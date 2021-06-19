Уникальная ничья. Классика мирового футбола оказалась на любителя

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сегодня, 01:45

Противостояние Англии и Шотландии немного разочаровало. «Соккер.ру» — о принципиальном матче, в котором не было голов.

Принципиально — не значит зрелищно

Вокруг битвы между Англией и Шотландией было очень много разговоров, которые сопровождались политической подоплекой, подогревались напряженными отношениями среди фанатов и действиями местных футбольных ассоциаций. Всё окружение создавало атмосферу максимального драйва и накала эмоций. Разразиться всё это должно было в матче. Но ожидания оказались проблемами ожидающих: реальность не подарила таких эмоций, к которым готовились страждущие.

Вся встреча проходила в прессинге, в давлении, в контроле мяча, в тактических игрищах и поддавливании, которое не раскрывалось в динамичную борьбу. Движения явно не хватало ни одним, ни другим. Но со временем становилось понятно, что у Шотландии план лучше, чем у Англии. Точнее, чувствовалось, что у команды Саутгейта его просто нет. Он рассчитывал за счет класса добиться успеха. Но шотландцы грамотно распилили английских звезд, отделив их друг от друга. Кейн, Стерлинг и Фоден уже не выглядели такими грозными.

А вот сборная Шотландии оставила приятное впечатление. В первую очередь благодаря тому, что шотландцы как раз хорошо осознали принципиальность противостояния и лучше выкладывались на каждом участке поля. Особенно в решающих фазах матча. Из-за этого сложилось стойкое ощущение, что Шотландия была просто лучше Англии. Она была острее, она была более конкретной и более азартной. Англичане выходили на поле с чисто турнирными задачами, которые не сопровождались мотивами дерби. Англия хотела не проиграть, учитывая три очка в первом матче. Шотландия же выходила на битву с принципиальным врагом. Это определяло стиль игры, динамику и разницу в подходе.

Зато англичане продлили серию: они с 1999 года не проигрывают Шотландии. Но впервые за полуторавековую историю отношений этих сборных на «Уэмбли» их матч обошелся без голов. Кроме того, для Англии этот матч стал 17-й нулевой ничьей в финальных стадиях ЧМ и ЧЕ , что является рекордом среди всех сборных.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 9 (1) – 11 (1)

Скудная статистика говорит о том, что напряжения в британском дерби было больше, чем остроты. Всего по разу соперники попали в створ ворот друг друга. А суммарно нанесли 20 ударов, что тоже не очень много. При этом шотландцы били чаще, были даже больше нацелены на борьбу, на чужие ворота. В первом тайме англичане ни разу не попали в створ ворот Шотландии, но было попадание Стоунза в каркас ворот Маршалла. Самым бьющим на поле тоже оказался шотландец. Это был Че Адамс, который предпринял пять попыток. У англичан самым нацеленным на ворота оказывался Маунт, у которого три удара. У Кейна – два удара. И примечательно, что Харри коснулся мяча всего 19 раз. Это его худший результат в составе сборной Англии в матчах, где он отыграл больше одного тайма.

Владение мячом (точность передач): 60% (90%) — 40% (81%)

Англичане, конечно, не сравнятся с испанцами, но эффективность примерно такая же. Владение мячом совершенно не давало никакого преимущества сборной Англии. Шотландцы даже не особо напрягались, противодействуя контролю со стороны соперника. И девять из десяти точных передач англичан не впечатляли, потому что они делались в основном поперек поля, а скорости не хватало катастрофически. Если отследить реакцию в соцсетях со стороны экспертов и известных игроков и тренеров из Англии, можно отметить, что основной претензией стало отсутствие скорости. Англичане весь матч провели на «первой передаче» и не подумали повысить ее. И очень показательны слова, сказанные с обеих сторон после игры.

Слова

Харри Кейн (нападающий сборной Англии):

Справедливый результат, честная игра. Шотландия хорошо защищалась. Мы сыграли не лучшим образом. Но набрали одно очко, оно сделало нас ближе к выходу в плей-офф.

Эндрю Робертсон (капитан сборной Шотландии):

Мы заслужили победу. Не думаю, что кто-то поспорит, что у нас были хорошие шансы. Мы держали мяч, создавали моменты. В другой день набрали бы больше очков, но сейчас набрали лишь одно и остались в борьбе.

Гарет Саутгейт (главный тренер сборной Англии):

Это был разочаровывающий вечер. Мы знаем, что можем играть лучше. Надо отдать должное Шотландии, которая отлично защищалась и хорошо играла.

Стив Кларк (главный тренер сборной Шотландии):

Мы сыграли хорошо. Нас несправедливо критиковали после игры с Чехией. Но я знаю, что у меня отличные игроки, и они это показали в данном матче. У нас были шансы на победу, но и у Англии были моменты. Глядя на игру, нельзя было сказать, кто является фаворитом.

Расклады перед последним туром

Во многих группах ситуация прояснилась уже после двух туров. Но не в группе D, где у каждой из четырех команд есть очки. Чехия и Англия, которым играть друг с другом в заключительном туре, имеют по четыре зачетных пункта, а у Хорватии и Шотландии – по одному баллу. Так что судьба путевок еще не решена.

И шотландцы, и хорваты должны будут играть на победу, которая, скорее всего, наверняка обеспечит им место в плей-офф — судя по всему, 4 очка будут проходными с 3-го места. В то же время ничья выбросит с турнира обе команды, с 2 баллами пройти в 1/8 с 3-го места будет нереально. А чехи и англичане уже одной ногой в плей-офф, и в очной игре они получат шанс разыграть первое место, которое может обеспечить более выгодную сетку плей-офф. Кстати любопытно, что Англии для первого места нужно обязательно побеждать, а вот чехам хватит и одного очка.