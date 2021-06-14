Исторический камбэк закончился поражением. Нидерланды вырвали победу у Украины в огненном матче

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сегодня, 01:23

На данный момент матч между сборными Нидерландов и Украины можно считать самым ярким на Евро, который только раскачивается. «Соккер.ру» — о надежде украинцев, которая растаяла.

Колебания первого тайма

Игра получилась красивой, эффектной и многоплановой. Она фрагментировалась на отрезки разной протяженности и содержания в зависимости от критерия для классификации. Например, первый тайм «дышал» кратковременными паузами и вспышками агрессивных атак в обе стороны. Соперники поочередно включали высоченный прессинг, устраивали эффектные розыгрыши, подолгу держа мяч под давлением, либо брали паузы, собираясь с мыслями и идеями.

А если взять более крупные фрагменты, то можно выделить в первой половине ударное начало от голландцев, которые упустили несколько возможностей забить быстрый гол, а также яркий финиш тайма от тех же «оранжевых», но тоже без голов. Средняя часть тайма прошла в более сбалансированной борьбе, где украинцы смотрелись достойно, однако мячом почти все время владели голландцы, которые к тому же и били чаще по воротам соперника.

От героя – к антигерою и обратно

Отдельная линия, проходившая через весь матч – игра вратаря сборной Украины Георгия Бущана и правого защитника голландцев Дензела Думфриса. Первый тайм прошел под знаком Бущана, который читал игру изумительно и предупредительно пресекал некоторые опаснейшие моменты еще до того, как они могли возникнуть. Плюс отразил несколько очень неприятных ударов.

Собственно, только благодаря игре Бущана Украина к перерыву не проигрывала со счетом около 0:3. В то же время у сборной Нидерландов был свой антигерой. Это Думфрис, который своей активностью стягивал почти все острые атаки своей команды на правый фланг. Но ему же в первом тайме принадлежат два главных упущенных шанса «оранжевых». Сначала он не смог переиграть с глазу на глаз Бущана, а потом головой пробил мимо пустого угла ворот почти в упор.

И после перерыва все изменилось с точностью до наоборот. Думфрис приложил руку ко всем трем голам своей команды, а Бущан как минимум в двух случаях мог бы спасти, а кто-то скажет, что из-за него эти два гола и случились. В первом эпизоде Думфрис прошел Миколенко и прострелил в штрафную, а Бущан на уверенности, обретенной в первом тайме, вышел на перехват, возможно, опрометчиво и фактически сам выбил мяч на Вейналдума, потеряв при этом позицию в воротах. Счет был открыт.

Во втором эпизоде тот же Думфрис опять прожал Миколенко, но уже в штрафной, а отскок использовал Вегхорст для гола. Здесь, можно сказать, Бущан не при делах. А третий эпизод стал победным для Нидерландов. Подача Аке на дальнюю штангу дошла до Думфриса, и он на сей раз не подкачал. Бущан как-то запоздало среагировал, и от его рук мяч влетел в ворота. Взгляды игроков сборной Украины красноречиво обо всем сказали.

Несостоявшийся переворот

История о героизме и антигероях проходит через весь матч, а если отдельно говорить о втором тайме, то он примечателен не только обилием голов, но и драматургией. Когда голландцы за несколько минут забили дважды, сборная Украины выглядела подавленной и растерянной. Шевченко даже провел обратную замену, убрав с поля Марлоса, который в первой половине вышел вместо травмированного Зубкова.

Обреченность соперника при счете 2:0 почувствовали и голландцы. Какое-то время они держали марку, но нужно знать эту команду, склонную к халатности. Контроль оставался за «оранжевыми», однако они начали злоупотреблять от излишней расслабленности индивидуальными действиями. Один Депай упирался в соперников много раз, передерживая мяч. Застревание голландцев пошло на пользу украинцам, которые долго не поднимали голову. Но одного удара Ярмоленко, эффектного, в девятку, хватило, чтобы все перевернулось. И через несколько минут гол Яремчука сделал счет равным.

Надо отметить, что в целом эти двое активнее других взаимодействовали и создавали какое-никакое напряжение у ворот Стекеленбурга. Им воздалось. Но нужно отдать должное и голландцам. Обычно психологически тяжело переключиться обратно из расслабленного режима в боевой, но команда де Бура смогла это сделать и поддавила соперника. Хотя тут и сами украинцы отчасти виноваты, поскольку решили после двух забитых голов сыграть аккуратнее, с оглядкой на ворота и расчетом на контратаки. Это помогло Нидерландам прийти в себя и дожать соперника. Но какова драма!

Цифры

Удары по воротам (в створ): 15 (7) – 8 (5)

Больше острых моментов создали голландцы, и так было в обоих таймах. Причем в первом даже опаснее все было. А самым бьющим на поле оказался Вейналдум (пять ударов), который прикладывался в основном с подступов к штрафной, находя в опорной зоне и между линиями соперника оптимальные лазейки. При этом нельзя сказать, что украинцам не хватало плотности в рядах перед своей штрафной. У Украины чаще всех били Ярмоленко и Яремчук – по три удара.

Владение мячом (точность передач): 61,5% (90%) – 38,5% (82%)

Точность передач у обеих команд оказалась весьма неплохой, что было заметно и на поле. В динамичной игре они допускали мало ошибок именно в передачах. В основном мяч добывался за счет активных действий, а не потерь соперников. Поэтому игра смотрелась симпатично в целом и слаженно. Контроля было больше у голландцев, но украинцы стремились к контратакующим действиям, и они проходили регулярно. Были и отрезки контроля мяча, поэтому не складывалось ощущения, что «оранжевые» тотально доминируют и зажимают соперника – только отрезками.