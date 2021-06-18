Неудержимый Думфрис и игра в прессинг. Нидерланды – в плей-офф Евро

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сегодня, 01:33

Сборная Нидерландов без видимых проблем обыграла Австрию. «Соккер.ру» — о выходе «оранжевых» в плей-офф Евро-2020.

Прессинг, но не контроль

Обе команды с первых минут пытались использовать друг против друга активный прессинг, причем весьма жесткий. В какой-то мере австрийцы смогли нащупать слабое звено в центральной части построений соперника. Точнее, даже не слабое, но с определенной характерной чертой. Это Депай. Мемфис в игре с украинцами часто мяч передерживал. И австрийцы это помнили. Они накрывали его мгновенно, что в дебютной части матча создавало проблемы голландцам, пытавшимся через Депая разыгрывать мяч.

Впрочем, разгадать только одного футболиста – это совсем ничего не значит, когда против тебя талантливая оранжевая армия. Розыгрыши стали проходить через де Йонга и в меньшей степени через Вейналдума, так что проблема застревания Депая быстро голландцами решилась. А де Йонг еще и подключил «режим кудесника», поэтому умудрялся оставлять не у дел толпы опекунов. Это свидетельство превосходства голландцев в классе. Они просто и легко нашли выход за счет индивидуальных качеств – у австрийцев таких ребят не было.

При этом ни Австрия, ни Нидерланды не претендовали на контроль мяча. Они передавали его друг другу, понимая, что имеют в арсенале и контратакующие режимы. Правда, в большей степени это было выражено у «оранжевых», которые быстро повели в счете и могли себе это позволить. Но отмечаем, что контроль мяча сам по себе не в моде (привет Испании).

Возвращение де Лигта сработало

Важно отметить, что после победных первых матчей австрийцы и голландцы сделали по одной замене в стартовых составах. И у Нидерландов это ощутимо сработало. Юный Тимбер в первой игре заменял де Лигта. Сам по себе он ошибок не совершил, но создаваемое украинцами напряжение в обороне голландцев могло насторожить.

К тому же Нидерланды славятся способностью создать у себя в тылу проблемы на ровном месте. Но с возвращением де Лигта эта неуверенность и боязливость прошла. Маттейс сам несколько раз здорово блокировал проходы австрийцев, и в целом защита «оранжевых» смотрелась гораздо надежнее. Другое дело, что в конце матча де Лигт снова получил травму – нужно ждать вердикта врачей. Хотя с Северной Македонией он может отдохнуть в любом случае.

Думфрис становится звездой

Мы еще после игры с Украиной отмечали, как прямо по ходу матча невероятно активный правый защитник голландцев стал из неудачника героем. В игре с Австрией он уже закрепил свой статус. В самом начале он заработал пенальти, удачно подставив ногу на углу штрафной под стопу Алабы. А все благодаря смелому рывку у чужих ворот.

А во втором тайме Думфрис, сохранивший вагон сил, умудрился поддержать контратаку, рывок свеженького Малена, за что последний наградил Дензела пасом на пустые ворота и голом. Говорят, что большие турниры раскрывают новых звезд. Если судить по старту Евро, то главный приобретатель ценности уже известен. ПСВ наверняка сможет продать Думфриса за огромные деньги уже этим летом. Причем за большую на порядок сумму, чем до этих матчей.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 14 (3) – 8 (1)

Очевидное и убедительное превосходство голландцев над австрийцами в создании остроты. У сборной Австрии за всю игру сложно вспомнить хоть что-то опасное. Тогда как «оранжевые» могли забить голов пять, но ограничились двумя. При этом обе команды не слишком удачливы были в точности своих ударов. Более того, к 60-й минуте всего одно попадание в створ было на двоих – у Нидерландов. Первый и единственный австрийский удар в створ случился на 84-й минуте. При этом даже те попытки, которые не были точными у Нидерландов, оказывались весьма опасными. А самым бьющим стал Депай, на счету которого аж шесть попыток.

Владение мячом (точность передач): 47% (82%) — 53% (82%)

По меркам нынешнего чемпионата точность передач у обеих команд не самая выдающаяся, хотя и высокая. Ошибки в пасах, которые регулярно происходили, а на некоторых отрезках игры их было даже многовато, случались в основном из-за активного сопротивления соперников без мяча, то есть прессинга. В этом преуспевали обе команды. Разве что голландцы периодически опускались глубже обычного и позволяли австрийцам побольше катать мяч. Это было на небольшом отрезке после гола в первом тайме, а также в конце игры, когда Нидерланды перешли на экономный режим.

Отсюда и преимущество Австрии по владению мячом. Но голландцы не сильно на это обращают внимание – они в таких случаях нацелены на стремительные контратаки и похожи в этой манере на Францию. Вот уж кому контроль не нужен, но используется для поддержания структуры игры. При этом обе команды набегали поровну – по 112 километров, что довольно много и говорит о высокой интенсивности матча. А вот передач голландцы сделали меньше: 392 против 465. Но вспомним, что всю финальную часть матча Австрия просто гоняла мяч поперек поля, пытаясь придумать нечто острое и использовать отданную голландцами инициативу.

Развязка в группе С будет очень интересной. Сборная Нидерландов обыграла в первых двух турах тех, кто мог потенциально навязать борьбу – Украину и Австрию. Поэтому «оранжевые» заслужили прогулку с Северной Македонией, у которой пока нет ни одного очка. А вот у тех самых Украины и Австрии набрано по три балла. Их очная встреча в третьем туре станет определяющей в борьбе за вторую путевку в плей-офф. И это будет очень интересно.