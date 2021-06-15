Утомлённый «тики-такой». Как Испания не смогла обыграть Швецию

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сегодня, 00:57

Испания всё запутала в группе Е, сыграв вничью со Швецией. «Соккер.ру» разбирается в том, почему «Фурия Роха» оказалась такой беспомощной против скандинавов.

Владение мячом, которое ничего не дало

Кажется, готов повод для самых злых и острых шуток в социальных сетях на ближайшие сутки. Это способность Испании владеть мячом, ничего из этого не извлекая. Футбол в исполнении команды Луиса Энрике даже нельзя назвать фигурным катанием мяча, потому что особой красоты и изящества в этом нет.

А самым ярким и интересным исполнителем у Испании оказался «инородный» Дани Ольмо, который выглядит нетипичным испанцем, играет не совсем в тот футбол, который исповедует сборная и ее тренер. Зато Ольмо хватало смелости хотя бы наносить удары, а не искать соседа по парте, которому можно спихнуть этот мяч как горячую картошку. Большинство испанцев же об ударах не задумывалось – целью было сделать новый точный пас. И когда перед воротами Ольсена вырастала желтая стена, самым логичным вариантом оказывался откат куда-то в сторону. Испанцам, запрограммированным на контроль мяча, не приходило в голову сыграть более рискованно и остро.

Многие будут насмехаться, но тяжело осуждать команду Луиса Энрике за такой подход. Все-таки в свои лучшие годы Испания использовала такой же метод. Другое дело, что уровень исполнителей был совсем иным. Сейчас форварда наподобие Вильи у Испании нет. Мората имел пару отличных шансов забить, просто блестящих шансов. Но что в итоге? Ноль. Вот и вся разница. От тотального контроля мяча у Испании не добавляется града ударов и шквала моментов. Всего пять ударов в створ. Причем во втором тайме было только два удара, и оба – после 89-й минуты, когда шведы уже ползали по полю, но цеплялись и кусались, выдерживая напор соперника.

Контроль мяча не помог в обороне

Если ранее у Испании контроль мяча был способом обороняться, изматывать соперника и выискивать неожиданные слабые зоны в его плотной обороне, то теперь такой подход больше утомляет зрителей, хотя и противник тоже устает, поскольку вынужден бегать больше и работать без мяча с предельной концентрацией.

Но без должной выдумки и фантазии у испанских исполнителей обычный дисциплинированный коллектив наподобие шведского способен выполнить такую задачу. А с оборонительной задачей такой подход испанцев вовсе не справляется, поскольку у Швеции было два шикарных момента и попадание в штангу. Да даже самым ярким исполнителем на поле оказался не испанец какой-нибудь, а швед Исак, который как минимум дважды эффектно «разделал» оборону соперника.

Вполне может случиться так, что против более открытого и боевого соперника у Испании будет больше шансов на успех. Но слишком уж предсказуема команда Энрике и не располагает такими ребятами, которые могли бы удивить соперника, готового терпеть и просто быть внимательным.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 17 (5) – 4 (0)

Статистика очень красноречивая и удивительная вместе с тем. Испанцы на голову были острее, «перестреляли» соперника фактически в одни ворота, но забить так и не смогли. Особенно поражает отсутствие попаданий в створ у Швеции. При этом скандинавы имели как минимум два отличных шанса забить – не повезло. Гораздо больше на Фортуну могут злиться испанцы, которые чаще создавали подобные шансы, однако и их подводила реализация. При этом не так много попаданий в створ для такого количества ударов у Испании. Один только Мората, палящий куда глаза глядят (а смотрит он не на ворота), чего стоит. Самым бьющим на поле оказался Дани Ольмо с пятью попытками. У Мораты и Морено, который вышел на последние минуты, по три удара.

Владение мячом (точность передач): 75% (89%) – 25% (58%)

Сразу нужно оговориться, что в некоторых статистических источниках процент владения мячом Испанией вовсе достигает 85, но мы опираемся все же на данные официального сайта УЕФА и их счетоводов.

Испанцы и Луис Энрике в частности никак не могут взять в толк, что победы и очки присуждаются не за то, насколько качественно ты контролируешь мяч. Они снова и снова набивают эту умопомрачительную статистику, не превращая этот перевес в реальный, в голевой. Пока такого разброса на этом чемпионате Европы не было: чтобы одна команда владела мячом 75 процентов времени. Вторая к этому была готова и ее все устраивало. Разумеется, при таком контроле и точность передач очень высокая, потому что почти все пасы делались накоротке. А когда приходилось обострять после десятка передач, случалась потеря.

Шведы для более качественных контратак тоже могли бы быть точнее, но к ним не придерешься: они реализовывали оборонительную тактику, в которой контрвыпады были полезной, но не самой обязательной «примочкой». Поэтому Швеция за 90 с лишним минут игры точно исполнила только 104 передачи, а Испания – 849. Вдумайтесь только. При этом испанцы набегали 110,7 километра, а шведы – 113,5 километра. Отсюда и невероятная усталость в ногах скандинавов, которые падали от судорог в конце матча, но все же выдержали натиск.

Изначально явными фаворитами в группе Е казались испанцы и поляки. С учетом их статуса, бэкграунда. Однако ни те, ни другие, играя с потенциальными андердогами квартета, не смогли одержать победы. Польша проиграла Словакии (1:2), а Испания сыграла вничью со Швецией (0:0). Таким образом, расклад сил в группе запутался, и теперь мы получили четверку, в которой очень вероятны сюрпризы по итогам группового раунда. На любом турнире такие квартеты, полные неожиданностей, появляются. Кажется, мы на такой наткнулись.