Шедевр Миранчука и один удар в створ Сафонова. Работа над ошибками от сборной России

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вчера, 18:14

О переменах в игре и победе – на «Соккер.ру».

В первой игре не хватало касаний в штрафной

Бойата после матча с Россией скромно отметил, что его выпускали сторожить Дзюбу и с заданием Мартинеса рослый защитник справился. Бельгию и Финляндию объединяет ставка на три центральных, но сегодня класс исполнителей, что сражались против капитана сборной России, был куда ниже. В первом туре подопечные Черчесова лишь 7 раз коснулись мяча в чужой штрафной, слабее выступила только сама Финляндия. И важно понимать контекст, что лидировала среди всех команд Дания, которой позволили сделать 39 касаний в пределах владений Градецки. Россия сегодня до перерыва имела 20 таких касаний, и когда мяч получил Миранчук – забили мяч. Довели количество заходов в штрафную до почти сорока штук, так что финны точно не мешали хозяевам поля играть – садились глубоко. Понятно, что после перерыва соперник чаще владел мячом, но важнее всего, что не создавали явные моменты у ворот Сафонова.

Один удар в створ превратили в три попытки

Не густо, над этим компонентом хорошо бы поработать. И необъяснимо, почему Черчесов не смог продумать план «Б» на первый тур, ведь очевидно, что с Бельгией такой понадобится. Ладно, Кузяев и Жирков получили травмы, вынужденные замены. Но было еще три попытки, а одну из них потратили на обратный уход бедняги Черышева. Странная стратегия, но пять замен к 63-й минуте испоганили и без того неважную игру. В результате единственный точный удар на счету латераля Фернандеса. С финнами попадали в створ не сильно чаще, но одна из двух точных попыток первого тайма оказалась голевой. Миранчук поставил на исполнение и не прогадал. Комбинации с точными ударами не пошли, но выжали еще два-три подхода, которые могли стать голевыми, если бы Кузяев или Жемалетдинов пробивали лучше.

Важно менять навесы на разрезающие пасы

Финны хуже, чем датчане, на втором этаже. Но банальная игра через навесы вряд ли сработает против таких крепких ребят. Тем более, Канерва маниакально преследует цель укрепления флангов в защите. У него там бывает по четыре человека против одного при отборе. Зато по центру не все так весело, поскольку Лод и Камара часто работают по всему полю, а Спарву уже 34 года. Тим очень важен для коллектива как лидер, но сегодня его оставили отдохнуть и поберечься от дисквалификации. В первом туре у России было 11 навесов с игру, а сегодня дождались разрезающих передач, кроме традиционных забросов. Дзюба после одной из таких попал в штангу, но забрался в офсайд. А вот прострел на Зобнина и гол были опасными, и это моменты после правильных передач низом с разных точек поля.

Против Финляндии не допускали явные ошибки

В принципе, с Бельгией могли уйти на перерыв при счете 0:0. А дальше играть на функциональном состоянии фаворита – самая возрастная команда турнира тяжело в него входила. Несвежий Эден Азар, вышедший на замену – лучшее тому подтверждение. Вот только позже явные ляпы у своих ворот вывели Россию в лидеры рейтинга по их количеству на всем Евро. Но сегодня некого упрекать в явных голевых ошибках – схема «3-4-2-1» сработала намного лучше, чем понятая игроками «4-4-2». Конечно, Финляндия хороша при контратаках – Дивееву разок пришлось спасти в подкате, а Сафонов удачно вышел из ворот и сыграл головой в другом эпизоде. Но явных «привозов» не было, разве что Похьянпало упустили в дебюте, но повезло – технологии помогли разглядеть офсайд.

Владели мячом, но не хватало последнего паса

Понятно, что после первого тура российская команда замыкала таблицу по владению, хотя соперники испанцев и португальцев их опережали. Кстати, финны тоже отдали мяч датчанам, поэтому не странно, что в Санкт-Петербурге мяч чаще был на половине поля гостей. Вот только где были ключевые последние передачи? Дзюба катнул на Миранчука перед голом, но Артём выпадал из игры. Сам Алексей создал один момент, Оздоев – второй, Кузяев – третий, а еще два шанса подарили передачи Головина. Помогало, что у Финляндии не было высокого командного прессинга. Хотя отмечаем, что подопечные Черчесова дорожили мячом – в итоге получилось 84% точных передач, неплохо для поединка, что подравнялся по числовым показателям после перерыва.

Теперь у команды Черчесова есть голевые моменты

Поскольку единственный шанс против Бельгии был у Фернандеса, то логично, что после первого тура сборная была с нулем явных голевых моментов, хотя есть команды, создавшие пять таких шансов за один матч. С другой стороны, где Бельгия, а где – Финляндия? С закрытой командой Канервы атак стало намного больше – 84 подхода только за первый тайм, а 44 эпизода были потенциально опасными для соперника. Для сравнения, у финнов было лишь 12 таких атак. Впрочем, широко действовать не получалось, Фернандес играл ложного форварда в чужой штрафной, пока не травмировался после неудачного падения на спину. До перерыва было 7 ударов, из них один опасный и голевой. С другой стороны, с Бельгией было 4 удара за весь матч. После перерыва подсели, но 13 выстрелов после четырех — прогресс.

С тремя очками можно зайти даже в плей-офф

Как и предполагали, Евро-2020 для России начался сегодня. И стартовал он с непростой, но важной домашней победы. Финляндия нагнетала, когда пропустила, но против нее важно не пропускать и отсечь контратаки, а если еще и ведешь – не нервничать и отработать спокойно. Почти получилось, по воротам Сафонова пробили лишь один раз, но попали в голкипера. В таких условиях не пропустил бы даже Черчесов. Три очка – важный задел. На прошлом турнире Португалия и Северная Ирландия прошли в плей-офф, получив по три пункта. Так что уже сейчас у Черчесова появились шансы минимум на третье место. Но в таком случае можно нарваться на Францию, поэтому лучше быть вторыми и ждать второго финишера в компании с Италией. Конечно, можно положиться на удачу, заняв третье место в квартете – ждать, что те же словаки выиграют свою группу и достанутся России.

Но лучше четко понимать, что можно пролететь мимо плей-офф, имея лишь три пункта, особенно если у конкурентов будет столько же, а у лидера — девять. В Копенгагене нужны очки, а вот в игре Бельгии и Дании – победа фаворита. Свою часть задачи подопечные Черчесова во втором туре выполнили, теперь не помешает подарок от Лукаку и компании. Финны уже сыграли за россиян на этом Евро дважды – обыграли датчан и уступили после красивого удара Миранчука.