Евро-2020 стартовал с автогола и разгрома. Мощная Италия разбила угрюмую Турцию

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сегодня, 01:23

В одну калитку.

Только факты

1. Сборная Италии продлила свою серию без поражений до 28 матчей.

2. «Скуадра Адзурра» в 2021-м неизменно выигрывает и не пропускает. Общий счет шести матчей — 20:0. Список жертв: Северная Ирландия, Болгария, Литва, Сан-Марино, Чехия и Турция.

3. Сборная Турции в пятый раз попала в финальный турнир чемпионата Европы и в пятый раз потерпела поражение в стартовом матче: 0:1 от Хорватии на Евро-1996, 1:2 от Италии на Евро-2000, 0:2 от Португалии на Евро-2008, 0:1 от Хорватии на Евро-2016 и теперь 0:3 от Италии на Евро-2020. На 2 из 4 предыдущих турниров поражение в первом матче не помешало туркам выйти в плей-офф.

4. Впервые в истории матч открытия чемпионата Европы завершился крупной победой одной из команд. В основное время полутора десятков предыдущих первых матчей никому не удавалось добиться преимущества даже в два мяча.

5. Впервые в истории Евро первым забитым мячом турнира стал автогол. Вписал себя в историю защитник сборной Турции Мерих Демирал. В матче открытия уже был автогол: на Евро-1976 игрок сборной Чехословакии Антон Ондруш помог сборной Нидерландов сравнять счет, который сам же и открыл голом в правильные ворота.

Хорошая Италия или плохая Турция

В стартовом матче Евро-2020 был очевидный фаворит — сборная Италии, но и парни Шенола Гюнеша не казались такими уж мальчиками для битья, чтобы проигрывать настолько отчаянно и бесповоротно, без контригры и надежды. Все-таки у сборной Турции сейчас серьезная команда по подбору исполнителей, а Шенол Гюнеш — опытный тренер, который приводил турков к «бронзе» ЧМ -2002. Да и свежий опыт побед над фаворитами имеется: в отборе Евро-2020 Турция дома прибила Францию (2:0), а в мартовской встрече отбора ЧМ -2022 досталось уже Нидерландам (4:2).

В матче открытия чемпионата Европы игровое преимущество сборной Италии было слишком выразительным, возможно, оно даже не полностью отразилось в итоговом результате. В таком случае всегда задаешься вопросом: а это победитель так хорош, или проигравший настолько плох? Выбираю первый вариант. Думаю, Турция еще покажет свои сильные качества в матчах против Швейцарии и Уэльса, но итальянцы просто не давали поднять голову футболистам Гюнеша. Думали и действовали заметно быстрее, скомкали и сожгли дисциплинированные турецкие редуты и развеяли прах разрушенных укреплений над «Олимпико».

Тотальная «Скуадра Адзурра»

Турция вышла играть по схеме 4-1-4-1 с Бураком Йилмазом на острие и Окаем Йокушлу в опорной зоне. С замечательным комментатором Слуцким вся страна имеет отличный шанс прибавить в понимании футбола, и в самом начале матча Леонид Викторович указал на турецкого полузащитника под пятым номером, подчеркнув его важность в разрушительной деятельности команды Шенола Гюнеша. Пророчество сбылось: пока Окай был «окей», Турция худо-бедно справлялась, по мере его усталости натиск итальянцев становился всё более нестерпимым. Турки чудом не пропустили в конце первого тайма, забили в свои ворота вскоре после перерыва, а еще два мяча влетели в ворота Чакира Угурчана уже после замены Йокушлу, с уходом которого пропала видимость порядка, а измотанные партнеры стали допускать роковые ошибки.

Италия впечатлила своей работой в позиционных атаках. Расшатывали Турцию со знанием дела и методично, как молочный зуб, цепляющийся недоразвитыми корнями за десну, но обреченный на безжалостное удаление. В первом тайме итальянцам забить не удалось, но соперник был изрядно помят и побит. Команда Манчини сильна тем, что не зацикливается на одном-двух автоматизмах, у итальянцев мозговитая банда, умеющая быть разнообразной. Блестяще строили атаки, перегружая один из флангов, не избегали прорывов по центру, прибегали к неожиданным подключениям Кьеллини, который иной раз оказывался на позиции центрфорварда, не позволяли контролю над мячом скатиться к безыдейности, всё время искали варианты для обострения.

И, конечно, «тотальность» Италии не только в позиционных атаках, но и в том, что их обеспечивало: система прессинга и круто действующий быстрый отбор мяча. Турция постоянно теряла мячи при попытках выйти в атаку, контратакующая игра, на которую делал большую ставку Шенол Гюнеш, была задушена в зародыше. А потраченные силы на холостые рывки вперед и мгновенные возвращения за линию мяча отняли у турок очень много сил.

Ключевая статистика

- 24 против 3 по ударам по воротам и 8:0 по попаданиям в створ в пользу сборной Италии. А после первого тайма было 14:0 по ударам. Джанлуиджи Доннарумма провел скучнейший матч в своей карьере.

- 64% на 36% по владению мячом. В пользу Италии, конечно. Почти в два раза чаще мяч был у команды Роберто Манчини, и это точно не был контроль, как способ обороны: «Скуадра Адзурра» постоянно искала острые моменты, в то время как Турция с переменным успехом пыталась мешать соперникам.

- 17:2 по обостряющим передачам. Показатель, который обеспечил Италию ударами, голами и крупной победой.

Правила игры рукой снова изменены. Будет весело