Неудержимый голландец и наконечник украинского трезубца. Звёзды первой недели Евро-2020 выбивают себе повышение

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вчера, 14:24

Парни что надо.

(Англия)

Филлипс дебютировал в АПЛ только в сезоне-2020/21, до этого варился в Чемпионшипе, откуда его вытащил на большую сцену неповторимый Марсело Бьелса. Кельвин провел классный сезон в Премьер-Лиге за «Лидс», а стартовый матч Евро-2020 начал в стартовом составе сборной Англии, за которую дебютировал прошлой осенью. Игра «Трех Львов» с хорватами не была выдающейся, но «Пирло из Йоркшира», как прозвали Филлипса не обделенные чувством прекрасного (и заодно юмором) фанаты «Лидса», выдал впечатляющий перфоманс.

Кельвин перекусил хорватскую полузащиту, составленную из футболистов «Реала» (Модрич), «Челси» (Ковачич) и «Интера» (Брозович), у него 31 из 33 точных передач (94%), причем в первый час игры Филлипс вообще не ошибался в пасах, главным из которых стал ассист на победный гол Стерлинга. Рахима назвали лучшим футболистом матча с Хорватией, но это ленивый выбор в пользу автора единственного забитого мяча, ведь Филлипс сделал куда больше для победы сборной Англии. Продолжит в том же духе, казну «Лидса» ждет пополнение миллионов на 50 евро, а самого Кельвина — большой клуб.

(Уэльс)

Еще пять лет назад основной форвард сборной Уэльса на Евро-2020 играл в английских «нон-лигах» и присматривал, чтобы никто не утонул в общественном бассейне. Сейчас Кифферу 28 лет, и он профессионально играл в футбол только во второй и третьей английских лигах. Зато в прошедшем сезоне забил за «Кардифф Сити» 20 голов в Чемпионшипе, а на чемпионате Европы уже отметился голом в ворота Швейцарии.

195-сантиметровый форвард не похож на типичного дровосека, хотя в борьбе он тоже хорош, недаром Кифферу пускали кровь в обоих матчах Евро: в игре со швейцарцами получил рассечение и доигрывал с перемотанной головой, а турки разбили Муру нос. Валлиец грамотно перемещается, уводит защитников, расчищая коридоры для инсайдов, неплох в подыгрыше. Уверен, что клуб из нижней половины таблицы АПЛ , который даст ему шанс, не прогадает. Высокий парень еще не нашел свой потолок.

(Италия)

В стартовом составе сборной Италии на Евро-2020 играют два футболиста «Сассуоло» — Берарди и Локателли, которые уже блеснули отточенным в клубе взаимопониманием: первый гол в ворота швейцарцев Мануэль забил с передачи Доменико. Берарди — классный игрок, но его как будто все устраивает в «Сассуоло», где вингер играет уже 9 лет. А вот 23-летний Локателли точно мечтает о большой карьере, и своей яркой игрой на чемпионате Европы провоцирует топ-клубу на щедрые предложения.

Автор дубля в ворота сборной Швейцарии созрел для нового вызова, что доказывает своей эффектной и одновременно эффективной игрой за «Скудра Адзурру». Мануэлем интересуются «Арсенал» и «Ювентус», сам хавбек предпочитает «Старую Синьору», где снова работает большой почитатель его таланта Массимилиано Аллегри. Честно говоря, просто не верится, что Локателли продолжит играть за «Сассуоло».

Роман Яремчук (Украина)

В сборной Украины зажигают два футболиста с фамилиями на «Я» — Ярмоленко и Яремчук. Андрей уже давно выступает в Европе, сейчас он футболист «Вест Хэма». Способности капитана «желто-синих», как и история его травм, ни для кого не являются секретом. Ярмоленко в большом порядке, но вряд ли его ждет прорыв в карьере в 31 год, а вот Роман Яремчук делает все, чтобы стать следующим украинским футболистом в топ-чемпионате.

На Евро-2020 основной форвард сборной Украины забил по голу в ворота Нидерландов и Северной Македонии, а также отметился результативной передачей. «2+1» после двух матчей — солидный показатель, который притягивает взгляды. А если копать дальше, то выяснится, что у Яремчука за спиной мощный сезон в Бельгии, где он забил 22 гола в 41 матче за «Гент».

Футболист в самом расцвете сил — 25 лет, уже прошедший адаптацию в европейской лиге и готовый к переходу в топ-чемпионат. Интересно было бы посмотреть на Романа в АПЛ , хотя можно махнуть и в Серию A, если «Лацио» и «Рома» сделают конкретные предложения «Генту», который рассчитывает выручить за своего лучшего бомбардира около 20 миллионов евро. А если Яремчук положит еще парочку на чемпионате Европы, цена может подскочить.

(Нидерланды)

Голландцы пока выглядят на Евро-2020 лучше, чем от них ожидали — 2 победы в 2 матчах, а самое сильное впечатление в составе «оранжевых» произвел Дензел Думфрис. Правый латераль в схеме с тремя центральными защитниками забил победный мяч в ворота украинцев, а в матче с Австрией заработал пенальти для Депая и снова забил сам. Дензела признали лучшим игроком обоих матчей сборной Нидерландов на турнире.