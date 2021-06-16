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Шедевр Миранчука и один удар в створ Сафонова. Работа над ошибками от сборной России

вчера, 18:14
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О переменах в игре и победе – на «Соккер.ру».

В первой игре не хватало касаний в штрафной

Бойата после матча с Россией скромно отметил, что его выпускали сторожить Дзюбу и с заданием Мартинеса рослый защитник справился. Бельгию и Финляндию объединяет ставка на три центральных, но сегодня класс исполнителей, что сражались против капитана сборной России, был куда ниже. В первом туре подопечные Черчесова лишь 7 раз коснулись мяча в чужой штрафной, слабее выступила только сама Финляндия. И важно понимать контекст, что лидировала среди всех команд Дания, которой позволили сделать 39 касаний в пределах владений Градецки. Россия сегодня до перерыва имела 20 таких касаний, и когда мяч получил Миранчук – забили мяч. Довели количество заходов в штрафную до почти сорока штук, так что финны точно не мешали хозяевам поля играть – садились глубоко. Понятно, что после перерыва соперник чаще владел мячом, но важнее всего, что не создавали явные моменты у ворот Сафонова.

Один удар в створ превратили в три попытки

Не густо, над этим компонентом хорошо бы поработать. И необъяснимо, почему Черчесов не смог продумать план «Б» на первый тур, ведь очевидно, что с Бельгией такой понадобится. Ладно, Кузяев и Жирков получили травмы, вынужденные замены. Но было еще три попытки, а одну из них потратили на обратный уход бедняги Черышева. Странная стратегия, но пять замен к 63-й минуте испоганили и без того неважную игру. В результате единственный точный удар на счету латераля Фернандеса. С финнами попадали в створ не сильно чаще, но одна из двух точных попыток первого тайма оказалась голевой. Миранчук поставил на исполнение и не прогадал. Комбинации с точными ударами не пошли, но выжали еще два-три подхода, которые могли стать голевыми, если бы Кузяев или Жемалетдинов пробивали лучше.

Важно менять навесы на разрезающие пасы

Финны хуже, чем датчане, на втором этаже. Но банальная игра через навесы вряд ли сработает против таких крепких ребят. Тем более, Канерва маниакально преследует цель укрепления флангов в защите. У него там бывает по четыре человека против одного при отборе. Зато по центру не все так весело, поскольку Лод и Камара часто работают по всему полю, а Спарву уже 34 года. Тим очень важен для коллектива как лидер, но сегодня его оставили отдохнуть и поберечься от дисквалификации. В первом туре у России было 11 навесов с игру, а сегодня дождались разрезающих передач, кроме традиционных забросов. Дзюба после одной из таких попал в штангу, но забрался в офсайд. А вот прострел на Зобнина и гол были опасными, и это моменты после правильных передач низом с разных точек поля.

Против Финляндии не допускали явные ошибки

В принципе, с Бельгией могли уйти на перерыв при счете 0:0. А дальше играть на функциональном состоянии фаворита – самая возрастная команда турнира тяжело в него входила. Несвежий Эден Азар, вышедший на замену – лучшее тому подтверждение. Вот только позже явные ляпы у своих ворот вывели Россию в лидеры рейтинга по их количеству на всем Евро. Но сегодня некого упрекать в явных голевых ошибках – схема «3-4-2-1» сработала намного лучше, чем понятая игроками «4-4-2». Конечно, Финляндия хороша при контратаках – Дивееву разок пришлось спасти в подкате, а Сафонов удачно вышел из ворот и сыграл головой в другом эпизоде. Но явных «привозов» не было, разве что Похьянпало упустили в дебюте, но повезло – технологии помогли разглядеть офсайд.

Владели мячом, но не хватало последнего паса

Понятно, что после первого тура российская команда замыкала таблицу по владению, хотя соперники испанцев и португальцев их опережали. Кстати, финны тоже отдали мяч датчанам, поэтому не странно, что в Санкт-Петербурге мяч чаще был на половине поля гостей. Вот только где были ключевые последние передачи? Дзюба катнул на Миранчука перед голом, но Артём выпадал из игры. Сам Алексей создал один момент, Оздоев – второй, Кузяев – третий, а еще два шанса подарили передачи Головина. Помогало, что у Финляндии не было высокого командного прессинга. Хотя отмечаем, что подопечные Черчесова дорожили мячом – в итоге получилось 84% точных передач, неплохо для поединка, что подравнялся по числовым показателям после перерыва.

Теперь у команды Черчесова есть голевые моменты

Поскольку единственный шанс против Бельгии был у Фернандеса, то логично, что после первого тура сборная была с нулем явных голевых моментов, хотя есть команды, создавшие пять таких шансов за один матч. С другой стороны, где Бельгия, а где – Финляндия? С закрытой командой Канервы атак стало намного больше – 84 подхода только за первый тайм, а 44 эпизода были потенциально опасными для соперника. Для сравнения, у финнов было лишь 12 таких атак. Впрочем, широко действовать не получалось, Фернандес играл ложного форварда в чужой штрафной, пока не травмировался после неудачного падения на спину. До перерыва было 7 ударов, из них один опасный и голевой. С другой стороны, с Бельгией было 4 удара за весь матч. После перерыва подсели, но 13 выстрелов после четырех — прогресс.

С тремя очками можно зайти даже в плей-офф

Как и предполагали, Евро-2020 для России начался сегодня. И стартовал он с непростой, но важной домашней победы. Финляндия нагнетала, когда пропустила, но против нее важно не пропускать и отсечь контратаки, а если еще и ведешь – не нервничать и отработать спокойно. Почти получилось, по воротам Сафонова пробили лишь один раз, но попали в голкипера. В таких условиях не пропустил бы даже Черчесов. Три очка – важный задел. На прошлом турнире Португалия и Северная Ирландия прошли в плей-офф, получив по три пункта. Так что уже сейчас у Черчесова появились шансы минимум на третье место. Но в таком случае можно нарваться на Францию, поэтому лучше быть вторыми и ждать второго финишера в компании с Италией. Конечно, можно положиться на удачу, заняв третье место в квартете – ждать, что те же словаки выиграют свою группу и достанутся России.

Но лучше четко понимать, что можно пролететь мимо плей-офф, имея лишь три пункта, особенно если у конкурентов будет столько же, а у лидера — девять. В Копенгагене нужны очки, а вот в игре Бельгии и Дании – победа фаворита. Свою часть задачи подопечные Черчесова во втором туре выполнили, теперь не помешает подарок от Лукаку и компании. Финны уже сыграли за россиян на этом Евро дважды – обыграли датчан и уступили после красивого удара Миранчука.

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Андрeй Попов
Андрeй Попов
сегодня в 09:47
Моменты были Фины вообще давали играть нам.
Если бы все свои 100% моменты забили(Оздоев, Жемалетдинов , Кузяев) то выиграли бы крупно, но помню тоже у чехии с Чехом на воротах в первом матче Евро выиграли 4:1, а потом слили две игры в чистую.
Так что мужиков должно прорвать, думаю Черчесов распланировал физику.
Все увидели что даже уставший Дзюба лучше Соболева)
жнец158
жнец158 ответ Vitaly Tarasov (раскрыть)
сегодня в 07:29
ха....
конечно...
это дельфин дал голевой пас ?!?
это ныряльщик стягивал на себя пол обороны финов?!?
соболь не сделал вообще НИЧЕГО!!!
Roman73
Roman73 ответ Саня Шумный (раскрыть)
сегодня в 00:23, ред.
И так эти люди сэкономили на Бельгии ( " стратегия "Черчесова ) , финнам не засчитали гол , а датчане деморализованы. Они таки выползут из группы и будут подсчитывать соперников по плей- офф, упрутся ещё в одном важном матче , какая-нибудь " рука Пике " и вот они уже в четверть -финале . Ну и команда которая уже два цикла ведёт полутайную футбольную жизнь, за какой-то полузавесой непонятной стратегии и тактики имени Черчесова должна хоть в одном матче прыгнуть выше головы , совершить глупый подвиг , должно же хоть что-то там быть саккумулированно . И вот он полуфинал ! и вот она бронза ! и вот она футбольная слава ! И вот ещё лет 20 Мутко и Компании можно будет почивать на лаврах , на мешках с деньгами и ниии хрена не делать .
Вот он путь российского футбола !
Дзюба , не подкачай !
sv_1969
sv_1969 ответ Саня Шумный (раскрыть)
сегодня в 00:12
Надо надеятся что напихают полную 63 огурцов и что-то поменяется!Хотя о чем это я)))
Саня Шумный
Саня Шумный ответ Roman73 (раскрыть)
сегодня в 00:08
А про полуфинал-это либо ты слишком тонко пошутил, либо слишком наивен. На данный момент я вижу сборную на 4ом месте. Дании скорее всего сливаем, разница минимум -3 , а фины вряд ли немотивированную Бельгию завлекут на 3+ мяча. Если Дания завтра проиграет Лукаку и ко с разницей менее трех мячей, что вероятно, то в группе будут три команды по 3 очка, где Россия самая плохая по разнице
Саня Шумный
Саня Шумный ответ Roman73 (раскрыть)
сегодня в 00:05
А где я указал, что он устал из-за футбола? Скорее просто пик физ состояния был весной в последних матчах рпл, а Стас на сборах загонял. И закономерный спад просто. И не надо говорить про игроков Сити. В отличии от наших великих тренеров, там Гвардиола с мозгами и знает, что такое ротация. У него вон Стерлинг на банке бывает сидит, а он стоит половину нашей сборной. В 60 матчах отыграли единицы. Да и сравнил футболистов с нашей рпл. Я не оправдывал Дзюбу как либо. Я лишь указал факт, что он выглядит в усмерть загнанным и уставшим. Даже когда пытается бежать-не может. Это при том, что как бы про него плохо не говорили-он старается и выкладывается на поле всегда. Просто габаритный форвард сильно зависит от физ формы.
Timur132
Timur132 ответ Roman73 (раскрыть)
вчера в 23:58
Заползти в полуфинал Чемпионата Европы..
Окстись, чувак.
Roman73
Roman73 ответ Саня Шумный (раскрыть)
вчера в 23:31, ред.
Мертвецки усталый Дзюба !
Футболисты Манчестер-Сити , например , сыграли 61 из максимально возможных 62 за сезон официальных матча. На высшем уровне сыграли.
Отчего же устал Дзюба . Эти дармоеды проползут тихим сапом в полуфинал и превозгласят себя элитой европейского футбола , заштукатурят шальным результатом при унылой игре бездарность руководства и организации .
Вот в чём трагедия.
Воистину нужен разгром.
Roman73
Roman73
вчера в 22:26
Похоже русские собираются сыграть в полуфинале...
Я не шучу , попозже разовью эту тему.
Саня Шумный
Саня Шумный
вчера в 21:54
Матч, конечно, провальный. Осталось надеятся на Бельгию, что она забьет финам и датчанам достаточно, чтобы по разнице мы не были на последнем месте. И что в других группах два третьих места будет хуже. Очень вялая игра. Ребята не бегут. Перед решающим ударом пасуют друг дружке, как будто говорят:»давай пробивай,»-« нет ты пробивай». Думал Дзюба мертвый, но вышедший Соболев показал, почему он на лавке сидит. Кроме того, что он быстрее Дзюбе, во всем остальном проседает в качестве даже мертвецки уставшего Артема. Баринов понравился, Миранчук постоянно тормозил атаки, когда надо было разгонять, но это прокатило в момент с голом, спасибо и на этом. Далеру трудно с левой навешивать. Оздоев много возни, но все невпопад. Дивеев ходил всеми передачами на грани привоза. Спасибо, что убрали Семенова. Здоровье Марио, без него нам хана. Да и без ударов тоже.
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:35
Игра ужасна, даже не знаю зачем с такой игрой выходить в плей-офф
Вячеслав Салтыков
Вячеслав Салтыков
вчера в 21:32
Никаких перспектив здесь нет.
sv_1969
sv_1969 ответ Самвел Петросян (раскрыть)
вчера в 20:53
Возможно и больше
blitz
blitz
вчера в 20:36
Есть первая победа на Евро.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 20:15
Хоть финнов одолели
volga.kot
volga.kot ответ Vitaly Tarasov (раскрыть)
вчера в 20:14
Конечно Соболев должен играть
aigaziFIGHTER
aigaziFIGHTER
вчера в 19:49
Ну если дебютанта чемпионата не побеждать, то я уже не знаю кого.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Самвел Петросян (раскрыть)
вчера в 19:34
Только бестолковый
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:33
Золотой молодёжи Стас должен
Самвел Петросян
Самвел Петросян ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 19:26
и стагнация еще на год?!
Самвел Петросян
Самвел Петросян
вчера в 19:25
Гол украинца с левой шедевральнее
Vitaly Tarasov
Vitaly Tarasov
вчера в 18:57, ред.
Соболев сделал больше за 10мин чем Дзюба за весь матч. Никакого тольку от его единоборств. Только и делает, что тормозит атаки и теряет мяч...
AmIIIeR89
AmIIIeR89
вчера в 18:55
Если бы проиграли (на что я втайне надеялся, не пинайте), Черчесов бы ушел. А так продолжаем деградировать дальше
Рязань 062
Рязань 062
вчера в 18:28
черчесова еще не наградили?
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:21
Началось пение од!
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:19
Пппц(( Владели мячом и один удар в створ((
Зато 11 нанесено и всего три блокировано! У финов против Дании всего один удар!
Владение примерно одинаково! В общем всё "хорошо"(((
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