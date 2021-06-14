Многострадальный Кубок Америки стартовал с разгромной победы Бразилии. Всё, что нужно знать о заокеанском турнире

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вчера, 13:34

Не Евро единым.

В ночь с воскресенья на понедельник в Бразилии стартовал Кубок Америки, которого могло и не быть. В матче открытия сборная Бразилии разгромила Венесуэлу со счетом 3:0, а чуть позже Колумбия минимально переиграла Эквадор. Многострадальный турнир, переживший переносы во времени и пространстве, а также зарождавшийся бойкот участников, все-таки стартовал.

Живучий Копа Америка

Нынешний турнир должен был пройти в 2020 году в Аргентине и Колумбии, Копа Америка 2020 мог стать первым централизованным розыгрышем, проведенным в двух странах. Вмешалась пандемия коронавируса, отодвинувшая южноамериканский чемпионат на 2021 год, как и более близкий нам Евро.

Неприятности продолжились уже в этом году. Сначала сошла с дистанции Колумбия — одна из стран-хозяек турнира. Виной тому политическая ситуация в Колумбии, которая утонула в протестах и оказалась на грани гражданской войны из-за анонсированных реформ налоговой сферы и здравоохранения.

Еще в середине мая КОНМЕБОЛ принял решение о невозможности проведения Кубка Америки в таких условиях, а спустя 10 дней хозяйского статуса лишилась и Аргентина из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Решено было провести все матчи турнира в Бразилии, где ситуация с коронавирусом ненамного лучше, в результате чего футболисты «Селесао» якобы даже собирались бойкотировать внезапно ставший домашним чемпионат.

Позже футболисты сборной Бразилии написали открытое письмо, в котором раскритиковали КОНМЕБОЛ , президента этой организации Алехандро Домингеса и назвали процесс проведения Копа Америка «неадекватным». Однако бойкот бразильцы устраивать не стали, подчеркнув, что не хотят переводить свою гражданскую позицию в плоскость политики:

Мы против организации Кубка Америки, но никогда не откажемся играть за Бразилию.

Стартовали

Матчем с участием новоиспеченных хозяев и открылся многострадальный Кубок Америки. Бразильцы начали защиту титула, который завоевали в 2019 году на родных полях, с крупной победы над Венесуэлой — 3:0. Голами отметились футболисты ПСЖ Маркиньос и Неймар (с пенальти), а также Габигол из «Фламенго». После матча тренер сборной Бразилии Тите рассыпался в комплиментах в адрес Неймара, сравнив его с Зико и Роналдо:

Очень здорово, что у нас есть игрок с такими индивидуальными качествами. Он придумал хитрые движения правой и левой ногами, которые делают его непредсказуемым во время продвижения мяч к чужим воротам. Мы выстроили игру так, чтобы Неймар встречался с мячом реже, но в более эффективных позициях. В прошлом у нас был экстраординарный Зико, потом были Ромарио и Роналдо, сейчас невероятный Неймар. Несправедливо напрямую сравнивать игроков разных эпох, мы должны просто гордиться ими, наслаждаться их игрой.

Во втором матче Копа Америка Колумбия с минимальным счетом переиграла Эквадор. Новый тренер колумбийцев Рейнальдо Руэда оказался большим оригиналом: не вызвал на турнир Хамеса Родригеса, оставил в запасе результативных форвардов «Аталанты» Дувана Сапату и Луиса Муриэля, а также защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса.

Формула турнира

Кубок Америки сменил формулу проведения турнира. 10 южноамериканских команд разделены на две группы по 5 сборных, которые сыграют между собой в один круг. После группового этапа по одной худшей команде каждого квинтета отправятся по домам, а оставшиеся 8 сборных начнут плей-офф со стадии четвертьфинала (занявшие первые места сыграют с четвертыми командами из противоположной группы, вторые — с третьими).

Группа A: Аргентина, Боливия, Парагвай, Уругвай, Чили.

Группа B: Бразилия, Колумбия, Перу, Эквадор, Венесуэла.

Фавориты

Несмотря на свою позицию в отношении организаторов, сборная Бразилии приложит все усилия, чтобы выиграть второй кряду домашний Кубок Америки. «Селесао» — главные фавориты турнира. Остановить их попробует Аргентина и Лионель Месси. Два года назад бразильцы и аргентинцы сразились в полуфинале Копа Америка, «Пентакампеоны» тогда выиграли 2:0 и снова не дали Лео выиграть титул со сборной. Обладатель шести «Золотых мячей» получает еще одну попытку, одну из последних в карьере.

Турнир довольно странный, так что в спортивном смысле тоже не исключены различные метаморфозы, и все-таки предположу, что в спор Бразилии и Аргентины за титул вмешаться никто не сможет. Уругвайские лидеры постарели и устали после сложного сезона, это же касается и сборной Чили, выигравшей 2 из 3 последних турниров. Колумбию подведут неординарные решения Руэды, а для успехов любой из пяти не упомянутых сборных требуются чудеса и суперсенсации.

«Наши парни» и хорошие знакомые

На Копа Америка заявлены всего лишь два представителя российских клубов, которые в первый же игровой день оказались по разные стороны баррикад: колумбиец Вильмар Барриос («Зенит») отыграл полный матч против Эквадора, на скамейке запасных которого остался Кристиан Нобоа («Сочи»).