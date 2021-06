Шокотерапия от Шика для Шотландии. Гол с 45 метров и еще одни поверженные хозяева

А Чехия стартует на Евро-2020 с победы.

Только факты

1. Сборная Шотландии — третья команда на Евро-2020, которая всухую проиграла в родных стенах: Дания уступила в Копенгагене (0:1 Финляндии), Россия проиграла в Санкт-Петербурге (0:3 Бельгии), а Шотландия капитулировала в Глазго (0:2 Чехии).

2. Патрик Шик стал вторым футболистом на Евро-2020, которому удалось забить больше одного мяча в одном матче. Форвард сборной Чехии стал вторым футболистом после Ромелу Лукаку, который оформил дубль на турнире.

3. Если сравнивать дубли Лукаку и Шика, то двойной удар чешского форварда по шотландцам получился гораздо более эффектным, чем жестокое наказание бельгийца за ошибки российских защитников. В первом случае Патрик выиграл верховую борьбу у двух защитников «Тартановой Армии» и поразил ворота Дэвида Маршалла со второго этажа. Второй гол Шика — шокирующий удар с 45 метров. Это самая дальняя дистанция, с которой забивался гол на чемпионатах Европы с 1980 года.