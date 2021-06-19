Франция — скучная, тягучая и безжалостная. Оступились против Венгрии, но могут вымучить кубок Европы

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вчера, 18:54

Были близки к сенсации в Будапеште.

Против титула. Чемпионское безразличие

Дешам воспитывает подопечных, поэтому высокомерие пробивается у отдельных игроков, не у всей команды. Однако Франция не отказывает себе в недооценке соперников и безразличии. Иногда играют так, словно думают: «Вы нам ничего не сделаете, а мы дождемся, пока сами ошибетесь». У Мбаппе после очередного отбора мяча было знакомое всем людям выражение удивление – Килиан не ждал, что венгры настолько хороши. С немцами, напомним, Франция ни разу не попала в створ сама, только с помощью Хуммельса. Сегодня в Будапеште было всего четыре удара в створ, что для матча чемпионов мира и абсолютного аутсайдера – мало.

За чемпионство. Класс в каждой линии

Льорис – топовый голкипер, что давно выступает на самом высоком уровне. Варану нашли нового напарника в центре в лице Кимпембе с полуфиналами и финалом ЛЧ за плечами, так что Рафаэль справляется без Умтити, что круто смотрелся на ЧМ -2018. На Евро-2020 у Франции звезды в каждой линии. А на Рабьо кивают лишь люди, что не знают, как хавбек умеет отбирать мяч. Вернул его Франции против Германии 9 раз, забраковал лишь 7 % передач. О классе трио в атаке и говорить не нужно, не обсуждается – суперзвезды, хотя есть одна проблема.

Против титула. Отсутствие плеймейкера

Канте и Погба – умницы. Гризманн — красавец, но как ложный форвард, а не «десятка», которую из него лепят при схеме «4-3-1-2». Во времена Зидана за Францию словно играла Эйфелева башня – широкий шаг, металлизированные решения. Тонкий ум хитреца-ассистента, который был у Пиреса, Анри, Джоркаеффа или Зинедина, но которого нет у Жиру, Бензема, Гризманна и Мбаппе. Килиан, возможно, еще накатает умение читать игру напарников, но сами видели – с последним пасом у Франции была беда и против немцев, и против венгров. В плей-офф могут не дождаться случайной скидки от чужого защитника или автогола.

За чемпионство. Мощная связка в центре

Правильно говорят, что Погба в «Манчестер Юнайтед» не в своей тарелке. Если бы не практика футбольной работорговли, когда топовые игроки ставятся заложниками ценника, то француз давно бы вернулся туда, где ему уютнее и проще — в «Ювентус». А так добирает положительные эмоции в компании Канте и Рабьо. Адриена выше хвалили, а Нголо в комплиментах не нуждается. Сам – ходячий комплимент работе над собой. Парень, подметавший улицы, вырос в звезду, чемпиона мира и победителя ЛЧ . При этом на сборы Франции приехал на поезде. Опоздал, и его смешно, словно малыша, отчитал Дешам – сказал, что Канте стоило бежать на тренировку, ведь он быстрее поезда.

Против титула. Скучный подход команды

На Евро-2012 прагматизм Дель Боске сделал его чемпионом континента после мировой короны. Но уже на ЧМ -2014 действующих королей били Нидерланды. Франция может нарваться на похожего соперника в плей-офф, ведь и против Германии набегали на неприятности при лучшей работе соперника в завершении. И в других официальных матчах у Дешама отбирали очки. Например, Шевченко с украинцами на выезде. Франция слишком расчетливая, а футбольная судьба благоволит таким сборным до поры до времени. Возможно, Евро-2020 накажет чемпионов мира за ставку на победы малой кровью.

За чемпионство. Педагогический талант Дешама

Ничью с Венгрией использует во благо – накрутит перед следующими матчами, кивая на эту осечку. Признаться, считал Дешама средним тренером лет пятнадцать назад, но тогда ему не хватало мудрости. Теперь седой дедушка Дидье – то, что нужно Франции, если говорим о задаче завоевания кубков. А есть еще трофей Лиги наций, который Франция разыграет осенью, не только Евро. Так что Дешам не спешит уступать Зидану место у руля сборной. И на Евро-2020 Дидье, хотя сегодня поплыл, ошарашенный голом Фиолы, соберет волю в кулак. Франция мощная, видна тренерская рука.

Против титула. Гризманн и Мбаппе без мяча

Появление Бензема может быть связано еще и с тем, что Жиру – эгоист. Оливье критиковал напарников за редкие передачи в товарищеском матче, где сделал дубль, сыграв полный второй тайм. Говорят, Мбаппе эти слова не понравились, а вот тренерам соперников будет приятно от осознания, что Килиан, как и Гризманн с Жиру, не очень хорошо работают без мяча. Именно поэтому бывают случаи, когда Франция оступается, вроде финала Евро-2016. Тогда еще был на поле Пайет, что не лучшим образом защищается, а сейчас на лавке есть Дембеле – еще один человек, что не любит интенсивно прессинговать. Венгры спокойно разыгрывали мяч у своих ворот, убив немало минут накануне финального свистка.

За чемпионство. Возвращение Бензема

В это сложно поверить после первых двух матчей, но не спешите хоронить перспективы Карима в сборной. Еще будет матч против Португалии, потом плей-офф для французов, ведь с четверкой пунктов мимо не пролетят. Бензема забил против немцев – гол не засчитали. А в матче, где Франция априори должна была вести игру, форвард провалился, был лишен передач. Тут тебе и отсутствие плеймейкера, и фактор эгоизма напарников – Гризманн и Мбаппе снайперы в первую очередь, не ассистенты. Но Бензема – умный игрок, и в будущем этот фактор сыграет. Как минимум, Жиру уже злющий. Может на Евро-2020 удачно выйти на замену, чтобы утереть нос Кариму, который обзывал Оливье «гоночным картом» по сравнении с «болидом» — самим Бензема.

Против титула. Потенциальная сетка турнира

После ничьей с Венгрией французы, скорее всего, выйдут в плей-офф турнира. И вот дальше интересно, ведь если Дешам будет первым в группе, то может сначала встретить не самых сильных соперников, но позже нарваться на Бельгию или Италию. Не исключено, что одна часть полуфинальной сетки будет насыщеннее, чем вторая. Особенно если англичане или испанцы будут вторыми в квартетах и окажутся на пути Франции. Не всегда выгодно быть первым в группе. Но даже если Дешам пройдет все испытания, то в полуфинале или финале соперник будет не такой, как Венгрия. Не простит медлительность без мяча со слабой игрой в созидании. Здесь и сейчас Франции не хватает темпа, и дело не только в жаре.

Мнение читателей. Франция и будущий титул

У «трехцветных» уже есть триумф на Евро после победы на ЧМ – Зидан и компания постарались в 2000-м, Трезеге забил золотой гол в дополнительное время в ворота Италии. Но неужели история так любит повторяться, что спустя двадцать один год увидим похожую картину?

По составу и результатам французы были главными фаворитами. Даже взрослым бельгийцам еще надо преодолеть комплекс, связанный с недосказанностью и неумением выжимать результат при скверной игре. Но на Евро-2020 сразу несколько команд, которые умеют работать похожим образом.

Португалия, Бельгия, Италия или Испания составят Франции конкуренцию в погоне за сияющим кубком. Поэтому включайте интуицию. У Дешама есть все для победы, но видны ли на поле будущие чемпионы Европы? С Венгрией едва не нарвались на сенсацию, но остались собой – не проиграли.