Шокотерапия от Шика для Шотландии. Гол с 45 метров и еще одни поверженные хозяева

А Чехия стартует на Евро-2020 с победы.
Только факты
1. Сборная Шотландии — третья команда на Евро-2020, которая всухую проиграла в родных стенах: Дания уступила в Копенгагене (0:1 Финляндии), Россия проиграла в Санкт-Петербурге (0:3 Бельгии), а Шотландия капитулировала в Глазго (0:2 Чехии).
2. Патрик Шик стал вторым футболистом на Евро-2020, которому удалось забить больше одного мяча в одном матче. Форвард сборной Чехии стал вторым футболистом после Ромелу Лукаку, который оформил дубль на турнире.
3. Если сравнивать дубли Лукаку и Шика, то двойной удар чешского форварда по шотландцам получился гораздо более эффектным, чем жестокое наказание бельгийца за ошибки российских защитников. В первом случае Патрик выиграл верховую борьбу у двух защитников «Тартановой Армии» и поразил ворота Дэвида Маршалла со второго этажа. Второй гол Шика — шокирующий удар с 45 метров. Это самая дальняя дистанция, с которой забивался гол на чемпионатах Европы с 1980 года.
49.7 — Patrik Schick's second goal (49.7 yards) is the furthest distance from which a goal has been scored on record at the European Championships (since 1980). Ridiculous.#Euro2020 #CZE #SCOCZE pic.twitter.com/imssf0WAxj— OptaJoe (@OptaJoe) June 14, 2021
4. Дэвид Маршалл — второй по возрасту футболист, который сыграл за сборную Шотландии на крупном турнире (чемпионаты мира + чемпионаты Европы). На момент сегодняшнего матча против Чехии шотландскому вратарю 36 лет и 101 день, а рекорд принадлежит Джиму Лейтону, который на ЧМ-1998 выходил в составе сборной Шотландии в 39 лет.
5. Шотландия еще никогда не выходила из группы на крупных турнирах, хотя у «Тартановой Армии» было уже 10 попыток на чемпионатах мира и Европы. Поражение в первом матче Евро-2020 от Чехии существенно понижает шансы на попадание в плей-офф и с 11-й попытки.
Статистика матча
1. Сборная Шотландии почти вдвое перестреляла чешскую дружину по количеству ударов по воротам — 19 против 10. Команда Стива Кларка действовала напористо и создала немало перспективных подходов к владениям Томаша Вацлика, который несколько раз вступал в игру в критических для Чехии моментах.
🇨🇿 Томаш Вацлик 🆚 Шотландия— УЕФА (@UEFAcom_ru) June 14, 2021
💪😎🔝#ЕВРО2020 pic.twitter.com/HQuEeQhoup
2. Но если смотреть на попадания в створ, то картина уже представляется в ином свете: у Шотландии 4 точных удара, а Чехии — 7. Напрашивается очевидный вывод, что в решающих фазах атак команда Ярослава Шилгавы действовала более классно и хладнокровно, да и помимо двух голов Шика у чехов была еще парочка «больших шансов».
3. 58% на 42% — по владению мячом у Шотландии так же ощутимое преимущество, но в данном случае это вряд ли позитивный момент. Пусть Стив Кларк и перестроил свою команду на игру в три центральных защитника, стилистически шотландцы остаются типичной британской командой, которой удобно играть на пространстве, используя фланговые зоны и доставку мяча вперед длинными передачами. Чехия грамотно отказалась от инициативы, а Шотландия еще в первом тайме попала в ловушку инициатора: хозяева много и хаотично владели мячом, но нечасто находили опасные продолжения для своих атак, а уж после потерь вообще не знали, что делать, вследствие чего регулярно проигрывали подбор.
4. Патрик Шик нанес 6 ударов по воротам Дэвида Маршалла, 5 его ударов пришлись в створ ворот, 2 раза чешский форвард доставлял мяч в сетку. Шотландцы знали, как действует Шик, но не смогли нейтрализовать очевидного лидера атак соперника. Да, второй гол Патрика, забитый с 45 метров, можно вынести за скобки, но ведь до этого Шик перевисел в воздухе двух защитников и имел еще ряд моментов, чтобы огорчить Маршалла. Очень наивная игра в защите в исполнении «Тартановой Армии».
5. Правый центральный защитник сборной Чехии Ондржей Челустка выиграл 8 верховых единоборств в своей штрафной. Его напарник по центру обороны Томаш Калас добавил 3 победы на втором этаже. Шотландцы регулярно доставляли мяч в штрафную площадь воздухом, но чешские защитники справились с этой ожидаемой прямолинейностью.
Три звезды матча
3. Томаш Вацлик (Чехия) — однотипные, но назойливые атаки шотландцев привели к нескольким моментам у ворот Вацлика, особенно запомнился сэйв Томаша ногой при счете 2:0, когда Линдон Дайкс бил, казалось, наверняка. А еще Вацлик выручил, когда Томаш Калас едва не забросил мяч в ворота. Чешский голкипер не дал Шотландии внести перелом в ход матча, гол мог воодушевить хозяев, которых трибуны и без того гнали вперед.
2. Владимир Цоуфал (Чехия) — сразу видно, что человек играет в АПЛ и привык действовать в высоком темпе на протяжении всех 90 минут, хотя к последним минутам даже Владимир устал и позволил себе парочку технических ошибок. Но вообще отпахал зверски: и главной звезде сборной Шотландии Энди Робертсону жизнь портил, и сам активно поддерживал атаки по правому флангу. На счету Цоуфала голевая передача не первый гол Шика.
1. Патрик Шик (Чехия) — безальтернативный выбор, на счету Шика победный дубль, да еще и один из голов получится невероятно эффектным.
В центре особого внимания. Алекс Крал сыграл ниже среднего
Хавбек московского «Спартака», как представитель РПЛ, заслужил отдельного резюме. Крал провел на поле 67 минут, оба гола были забиты, когда Алекс был на поле. Но в целом это не та игра, после которой «Вест Хэм» пришлет в «Спартак» предложение на 30 миллионов евро, пока свою трансферную стоимость чешский хавбек не повысил. Крал был неплох в борьбе и позиционно действовал грамотно, но с точностью передач случился сущий крах — 57% мячей Алекс довел до партнеров, это худший показатель среди полевых игроков сборной Чехии.