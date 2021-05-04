«Впервые увидел Эрлинга по телевизору». Мино Райола — о будущем Холанда и Погба, Суперлиге и войне с ФИФА

1620140174

вчера, 17:56

Человек, который взломал футбол.

Мино Райола — один из самых влиятельных людей в современном футболе. Он говорит на шести языках, его гонорары исчисляются десятками миллионов евро, а в числе клиентов этого вездесущего агента Холанд, Де Лигт, Доннарумма, Погба, Верратти и многие другие. На днях Райола дал интервью испанскому изданию AS и рассказал много любопытных вещей, касающихся будущего его клиентов и футбола в целом.

Впервые увидел этого парня по телевизору, он тогда играл за «Мольде». Я не импульсивный человек, но когда я вижу футболиста, который мне нравится, то не могу устоять. С Холандом был такой момент, когда ты говоришь себе: «Вот же оно!» Как и у всех звезд, у Эрлинга на первом месте футбол, а потом все остальное. Холанд не сможет вам посоветовать ресторан в Дортмунде, потому что он посвящает все время тренировкам и самосовершенствованию. Мне очень легко общаться с великими чемпионами, они самые простые и понятные мне люди. Эрлинг идет по этому пути, ему пока не хватает только одного… Я всегда говорю, что рядом должна быть хорошая женщина. Это принципиально важно, чтобы спортсмен имел постоянную зону комфорта в семейном кругу.

О будущем Холанда:

Холанд не говорил мне, где хочет играть, а если бы и сказал, то я бы не стал придавать большого значения этому капризу. Он может высказать мне свои пожелания, когда «Боруссия» будет готова его отпустить, а я положу на его стол меню из нескольких предложений. В такой ситуации я учту его мнения, а сейчас все это пустое. На данный момент его категорически не хотят отпускать из Дортмунда этим летом, нам сказали об этом во время последней встречи. Это официальная позиция клуба, и хотя она не совпадает с моим мнением, мы должны с ней считаться. Впрочем, до 1 сентября всякое может случиться.

О чемпионате, который лучше подходит Холанду:

В этой жизни Эрлинг больше всего интересуется двумя вещами: забивать голы и выигрывать титулы. В этом он похож на Златана и Криштиану, у него тоже есть эта неисчерпаемая позитивная энергия, постоянно толкающая его вперед. Конечно, он выберет клуб, в котором эти две вещи — голы и титулы, будут происходить чаще. Трудно ответить «нет» «Барселоне» и «Мадриду», великим клубам с богатой историей, ПСЖ сейчас входит в группу абсолютных топов, «Сити» пытается туда попасть, «Ювентус» всегда где-то рядом. Значение имеет и лига. Например, ПСЖ играет в худшем из топ-чемпионатов, а «Бавария» выступает в привлекательной лиге, но слишком скучной из-за ее же гегемонии.

О клубах, которые могут позволить себе Холанда:

Я верю, что «Реал» может позволить себе Холанда, «Барселоне» будет сложнее, но это тоже возможно. Ставил бы вопрос иначе: а может ли тот же «Реал» позволить себе не покупать Холанда и рискнуть тем, что ключевой игрок поколения уйдет к конкуренту? А «Барса»? Я получил звонки от всех великих, со мной связались 14 клубов, и каждый из них надеется подписать Эрлинга. Моя задача — выяснить, какой вариант лучше, и деньги не будут иметь определяющее значение, хотя понятно, что в любом случае буду стремиться к максимизации прибыли. Такая уж у меня работа.

О мадридском «Реале» и «Барселоне»:

Мы живем в футбольной реальности, которую создал Флорентино Перес, именно его перу принадлежит бренд «Los Galacticos», которым люди моего поколения грезят до сих пор. Это было прекрасное творение. История «Мадрида» невероятно, быть футболистом этого клуба — фантастика. Но справедливо будет сказать, что история «Реала» основана на великих футболистах, в то время как «Барселона» стоит на фундаменте философии. Если бы Златан в свое время перешел в «Мадрид», то играл бы там до сих пор, потому что в «Барселоне» от него требовалось вписать свою философию великого игрока в клубную идею. Ибрагимович не даст соврать: я был против его перехода в «Барсу».

О Поле Погба:

Здесь важно знать, чего хочет «Юнайтед», какой проект они готовы предложить Полю. Его интересует победа в Лиге чемпионов и завоевание титулов, так что мы должны понять, возможно ли это в МЮ или лучше выбрать другой клуб. Скажем, Погба мог бы играть в «Реале», он не раз говорил, что выделяет этот клуб, а Зидан был кумиром детства. На данный момент это сложно осуществить, но ничего невозможного в футболе нет. Вдруг завтра «Мадрид» предложит обменять Погба на Азара, и все четыре стороны останутся довольны?

О Хосепе Гвардиоле:

Я никогда не ссорился с Гвардиолой, это он со мной обошелся неласково. Но я по-прежнему считаю, что Хосеп — отличный тренер, кроме того, я недостаточно хорошо знаю его лично, чтобы его ненавидеть или считать неприятным. Мне не понравилось то, что он сделал со Златаном, но это в прошлом.

О Суперлиге:

Мое мнение кардинально отличается от остальных и может многим не понравиться. Я всегда вел борьбу против ФИФА , против этого монополистического менталитета, который мне никогда не нравился. Нам не нужна ФИФА , чтобы играть в футбол. А о попытке создания Суперлиги выскажу свое наблюдение: организаторы допустили огромную ошибку, когда решили отказаться от Лиги чемпионов. «Феррари» может отправить одну машину в Формулу-1, а другую — в Ле-Ман. Почему «Реал» не может играть и в Лиге чемпионов, и в Суперлиге? Это был бы самый замечательный эксперимент в мире футбола, если бы эти два турнира существовали параллельно. И пусть широкая публика выбирает, что им больше нравится.

О ФИФА и УЕФА :

Существующая монополия этих организаций не соответствует духу футбола и спорта вообще. В боксе давно существует четыре-пять разных федераций, в гольфе организуют чемпионаты мира без верховной власти, федерация плавания проиграла процесс в европейском суде и утратила эксклюзивное право на проведение соревнований. ФИФА постоянно попадает в коррупционные скандалы, и это уже не случайность, а кредо этой организации. Почему эти люди правят нами? Это безумие. Мы имеем дело со лживой, непрозрачной и закрытой организацией, развращенной абсолютной властью.

О современном футбольном бизнесе:

Сегодня футболисты обладают необычайной экономической мощью, а большая мощь — это большая ответственность… Звезды должны быть защищены во многих областях, футбол это уже не просто спорт, это целая индустрия. Люди не любят об этом говорить, потому что теряет романтический флер, но это правда. Раньше футбол был просто футболом, о нем говорили только по воскресеньям, во время игры и по пути домой со стадиона. Например, сегодня трансферы составляют 60% футбольной повестки новостей, и это интересно людям. Заберите их — и потеряете огромную часть аудитории.

О роли агентов:

Существует мнение, что агенты ничего не делают и набивают карманы, но это ошибочное суждение. Только глупые или сумасшедшие люди хотят нас истребить, потому что они не понимают, что такое футбол. Не видели его изнутри. Все хотят ограничить зарплаты футболистов, гонорары агентов и стоимость трансферов, но почему-то ФИФА постоянно увеличивает доходы от спонсоров и телевизионных прав. Они хотят зарабатывать больше, а тратить меньше на тех, кто делает шоу. Что касается агентов, то мы нужны, чтобы защищать интересы футболистов. Спортивные директора в свою очередь защищают интересы клубов. Невозможно обойтись без нас. Это как купить Rolls Royce и не платить водителю или обзавестись частным самолетом и не нанимать пилота. Мы тоже часть футбола, и раз мы существуем, то только потому, что нужны игрокам и клубам.

Немного о себе:

Я чувствую себя гражданином мира. Когда я был маленький, мои родители эмигрировали из Неаполя в Амстердам в поисках лучшей доли, два моих брата родились уже в Голландии, а я был старшим. В семье моей матери было 9 детей, так что у меня 47 двоюродных сестер и братьев, это похоже на неаполитанский стереотип, но я не рос в такой реальности, в Амстердаме все было по-другому. Мои родители открыли ресторан, в котором я узнал 75% того, что мне нужно в моей работе агентом. Я научился заботиться о людях, договариваться и защищать свои интересы, ведь управлял рестораном с 14 лет, потому что лучше всех в семье говорил на голландском языке. Мы сделали один из лучших итальянских ресторанов в Нидерландах.

«Идеальная» команда Мино Райолы, составленная из его клиентов (бывших и нынешних):

Доннарумма — Манолас, Де Лигт, Максвелл — Верратти, Погба, Мхитарян, Недвед — Ибрагимович, Холанд, Балотелли. Тренер — Мартин Йол.