Щедрые подарки в обороне и нехватка класса в атаке. Бельгия пешком обыграла Россию

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сегодня, 00:20

Субботу хотят скорее забыть не только датчане.

Выводы об игре Бельгии

- У команды Мартинеса частенько такие дебюты – выжидают немного, а потом забивают мяч из ничего. Многие по такому сценарию страдали. Зря Семенов вмешивался в эпизод, одновременно поднимая руку о «вне игры» у Лукаку. Как говорят правила – само положение не является нарушением автоматически. Раз Ромелу не влиял на защитника, а замер в офсайде, то избежал свистка. Но есть один момент. Если бы Лаос посчитал действия Семенова не сознательной игрой, а рикошетом, то гол стоило отменить.

- Бельгия сыграла по стандартной схеме «3-4-2-1». Карраско с Мертенсом формально были вингерами, а на практике Лукаку по привычке занял весь фронт атаки. Напарники по очереди к нему подходили, чтобы сыграть ложных форвардов, но не мешали Ромелу, когда бельгийцы атаковали по ширине. Тактику Мартинеса знают все, но мало кто может придумать противоядие. У российских футболистов и Черчесова не получилось.

- Бойата оказался в центре защиты. Рослого оборонца явно выбрали под Дзюбу, чтобы навязывал верховую борьбу. Вертонген и Алдервейрелд привычно работали широко, в фазе позиционных атак уходили на фланги, а вот не самый надежный центральный бек мог стать зацепкой для создания гола в ворота Куртуа. Жаль, что у России было мало атак, чтобы Бойата допустил результативный ляп. Автогол он себе не забил.

- Лукаку – машина. У него есть персональный тренер в лице Анри. Чемпион Европы и мира после гола что-то говорил форварду, а тот посвятил мяч напарнику по «Интеру» — Эриксену. Обидно, что лучший снайпер соперника так быстро забил. Во втором тайме Лукаку набрался сил и убежал от свежего Дивеева – оформил разгром.

- Кастаня заменили после столкновения и риска травмы головы, а Менье, которого ждали в основе, отличился. Фернандес играл в защите не лучше, чем его напарники в центре, Жирков не задал скорость до травмы, фаворит выиграл поединок до перерыва. Не будем забывать, что Бельгия – призеры ЧМ -2018, и восемнадцать из двадцати шести людей в заявке брали «бронзу». Опытные, и если им дарить такие возможности, то все закончится дежурной победой Мартинеса.

Выводы об игре России

- Джикия и Семенов пережили неприятные мгновения. Атакующие футболисты Бельгии действовали умнее, и хотя Шунин, когда это было реально, пытался выручать, если пропускаешь в дебюте против фаворита в кубе, то шансы тают с каждой минутой и новым моментом у российских ворот. Бельгия действовала буднично, без агрессии, но у них пошла игра, квалификации центральным защитникам Черчесова не хватило.

- Была логика в выборе схемы «4-4-2», которую фактически увидели в дебюте. Баринов и Оздоев играли в опорной зоне. А Головин исполнял формальную роль второго форварда рядом с Дзюбой. Это позволяло Кузяеву и Зобнину работать на оборону, держать ширину – Далер и Роман имеют опыт на краях поля. Построения были компактными, и если бы обошлось без ошибки Семенова, то Бельгия могла не забить до перерыва.

- Составу Черчесова не хватало агрессивности и прессинга. Возможно, стоило рискнуть с Бариновым в центре обороны. Тогда в атаке могли поставить Черышева (находил в итоге на обратную замену) и Головина под Дзюбой, если Миранчуку главный тренер после спаррингов не доверяет. Жаль, что один из подходов первого тайма не завершился голом в ворота Куртуа. Только удача могла перевернуть такой поединок для России.

- Станислав Саламович сделал две вынужденные замены до перерыва – Кузяев и Жирков дали право страдать без мяча Черышеву и Караваеву. Бельгия не форсировала события, не взвинчивала темп. Когда получаешь два мяча налегке, то нет смысла тратить лишние силы. Российская команда попала в прострацию после второго мяча, взяли длинную паузу без вразумительных действий первым номером.

- Второй тайм не изменил структуру поединка. Черчесов, конечно же, нашел нужные слова для лучшей работы с мячом, быстро сделал пять замен. Однако надо делать скидку на счет матча после перерыва. В поединках, где фаворит легко ведет 2:0, расклад концовки по владению и общему количеству подходов уже мало что меняет. Победитель экономил силы для других матчей, учитывал тяжелые сборы и не спешил добивать. Индивидуально бельгийцы готовы лучше, они это быстро поняли и пользовались разницей.

Цифры матча и итоги дня

- До матча специально вспоминали Евро-2008. При идеальной игре Россия могла надеяться на ничью. А теперь вспоминаем, как Испания буднично уничтожила команду Хиддинка с Широковым в центре защиты тринадцать лет назад. Если будет правильная реакция против Финляндии и Дании, то первый поединок забудется. Вот только сейчас в составе нет людей с опытом свежих побед в Кубке УЕФА , Акинфеева, Игнашевича и Аршавина…

- По статистике все красноречиво и, если честно, скучновато. Удары – 9:5, но по точным попыткам разница 4:1, причем в Куртуа попал лишь защитник Фернандес. Кстати, лучше всего отношение Бельгии к поединку после перерыва описывает как раз статистика ударов. Они пробили дважды, Лукаку забил единственным точным ударом во втором тайме. Владение – 66 на 34 %, точность передач – 90 на 74 %. Встретились команды разного класса, не о чем дискутировать.

- Показательным моментом был эпизод в первом тайме, когда Фернандес, Баринов и Зобнин втроем атаковали одного Карраско. Мало того, что дали сопернику подняться с газона после падения, так еще и пустили на ударную позицию. Янник пробил выше ворот, но это везение, а вот такая вялая опека – объяснение, почему футбол закончился в первом тайме, во втором Бельгия соблюдала формальности.

- Сегодня главное, чтобы Эриксен был в порядке. Но также отмечаем, что волевое решение датских и финских футболистов доиграть матч после несчастья и по просьбе самого Кристиана сыграло в целом на руку России. Основной конкурент – датчане, потеряли очки, не хватило моральных сил даже на реализацию пенальти. А формальный аутсайдер реализовал редкий момент – бедняга Шмейхель не смог отразить мяч.

- Поражение Дании означает, что матч России и Финляндии становится финалом. И более податливого соперника, чем ближайший, в квартете попросту нет. Без трех пунктов с финнами выйти из группы крайне сложно, ведь в Копенгагене в последнем туре датчане сыграют за себя и Кристиана. Разумеется, поражение от Бельгии не изменило задачу России на Евро – знали, что важно оказаться лучше Финляндии и Дании, а не тягаться с Бельгией.

Но теперь есть должок, в День России команда могла сыграть качественнее и показать как минимум характер с терпением и предельной осторожностью. Хозяева поля напоминали сборную Дании в продолжении матча против финнов. Евро-2020 для России пока не начался, хотя один шанс на очки из трех уже потеряли.