Крыховяк удалился, Ловрен привёз пенальти. Легионеры РПЛ дружно заваливают Евро-2020

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вчера, 21:54

А кто-то и вовсе грустит вне игры.

Гжегож Крыховяк (Польша) — обладатель единственной красной карточки Евро-2020

В 20 первых матчах чемпионата Европы с поля выгнали только одного футболиста — полузащитника сборной Польши и «Локомотива» Гжегожа Крыховяка. То, что позволено в РПЛ , не позволено на Евро. Гжегож действительно совершил серьезную ошибку, которую уже признал, но сборной Польши от этого не легче. Оставшись в меньшинстве, «Кадра» проиграла Словакии. И в матче против испанцев лидер полузащиты не поможет.

Во всех сборных проводят убедительные беседы с футболистами, доносят информацию о действующих судейских трендах и напоминают о «всевидящем оке». Само присутствие VAR заставляет действовать дисциплинированно, да и арбитры пока работают безупречно. Почему сглупил такой опытный игрок, как Крыховяк? Всегда можно сослаться на пресловутый «пыл борьбы», однако имеют под собой почву и разговоры о привычке футболистов ведущих клубов РПЛ к лояльности судей.

На Евро-2020 Гжегожа не простили, за преступлением последовало адекватное наказание. В нашем чемпионате Крыховяк мог запросто «отскочить», а эксперты потом убедительно говорили бы о том, что «вторую желтую карточку следует показывать, только если повод железобетонный».

Мацей Рыбус (Польша) — отметился результативной передачей

Другой поляк индивидуально неплохо смотрелся в матче со Словакией и даже поучаствовал в голевой атаке, став автором первого результативного действия для футболистов РПЛ на турнире. Если бы передача Рыбуса еще принесла очки сборной Польши…

Деян Ловрен (Хорватия) — привез пенальти

Защитник «Зенита» не был готов к игре с Англией, а вот во втором туре вышел с первых минут, чтобы стать соавтором третьего гола Патрика Шика на турнире. Ловрен нанес лидеру атак сборной Чехии удар локтем во время борьбы за верховой мяч, разбил нападающему нос, а потом театрально закатывал глаза, когда видеоассистенты позвали Карлоса Дель Серро Гранде к монитору. Инцидент произошел в штрафной, испанский арбитр пропустил нарушение правил, но VAR восстановил справедливость, пенальти был назначен.

Никола Влашич (Хорватия) — два блеклых выхода на замены

Один из ярчайших футболистов РПЛ — запасной сборной Хорватии на Евро-2020, но хотя бы выходит на замены. В матче с англичанами у Николы было 20 минут, в игре с Чехией — около получаса. За 50+ минут у Влашича всего лишь один удар по воротам: не попал в створ ворот Вацлика из выгодной позиции, причем оптимальным решением вообще был пас на Перишича. У хавбека ЦСКА пока ни одной передачи, которую можно было бы назвать обостряющей, но в матче с Чехией хотя бы пару раз отобрал мяч и трижды включал дриблинг.

Алекс Крал (Чехия) — потерял место в стартовом составе

Полузащитник «Спартака» вышел в стартовом составе на игру с Шотландией и был заменен по ходу второго тайма: главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы убрал с поля футболиста, который стал проигрывать борьбу и очень плохо играл в пас на протяжении всего матча. 60% точных передач — худший показатель в команде. Шиглавы произвел только одну замену в стартовом составе на игру с Хорватией: как вы уже догадались, оставил в запасе Крала. Алекс вошел в игру по ходу второго тайма и сыграл лучше, чем против шотландцев, но все же не настолько круто, чтобы на «Спартак» обрушилась лавина предложений от европейских клубов.

Кристоффер Олссон (Швеция) — дважды сыграл в стартовом составе

Начинал с первых минут матчи против Испании и Словакии, в сумме набегал уже 148 минут, во время которых шведы не забили, но и не пропустили. Сборная Швеции практически решила задачу попадания в плей-офф, хавбек «Краснодара» вложился в этот результат, пусть у него и довольно неприметная роль.

Маркус Берг (Швеция) — суперпромах и удар в небеса

Берг больше не сыграет за «Краснодар», однако на Евро-2020 он все еще представляет РПЛ . И делает это не слишком убедительно. Янне Андерссон доверяет опытному Маркусу, который играет в атаке шведов рядом с Исаком, но пока выглядит все так, будто Берг попадает в стартовый состав за былые заслуги. В каждом из матчей он сподобился на один удар: с испанцами запорол роскошный момент, заботливо созданный Исаком, а в игре со Словакией удивил ударом в зенит. Видимо, передавал привет хозяевам петербургского стадиона, где проходила игра.

Виктор Классон (Швеция) — дважды вышел на замену

В игре со Словакией именно запасной сделал результат: Робин Квайсон, заменивший Маркуса Берга, заработал пенальти. Виктор Классон выходил на поле по ходу вторых таймов в обоих матчах сборной Швеции: с испанцами за 25 минут смог сделать 1 точную передачу из 3, в матче со Словаками пасовал лучше — 5 из 6 за полчаса, а его единственный удар заблокировали.

Джордан Ларссон (Швеция) — мимо Евро

Пока не находится достойной роли в сборной Швеции для лучшего бомбардира и лучшего игрока «Спартака» в прошедшем сезоне. Первый матч Джордан Ларссон провел в запасе, а на вторую игру даже не был заявлен. Большое разочарование для амбициозного форварда, и ладно бы его команда феерила в атаке, так ведь там скука, тоска и Берг.

Квинси Промес (Нидерланды) — ждет своего шанса

Пока не видели на поле многочисленные болельщики «Спартака» еще одного своего любимца — голландского «Братуху». Франк Де Бур не включил Квинси в заявку на игру с Украиной, а против Австрии оставил в запасе. Возможно, увидим Промеса в игре третьего тура, ведь «Оранжевые» уже обеспечили себе первое место в группе, в игре с Северной Македонией логично предоставить лидерам отдых.