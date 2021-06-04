Мой топ главных неудачников Лиги Чемпионов

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сегодня, 18:37

Этим командам просто не повезло или они действительно являются главными неудачниками ЛЧ ? Ведь в своих чемпионатах они играли хорошо, брали кубки, бились за титул, но ЛЧ это совсем другой турнир. Давайте вспомним такие команды.

6. «Атлетико Мадрид» 2013-2014 / 2015-2016

«Матрасы» находились, как и сейчас под руководством Диего Симеоне еще в 2012 они выиграли ЛЕ УЕФА , и созрели за это время до финала ЛЧ . В 2014 году в чемпионате они выиграли титул, и были полны желания и решительности заполучить и главный приз ушастых трофей. На пути к финалу они выбили «Милан», «Барселону» и «Челси», и походу финального матча против своих заклятых врагов «Реала» вели всю игру — 1:0, и казалось, ну вот он кубок у тебя в руках, однако соперник отыгрался — 1:1, и перевел игру в дополнительное время, по ходу которого подопечные Симеоне размякли совсем, еще три без ответных снаряда влетят в их ворота мечты на кубок разбились, как титаник об айсберг, под названием «Реал».

В сезоне 2015-2016 они решились еще раз попытать счастье, и постараться дойти до самого конца, в плейофф были повержены сначала кое-как ПСВ лишь в серии пенальти, дальше остановили в изматывающем двухматчевой игре «Барселону» с их супер-трио, дальше поставили шлагбаум «Баварии» под руководством самого Гвардиолы, и вот он шанс второй финал за два года. Но как и до этого вторым клубом кто вышел в финальный матч был опять «Реал». Снова ничья в основное время — 1:1, а серия пенальти оказалась не на их стороне — 3:5, и кубок опять уходит принципиальному сопернику, «халва» под руководством Зидана ликует, «матрас» Симеоне опять плачет и получает очередную ложку дегтя. Да, «Атлетико» в матчах с «Реалом» в ЛЧ так и остается рабом.

5. «Ювентус» 2014-2015 / 2016-2017

В своем чемпионате «Ювентус» король, как и какой-нибудь ПСЖ или «Бавария», но ЛЧ это совсем другая история для них. Командой тогда руководил Массимилиано Аллегри в сезоне 2014-2015 они дошли до финала выбив по ходу той компании «Боруссию Д», «Монако» и мадридский «Реал», однако в финале их ждала «Барселона» со своим супер-трио в атаке, где в итоге проиграли, но зато в чемпионате удалось выиграть золотой дубль. Через два года в сезоне 2016-2017 они выбьют «Барселону» на стадиях плейофф, но на этот раз в финале их будет ждать «Реал», который в итоге защитит свой титул, выиграв второй подряд. В итоге туринцы проиграют 5 финал подряд, став одним из главных неудачников среди итальянских команд в 21 веке в ЛЧ .

4. «Валенсия» 1999-2000 / 2000-2001

Команда Эктора Купера, как и сам тренер, наверно являются одними из главных неудачников ЛЧ . Два года подряд они добирались до самого конца, но каждый раз они проваливались, находясь на пике своих возможностей. В 2000-ом они встречались с другим представителем Примеры мадридским «Реалом» и проиграли без шансов — 0:3, через год они бились против «Баварии», и сражались до самого конца. Все решилось в серии пенальти, где на первый план вышла уверенная игра Кана в лотереи, и слезы Канисараса, который вместе с клубом проиграл второй финал подряд. Правда после они выиграют Титул в 2004-ом в чемпионате, и кубок Уефа возьмут, но там будет уже другая «Валенсия» и под руководством Бенитеса.

3. «Арсенал» 2003-2004 / 2005-2006

Сезон 2003-2004 стал памятным для поклонников «Арсенала», когда их команда закончит сезон в итоге без поражений. Это наверно был один из лучших вариантов клуба. Однако в ЛЧ они оступились в 1/4 финала, выбить команду Венгера удалось Раньери, и его «Челси», которые в чемпионате финишировали вслед за ними на втором месте. В следующий раз «Арсенал» мчался по ЛЧ через два года в сезоне 2005-2006, на этот раз они добрались до самого финала, в котором их ждала «Барселона» Райкарда. «Пушкари» даже вели большую часть матча, при этом у них удалили вратаря, но удержать преимущество в итоге не удалось. Соперник все же нашел в себе силы не только отыграться, но и довести все до логичной победы — 1:2. Наверно это была последняя версия непобедимого «Арсенала», с 2002 по 2006 год они находились на пике своих возможностей, но выиграть главный турнир им так и не удалось. Однако многие люди в основном в Англии говорят так мол взять АПЛ или кубок Англии престижнее чем выиграть главный кубок Европы. Но наверно так говорят главные неудачники, ведь Венгер даже ЛЕ не смог завоевать.

2. ПСЖ 2019-2020 / 2020-2021

О том, что ПСЖ гребет французские титулы, и так понятно, тут говорить не о чем, но вот в ЛЧ им не всегда везло. То «Барселона» совершит камбек, то «Реал» их выбьет, то Сульшер со своим МЮ им поставит подножку, но в сезоне 2019-2020 все сложилась по другому. Конечно главным фактором такого прорыва стало во первых пандемия, из-за которой было все остановлено, во вторых они не доигрывали единственные свой чемпионат. Однако под руководством Томаса Тухэля все же вышли в финал ЛЧ , максимальный до этого результат шейховского проекта была 1/4 финала ЛЧ , проигранная МС в 2016 году, но в 2020 прошли кое-как «Аталанту», выскочку — 2:1, и то только дожав в конце встречи, а потом легко в одну калитку вынесли еще одного дебютанта полуфинала «Лейпциг» — 3:0. Но в финале их ждала смертоносная «Бавария» Флика, которая без неожиданности, и по делу обыграла ПСЖ — 0:1.

Уже на следующий сезон 2020-2021 клуб решается на повторное шествие к финалу. Но совершили ряд ошибок, главную наверное, это то, что сменили Тухэля на Почеттино, немец выйдет опять в финал, только уже с «Челси», и выиграет его со второй попытки. Однако не все была так плохо, команда под руководством аргентинца выбила сначала «Барселону», пускай и не в самой лучшей форме, а также отомстили от части «Баварии», выбив их на стадии 1/4 финала. Однако выбив фаворитов, проигрывают МС в полуфинале при чем истерично в обеих играх, а также еще обделались и в Лиге 1 титул достался «Лиллю». Однако наверное, это один из самых провальных сезонов в футболе, находясь на пике своих возможностей и имея столько бабла так налажать.

1. «Манчестер Сити» 2018-2019 / 2020-2021

Если в первом сезоне Хосеп Гвардиола и его МС остались вообще без трофеев, то на следующий сезон они выиграли АПЛ установив рекорд в 100 очков, и такая команда должна была себя показать и в Лиге Чемпионов. Ведь сезон 2018-2019 оказался богатым на урожай, они сумели в первую очередь защитить титул в чемпионате, что никому после Фергюсона не удавалось сделать, а также собрали в итоге внутренний требл первыми, выиграв в придачу к титулу АПЛ , кубок лиги, и кубок Англии. Снова добрались почти до отметки в 100 очков, набрав 98, обогнав в той гонке «Ливерпуль», и эта команда была на пике своих возможностей, но в ЛЧ их ждал опять провал. Попался им на этот раз «Тоттенхэм», который конечно не без доли везения в двух матчах сумел склонить чашу в свою пользу, «горожане» проиграли в гостях — 0:1, но дома сумели выиграть в перестрелке — 4:3, но как понимаем этого оказалось недостаточно, выбыв опять на стадии 1/4 финала.