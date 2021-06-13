Пирло из Йоркшира принёс Англии историческую победу. Саутгейт учёл ошибки полуфинала ЧМ-2018

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вчера, 18:30

Новая Англия думающая, но грузнет в чужой плотной обороне.

Филлипс целый час отдавал только точные передачи

У фанатов «Лидса» после шестнадцати лет в трясине развилось чувство юмора, поэтому воспитанника клуба Филлипса прозвали скромно — «Пирло из Йоркшира». Кельвин скорее симбиоз качеств Андреа – отдал мастерский голевой пас на Стерлинга, и Гаттузо – полузащитник Бьелсы грамотно ставит корпус и отчаянно ведет борьбу, с попытками обводить, как у Кака.

Худшее, что есть у героя матча против Хорватии – его странная прическа, которая больше подходит американским футболистам, что прячут головы под шлемами, чем стильному игроку в европейский футбол. А если без троллинга талантливого 25-летнего парня, то для человека, который недавно играл в Чемпионшипе, а дебютировал за Англию осенью прошлого года, смотрелся Кельвин блестяще.

По итогам первого часа матча у Филлипса было 100 % точных передач. Даже у Модрича показатель составлял 95, и понятно, почему игра умного крепыша бросалась в глаза. Понятно, чуть позже Кельвин совершил несколько осечек в передачах, но цифровой итог его дебюта на крупном турнире порадовал.

У хавбека один удар, один ассист, три десятка точных передач, участие в отборах и перехватах. Филлипс точно останется в основе сборной Англии, а вот у Райса появятся конкуренты.

Англия первый раз выиграла матч-открытие Евро

В рамках отбора к турниру в трех последних турах Англия забивала минимум четырежды. Столько пропустила команда Косово, черногорцы на выезде – семь раз, болгары дома – шесть. Сегодня продолжение турнира, но уже финальная стадия, и у Англии ожидаемо упали голевые показатели. Кейн ударился о штангу, а до этого имел всего один удар по воротам.

Не удивительно, ведь до сегодня Англия ни разу в истории не выигрывала стартовый матч в финальной части Евро. Когда начинали с полуфиналов, то британцы в 1968-м уступили Югославии. В 1980-м году была ничья с Бельгией. Через восемь лет Англия вообще проиграла Ирландии в матче-открытии и стала в итоге последней в группе. В 1992-м британцы не обыграли будущих чемпионов датчан. Дома была мировая со Швейцарией.

В 2000-м британцы проиграли Португалии – красивый матч, перестрелка 3:2, через четыре года – французам, Зидан сделал дубль в дополнительное время. Украинский турнир Англия тоже открыла против исторического врага и была ничья с «трехцветными», а в прошлый раз увидели мир с Россией – 1:1. Саутгейт первым добился победы на старте, что сразу его выделяет.

Не будем напоминать, что и так знаете – пока Англия ни разу не была чемпионом Европы, но как минимум одну негативную традицию с порога сломали.

У Саутгейта всего два поражения в 10 последних играх

До встречи с хорватами Англия успела провести ряд спаррингов, матчи отбора ЧМ -22 и Лиги Наций. На отрезке в десять поединков поймали два поражения, но завоевали восемь побед. Обыгрывали Бельгию, Албанию, Польшу, а уступали команде Лукаку и сборной Дании в домашнем поединке. Англия не сыграет в финале четырех Лиги Наций осенью, куда попала команда Роберто Мартинеса.

Зато прервали не только свою неудачную серию в дебютных играх на Евро, но и чужую удачную. Хорватские футболисты до сегодня ни разу в первых поединках не уступали. С первых минут Англия вела игру, за десять минут по владению была впечатляющая разница 69 на 31 % в пользу хозяев поля. А поскольку трибуны, пускай заполненные частично, подгоняли команду Саутгейта вперед, то в итоге без большого количества моментов нашелся герой, что отдал, и его напарник, который не промахнулся.

Стерлинг до матча вспоминал детство – опубликовал давнюю фотографию. И хотя у Рахима хватает конкурентов в клубе и сборной, а также заметных промахов, после награды от Королевы – стал кавалером Британской империи, тренер выбрал именно его. И вице-капитан сборной, хотя не был самым заметным на поле, не подвел в решающий момент.

Конечно, этот матч не будут изучать как лучший для Англии при Саутгейте, но очки важнее количества моментов, особенно против вице-чемпионов мира.

Хорватия покажет себя с чехами и шотландцами

Атака команды Далича провела откровенно плохой матч, но обратите внимание, как действовали в центре поля и в защите. У Мэйсона Маунта в последних пяти поединках АПЛ было целых 17 ударов, и по 2.3 в среднем за игру за весь сезон. И что же сегодня сумел диспетчер сборной Англии? В национальной команде молодой хавбек тоже нацелен на чужие ворота – по 2.2-2.4 удара, а Хорватия закрыла Маунта, позволяя ему разве что пасовать с левого полуфланга.

У Харри Кейна тоже великолепная статистика и в чемпионате Англии, и за сборную в последних матчах, но Вида, Чалета-Цар, Врсалько и Гвардиол не дали оппонентам развернуться, грозный форвард не сделал дубль, как вчера Лукаку. В дебюте хорватов прижали, но смотрим на точные удары в поединке – 2:2. То есть если бы Стерлинг не забил, то Ливакович мог пропустить разве что после удара в штангу в первом тайме, но там повезло с минимальным рикошетом от Гвардиола, который исключил гол.

Проблема, о которой говорили до начала матча – сложности в соединении Маунта, Фодена и Грилиша (Джек так и не появился на поле), остается актуальной для Англии. А хорваты ждут соперника, против которого Модрич, Ковачич и, скорее всего, новые люди в нападении – Влашич и Петкович, смогут сыграть намного активнее. От Ребича на позиции ложного форварда дождались трех ударов, но не самых опасных для нестабильного в прошлом сезоне Пикфорда. Перишич слева и Крамарич справа не нагрузили Стоунза без Магуайра работой, поэтому для Англии в обороне матч сложился легко.

Хорватия в целом не уступила сопернику по статистике – к концу матча подравняли все показатели, а по отборам даже заметно вышли вперед, но классический нулевой поединок, что гости рассчитывали завершить ничьей, изменил Пирло из Йоркшира. Надо быть Бьелсой, чтобы в «Лидсе» — середняке АПЛ , подготовить парня, который выделяется в основе сборной Англии. Саутгейт прав, что доверился Филлипсу, но в будущем ему надо вспомнить и о Грилише и Санчо (мозговитой Англии нужны углеводы в атаке), о Рэфшорде и альтернативах на левом фланге обороны – Шоу и Чилуэлл подходят туда лучше, чем правый бек Триппьер.

Снова на Евро-2020 увидели максимум генеральную репетицию. В матче команд, что чуть ближе по классу, чем любая из предыдущих пар, не увидели тотального преимущества формального фаворита, но молодые англичане были расчетливыми и сломали неудачную для них традицию – стартовали на Евро с победы. Игра забудется, результат останется, у Англии на три причины больше верить, что большие надежды не обернутся последним местом в группе, хотя таковое не раз на подобных турнирах занимали.

А хорваты ждут сражений с чехами и шотландцами. Пока же у Далича список претензий к собственной команде сегодня длиннее, чем у Саутгейта. Хотя бы потому, что в первом тайме был отрезок, когда гости поравняли игру, но не зацепились за позиционные атаки.