных лиг Европы и отсортировать футболистов по количеству голов за минуту, то в лидерах окажется Клаас-Ян Хунтелаар, что вернулся в «Шальке» с голами. Высоко Луис Муриэль из «Удинезе» — уникальный игрок, не всегда бывает в основе, но наклепал 11 голов, забивая раз в 60 минут.

Следом идут Левандовски и Соболев – по 61 минуте на гол. Роберт не сможет улучшить показатель из-за травмы, а вот у нападающего «Спартака» 7 голов в 5 матчах РПЛ и новые матчи. Месси в новом году забивает в Ла Лиге раз в 68 минут, Андре Силва в «Айнтрахте» — раз в 87 минут. Бензема – раз в 96, а Роналду – раз в 105. Холанд, будучи голевой машиной, отличается каждые 111 минут, как и Кейн.

У «Спартака» также есть Ларссон, что забивает раз в 88 минут в среднем, и неслучайно им заинтересовались западные клубы. Дуэт форвардов забил 11 раз, что помогло собрать серию из четырех побед подряд в РПЛ . Не повод хвастаться, но отмечаем меткость дуэта атаки «красно-белых». Набирают голы в темпе больших звезд, хотя разрыв в уровне «Баварии» и других клубов Бундеслиги больше, чем у «Спартака» и конкурентов:

Саша Соболев прямо сейчас один из лучших форвардов Европы в 2021-м по показателю минуты/гол 💥



Машина 💪🏻 pic.twitter.com/X2TtCvddjc — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 5, 2021

Становится первым дублером Дзюбы

Или напарником, посмотрим по тактическим задачам в матчах против Финляндии и Дании на Евро-2020. Артём – капитан и основной форвард сборной, но появление Соболева вносит свежесть, ведь его выход против Мальты оправдал себя. Возможно, стоило раньше выпустить нападающего в матче со словаками? Но там проблемой была реакция на чужие редкие атаки.

Сравняли счет с Александром на поле, могли взять ничью без удара Мака. В любом случае состояние Комличенко, Смолова, Кокорина, Чалова или Заболотного не ставит их выше Соболева. После Дзюбы именно форвард «Спартака» — главный кандидат на поездку на Евро-2020. А среди остальных форвардов в лидеры может неожиданно вырваться Тюкавин, ведь резкий и отличается от рослых напарников.

Соболеву ничего никто не гарантировал, но если из Жемалетдинова делали ложного форварда в схеме «3-5-2», то глупо терять для сборной человека, который по этой схеме играет в «Спартаке», причем в дуэте с Ларссоном работает и как Дзюба, и как Азмун.

Точно не забыл о мечте сыграть в топ-5

Наслушавшись от Алексея Миранчука о порядках в «Аталанте» — там такие тренировки, что крепкий Малиновский порой не может уснуть полночи, настолько болят ноги, или о конкуренции в «Монако», где Головин жутко эффективный, но далеко не всегда в основе, некоторые россияне могут отказаться от топ-5. Но со временем и Миранчук, и Головин получат практику при конкуренции, что сделает их сильнее.

Соболев, которому 24 года, не перерос чемпионат России. Но если грамотно проведет весну, отличится на Евро-2020, выйдя на замену, а потом останется в «Спартаке» на год и удачно сыграет в еврокубках – на него приедут посмотреть не только скауты МЮ , как делали еще во времена игры Александра за «Крылья Советов». У больших клубов всюду глаза и уши, смотрят на потенциал.

Некоторых российских экспертов объединяет странный скептицизм – с порога им все ужасные. А потом Гайч едет от кислого в этом сезоне Ганчаренко к Пиппо Индзаги, забивает спасительный мяч «Специи» в день ничьей и победный гол «Ювентусу» в гостях – «Беневенто» готов платить за трансфер. «Интер» и «Милан» оценивают возможности аргентинца.

Футболист может не заиграть по десятке причин, Соболев позавчера был в «Енисее», вчера сидел на лавке «Спартака», а завтра может играть в АПЛ , как Павлюченко или Погребняк – рослые российские нападающие.

Рангнику этот форвард понравится

Ральфа сложно будет убедить возглавить «Спартак». Говорят, предложение ему уже поступало, но идейный вдохновитель франшизы «Ред Булл» отказался, поскольку ждет приглашения от большого клуба из топ-5. Но что, если 62-летнего тренера по пути в тамошние команды опередят молодые специалисты?

Тогда Федуну надо подумать, чем заинтересовать немца. Говорят, что Ральф прилетит на дерби «Локомотива» и «Спартака». Для начала человек с его административным опытом – выстраивал «Хоффенхайм», не только «Лейпциг», может оценить футболистов московских клубов на предмет перехода в Бундеслигу. Но если «Спартак» убедит Рангника – у Соболева будут смотрины.

В «Хоффенхайме» у Рангника заиграл Ведад Ибишевич. Форвард формата Соболева – 188 сантиметров, тоже не прямолинейный. А поскольку у Рангника бегали крупные Демба Ба и Саного, а рядом Карлос Эдуардо (позже появился и Фирмино), то и роль для Ларссона в идеях Рангника присутствует. Александр и Джордан вписываются в немецкую тренерскую школу, что доказано Тедеско. Скорее всего, новым тренером «Спартака» будет гражданин Германии.

Александру над многим нужно работать

Есть чутье, без которого сильному центральному форварду не добиться успехов. Но надо заметно прибавить в меткости. Получив 52 удара в РПЛ , попал в створ с игры лишь в 20 случаях (лишь 16 раз с игры). Уступает не только коллегам по атаке Ларссону и Понсе, но Мозесу, Зобнину и Умярову. Надо анализировать позиции форварда, искать удобные моменты, или делиться мячом.

С другой стороны, выжал 12 голов из 20 точных ударов, а это феноменальный результат. Но может намекать на везение, ведь по суммарному качеству моментов Соболев ниже и форвардов «Зенита», и Ларссона, Деспотовича или Берга. Дело не только в том, что сыграл всего в 17 матчах, проведя на поле 1 125 минут в РПЛ . Зато удар сильный, головой играет мастерски. А важнее всего, что Соболев испортил лишь два приличных подхода – против «Уфы» и «Урала».

Вот только именно в тех матчах были ничьи, цена потенциальных голов – четыре очка и равенство с «Зенитом». Против петербуржцев и «армейцев» ему тоже надо играть лучше. Впрочем, тут не 20-летний мальчик. Соболев – взрослый человек. К сожалению, потерял маму, которой посвящает голы, как делал раньше Лэмпард. У Александра есть ребенок и жена, может сосредоточиться на футболе.

В 2021-м у нападающего 8 голов и 1 ассист за клуб и сборную. Соболев теперь в борьбе за звание лучшего снайпера сезона – Азмун и Дзюба опережают его на один гол, и побил личный рекорд по мячам за чемпионат. Повезло «Спартаку», что Александр не стал игроком ЦСКА , хотя переговоры активно велись, а разошлись из-за размера комиссионных агентам. «Красно-белые» уговорили отдать Соболева в аренду, но позже доплатили 4.5 млн евро за трансфер.

За вменяемые деньги получили молодого, крепкого, растущего и результативного форварда, который заиграл в «Спартаке» и от него зависит судьба путевки в Лигу чемпионов. В первом круге именно его гол в ворота «Локомотива» стал победным.