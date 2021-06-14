Шокотерапия от Шика для Шотландии. Гол с 45 метров и еще одни поверженные хозяева

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вчера, 20:00

А Чехия стартует на Евро-2020 с победы.

Только факты

1. Сборная Шотландии — третья команда на Евро-2020, которая всухую проиграла в родных стенах: Дания уступила в Копенгагене (0:1 Финляндии), Россия проиграла в Санкт-Петербурге (0:3 Бельгии), а Шотландия капитулировала в Глазго (0:2 Чехии).

2. Патрик Шик стал вторым футболистом на Евро-2020, которому удалось забить больше одного мяча в одном матче. Форвард сборной Чехии стал вторым футболистом после Ромелу Лукаку, который оформил дубль на турнире.

3. Если сравнивать дубли Лукаку и Шика, то двойной удар чешского форварда по шотландцам получился гораздо более эффектным, чем жестокое наказание бельгийца за ошибки российских защитников. В первом случае Патрик выиграл верховую борьбу у двух защитников «Тартановой Армии» и поразил ворота Дэвида Маршалла со второго этажа. Второй гол Шика — шокирующий удар с 45 метров. Это самая дальняя дистанция, с которой забивался гол на чемпионатах Европы с 1980 года.

49.7 — Patrik Schick's second goal (49.7 yards) is the furthest distance from which a goal has been scored on record at the European Championships (since 1980). Ridiculous.#Euro2020 # CZE #SCOCZE pic.twitter.com/imssf0WAxj — OptaJoe (@OptaJoe) June 14, 2021

4. Дэвид Маршалл — второй по возрасту футболист, который сыграл за сборную Шотландии на крупном турнире (чемпионаты мира + чемпионаты Европы). На момент сегодняшнего матча против Чехии шотландскому вратарю 36 лет и 101 день, а рекорд принадлежит Джиму Лейтону, который на ЧМ -1998 выходил в составе сборной Шотландии в 39 лет.

5. Шотландия еще никогда не выходила из группы на крупных турнирах, хотя у «Тартановой Армии» было уже 10 попыток на чемпионатах мира и Европы. Поражение в первом матче Евро-2020 от Чехии существенно понижает шансы на попадание в плей-офф и с 11-й попытки.

Статистика матча

1. Сборная Шотландии почти вдвое перестреляла чешскую дружину по количеству ударов по воротам — 19 против 10. Команда Стива Кларка действовала напористо и создала немало перспективных подходов к владениям Томаша Вацлика, который несколько раз вступал в игру в критических для Чехии моментах.

2. Но если смотреть на попадания в створ, то картина уже представляется в ином свете: у Шотландии 4 точных удара, а Чехии — 7. Напрашивается очевидный вывод, что в решающих фазах атак команда Ярослава Шилгавы действовала более классно и хладнокровно, да и помимо двух голов Шика у чехов была еще парочка «больших шансов».

3. 58% на 42% — по владению мячом у Шотландии так же ощутимое преимущество, но в данном случае это вряд ли позитивный момент. Пусть Стив Кларк и перестроил свою команду на игру в три центральных защитника, стилистически шотландцы остаются типичной британской командой, которой удобно играть на пространстве, используя фланговые зоны и доставку мяча вперед длинными передачами. Чехия грамотно отказалась от инициативы, а Шотландия еще в первом тайме попала в ловушку инициатора: хозяева много и хаотично владели мячом, но нечасто находили опасные продолжения для своих атак, а уж после потерь вообще не знали, что делать, вследствие чего регулярно проигрывали подбор.

4. Патрик Шик нанес 6 ударов по воротам Дэвида Маршалла, 5 его ударов пришлись в створ ворот, 2 раза чешский форвард доставлял мяч в сетку. Шотландцы знали, как действует Шик, но не смогли нейтрализовать очевидного лидера атак соперника. Да, второй гол Патрика, забитый с 45 метров, можно вынести за скобки, но ведь до этого Шик перевисел в воздухе двух защитников и имел еще ряд моментов, чтобы огорчить Маршалла. Очень наивная игра в защите в исполнении «Тартановой Армии».

5. Правый центральный защитник сборной Чехии Ондржей Челустка выиграл 8 верховых единоборств в своей штрафной. Его напарник по центру обороны Томаш Калас добавил 3 победы на втором этаже. Шотландцы регулярно доставляли мяч в штрафную площадь воздухом, но чешские защитники справились с этой ожидаемой прямолинейностью.

Три звезды матча

3. Томаш Вацлик (Чехия) — однотипные, но назойливые атаки шотландцев привели к нескольким моментам у ворот Вацлика, особенно запомнился сэйв Томаша ногой при счете 2:0, когда Линдон Дайкс бил, казалось, наверняка. А еще Вацлик выручил, когда Томаш Калас едва не забросил мяч в ворота. Чешский голкипер не дал Шотландии внести перелом в ход матча, гол мог воодушевить хозяев, которых трибуны и без того гнали вперед.

2. Владимир Цоуфал (Чехия) — сразу видно, что человек играет в АПЛ и привык действовать в высоком темпе на протяжении всех 90 минут, хотя к последним минутам даже Владимир устал и позволил себе парочку технических ошибок. Но вообще отпахал зверски: и главной звезде сборной Шотландии Энди Робертсону жизнь портил, и сам активно поддерживал атаки по правому флангу. На счету Цоуфала голевая передача не первый гол Шика.

1. Патрик Шик (Чехия) — безальтернативный выбор, на счету Шика победный дубль, да еще и один из голов получится невероятно эффектным.

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