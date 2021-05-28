УЕФА представил символическую сборную сезона Лиги Европы-2020/21

Технические наблюдатели УЕФА определили символическую сборную Лиги Европы в сезоне-2020/21.
Победителем турнира стал «Вильярреал». В финале испанский клуб обыграл «Манчестер Юнайтед» (1:1, по пенальти – 11:10).
Вратари: Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Пау Лопес («Рома»), Херонимо Рульи («Вильярреал»).
Защитники: Рауль Альбиоль («Вильярреал»), Харри Магуайр (МЮ), Аарон Ван-Биссака (МЮ), Джанлука Манчини («Рома»), Леонардо Спинаццола («Рома»), Альфонсо Педраса («Вильярреал»), Пау Торрес («Вильярреал»).
Полузащитники: Бруну Фернандеш (МЮ), Даниэль Парехо («Вильярреал»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Поль Погба (МЮ), Этьен Капу («Вильярреал»), Мислав Оршич («Динамо» Загреб), Лукаш Провод («Славия»), Скотт МакТоминэй (МЮ).
Нападающие: Жерар Морено («Вильярреал»), Эдинсон Кавани (МЮ), Душан Тадич («Аякс»), Эдин Джеко («Рома»), Николя Пепе («Арсенал»).