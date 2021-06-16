Дуэль чемпионов. Франция обыграла Германию «по-немецки»

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сегодня, 01:17

Первая настоящая битва титанов на Евро-2020 завершилась победой Франции над Германией. «Соккер.ру» разбирает матч по горячим следам.

Франция оказалась более «немецкой», чем Германия

Это была игра терпеливых, физически сильных, цепких, жестких, внимательных и прагматичных. Вот назвать бы все эти характеристики и спросить, про какую они сборную. Наверняка пришла бы в голову сборная Германии. Но нет. Это всё – больше про сборную Франции. Подспудно такие качества больше приписываются немецкой команде, однако в современных футбольных реалиях именно ребята Дидье Дешама научились применять всё это оптимальным образом.

И именно эти свойства позволили Франции одержать победу. Можно сколько угодно говорить о том, что немцам не повезло из-за автогола. Но Франция забила три мяча (два были отменены из-за офсайда). И попала в штангу. Она просто лучше использовала равные условия на поле. Это то, что в свои лучшие годы, делала сама сборная Германии.

Франция больно кусалась

Но есть отличия. Если циничная Германия просто укатывала соперника, то циничная Франция, действуя с той же моральной жестокостью, использует другой игровой инструмент. Она уничтожает контратаками. Все свои опасные моменты французы организовали в результате контратак. Причем порой они выпутывались из сложнейших положений, чтобы через миг обострить у ворот Нойера. И пусть били по воротам редко. Зато как! Автогол Хуммельса пришел после контратаки, гениального перевода Погба и стремительного подключения Эрнандеса.

Попадание Рабьо в штангу случилось в результате контратаки, красивейшие голы Мбаппе и Бензема, отмененные из-за незначительных офсайдов, тоже стали результатами контратак. То есть план Дешама сработал на все сто процентов по игровой модели. Франция могла разгромить соперника, и никто бы не посчитал это несправедливым. Но если что-то даже в идеальном плане дает осечку (штанга и офсайды), то можно взять количеством: четырех более чем удачных выпадов хватило для одного победного мяча.

Отрезок активности не сработал

Тут еще очень важен был фактор первого гола. В такой игре забивший первым получал колоссальное преимущество. Не только психологическое, но и игровое, тактическое. Поскольку обе команды обладают отлично выстроенной структурой и обороной. Пропустившему пришлось бы потратить уйму сил и времени, чтобы пробить стену соперника. И Германии это не удалось. Критическим можно считать даже не финальный отрезок.

В первом тайме немцы еще не форсировали события, не лезли на рожон, не раскрывались излишне, понимая цену второму пропущенному голу. Они выжидали ошибки. Лишь в дебюте второго тайма к ним пришло понимание, что нужно доставать таран и бить им что есть мочи по стенам врага. Но сил на весь затяжной финальный отрезок не хватило – это видно по нелепым ошибкам в передачах на самых последних минутах.

Зато хватило энергии на 20-минутный отрезок чуть раньше. Когда Франция буквально чудом и со скрипом отбивалась, а мяч шнырял по штрафной Льориса, грозя влететь в ворота. Вот тогда-то у Германии и была возможность всё перевернуть, но не сложилось. А эпизод с контратакой и незасчитанным голом Мбаппе окатил холодной водой немцев, и те утратили уверенность, завершив этот свой ударный отрезок.

Игра заменами

Но ведь всегда можно встряхнуть игру заменами! Дешам сознательно не делал их до последних минут – боялся нарушить идеально сложившуюся структуру игры, в которой даже лениво передвигавшийся на первый взгляд Погба делал гениальные передачи, совершал дикие обводки и пахал в защите, а Гризманн снимал весь воздух в своей штрафной. Дешам не дышал на этот пойманный баланс. Только в конце уже начал убивать время перестановками. Лёв же пытался отчаянно перестроить игру, но отчаяния было в его заменах больше, чем пользы.

Вернеру и Сане требовалось пространство, которого французы просто не давали. Поэтому эти свежие игроки вообще не вписались в царивший на поле футбол. Следовательно, затем и Джан с Фолландом не вкатились, только добавили дисбаланса. Но мог ли Лев поступить иначе? Вряд ли. Он искал варианты спасти игру, и любой бы на его месте, пожалуй, предпринял бы подобные шаги. Вот только слишком уж в идеальных игровых условиях для себя оказалась Франция, которая любит и умеет выдерживать напряжение для достижения сложной цели.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 4 (1) – 10 (1)

Вряд ли кто-то ожидал от противостояния этих команд шквала ударов и голевых моментов. Все-таки это достаточно классные и осторожные сборные, чтобы в первом же матче загнать себя до смерти и учинить непредсказуемый открытый поединок. Поэтому получилось довольно консервативно, но очень напряженно. Всего по одному удару в створ, зато сколько эмоций и нервов было потрачено во всём, что происходило на поле. Самыми бьющими же оказались Кроос и Мюллер – у них по два удара. У остальных не больше одного. Но что характерно, тот же Кроос оба своих удара исполнил с достаточно перспективных штрафных, которые исполнил из рук вон плохо – в «Реале» он делал это лучше.

Владение мячом (точность передач): 41% (85%) – 59% (89%)

Здесь тоже ничего удивительного. Французы с первых минут обозначили, что не будут бороться с Германией за контроль мяча, а предпочтут выжидать ошибки соперника для контратаки. При этом, чтобы сбить спесь с немцев, когда те уж совсем заигрывались и зажимали, Франция проводила отрезки с контролем. Это помогло сделать статистику не такой однобокой. И обращает на себя внимание очень хорошая точность передач у Франции при таком низком владении мячом. Обычно этот показатель связан и с невысокой точностью, потому что приходится делать много быстрых и рискованных пасов в контратаки.

Но французы это умеют блестяще. Они сделали 372 точных паса против 644 у Германии, а вот пробежали гораздо меньше немцев: 109 километров против 113,6. Обычно меньше владеющая мячом команда куда больше бегает. Это снова свидетельствует о высочайшем уровне организации игры сборной Франции, где каждый знает свою задачу и выполняет ее, а владевшим мячом немцам еще и бегать приходилось лишние километры.

Можно понять, почему Франция так цеплялась за свое минимальное превосходство и шла на такие очень непопулярные меры, как затягивание времени еще в первом тайме. Все-таки цена очков в этой игре была даже выше, чем можно себе представить. Ведь жестокий жребий доставил в группу F еще и Португалию с Венгрией. И если последняя кажется статистом, то месиво из Португалии, Франции и Германии выглядит угрожающе интригующим. И понятно, что каждой из трех сборных будет тяжело выйти. Напрямую. Поэтому любые очки в очных встречах – на вес золота.