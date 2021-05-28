ГлавнаяНовостиСимволические сборныеЛига Европы 2020/2021

УЕФА представил символическую сборную сезона Лиги Европы-2020/21

вчера, 23:55

Технические наблюдатели УЕФА определили символическую сборную Лиги Европы в сезоне-2020/21.

Победителем турнира стал «Вильярреал». В финале испанский клуб обыграл «Манчестер Юнайтед» (1:1, по пенальти – 11:10).

Вратари: Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Пау Лопес («Рома»), Херонимо Рульи («Вильярреал»).

Защитники: Рауль Альбиоль («Вильярреал»), Харри Магуайр (МЮ), Аарон Ван-Биссака (МЮ), Джанлука Манчини («Рома»), Леонардо Спинаццола («Рома»), Альфонсо Педраса («Вильярреал»), Пау Торрес («Вильярреал»).

Полузащитники: Бруну Фернандеш (МЮ), Даниэль Парехо («Вильярреал»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Поль Погба (МЮ), Этьен Капу («Вильярреал»), Мислав Оршич («Динамо» Загреб), Лукаш Провод («Славия»), Скотт МакТоминэй (МЮ).

Нападающие: Жерар Морено («Вильярреал»), Эдинсон Кавани (МЮ), Душан Тадич («Аякс»), Эдин Джеко («Рома»), Николя Пепе («Арсенал»).

Все новости
Источник: uefa.com
Огорчения РПЛ 2020/21. Чалову, Бакаеву и Игнатьеву важно прибавить в новом сезоне
23 маяВадим Багров в блоге Символические сборныеКомментарии7
От Дзюбы до Захаряна. Россияне, которые могли бы играть за другие сборные
21 маяАлександр Чистяков в блоге Символические сборныеКомментарии8
Сборная сезона РПЛ-2020/21: Нобоа, Ларссон и чемпионы из «Зенита»
19 маяВадим Багров в блоге Символические сборныеКомментарии20
Малком и Лантратов — в символической сборной сезона РПЛ по версии WhoScored
18 мая Комментарии19
Символическая сборная 30-го тура: джокеры Мозес и Грулев вместе с отцом Дзюбой
17 маяВадим Багров в блоге Символические сборныеКомментарии13
Ибрагимович не сможет сыграть на Евро-2020. Цените великих ветеранов, их осталось очень мало
15 маяВадим Багров в блоге Символические сборныеКомментарии3
Обсудить
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:00
Сборная очень сильная получилась!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100