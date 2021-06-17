Дания жарила «Дьяволов» на адском пламени, но вышел Король Кевин и издал указ о выходе Бельгии в плей-офф

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вчера, 22:01

Соперники сборной России выдали шоу с переодеванием.

Бельгия снова не впечатлила

Правы были Дивеев, Жемалетдинов и Мухин — сборная Бельгии так себе. Если что, я в этот момент держу над головой огромный плакат со словом «Сарказм». С другой стороны, подзаголовок не шутливый, а вполне себе серьезный. У сборной Бельгии не было причин ускоряться в матче с Россией, где наши парни сделали царские подарки и позволили выиграть в эконом-режиме, который «Красные Дьяволы» включили с первых минут и против Дании, но здесь уровень сопротивления был принципиально иным.

А знаете, если бы наши «невпечатленные» сборной Бельгии и Лукаку футболисты выдали против команды Роберто Мартинеса такой тайм, как датчане, то имели бы полное право на некоторую снисходительность в оценках вне зависимости от конечного результата. Тибо Куртуа пропустил уже на 99 секунде, а статистика ударов к перерыву была сюрреалистичной — 9:1 в пользу сборной Дании.

Бельгия играла непонятно во что неизвестно как: теряли мячи на своей половине поля (одна из таких потерь и привела к пропущенному голу) и не создали ни одного опасного момента. Провальный тайм, по ходу которого приходилось ловить себя на мысли, что вместо одного из фаворитов Евро на поле вышли какие-то ряженые, внешне похожие на Лукаку, Мертенса, Карраско и других бельгийских звезд.

0 очков после двух матчей у Дании — дичайшая несправедливость

Дания — самая невезучая команда Евро-2020 с огромным отрывом. В матче против Финляндии пробили по чужим воротам 23 раза, в том числе с пенальти, но проиграли 0:1. У соперника результативным оказался единственный удар. Против Бельгии доминировали в первом тайме, продолжали создавать моменты после перерыва и могли отыграться в концовке — и снова поражение. Вы просто взгляните на эти цифры и попытайтесь уложить их у себя в голове:

- В трех первых таймах на чемпионате Европы датчане позволили соперникам нанести всего лишь два удара.

- Четвертый тайм получился не столь удачным, но даже в нем у датчан двукратное превосходство над Бельгией по ударам: 11:5.

- Общая статистика ударов в матче с Финляндией — 23:1

- Общая статистика ударов в матче с Бельгией — 20:5.

- Суммарно на Евро-2020 сборная Дании нанесла по чужим воротам 43 удара и допустила только 6. Своих ударов в 7 раз больше.

- При этом у Дании только 1 забитый мяч и 3 пропущенных. Эффективность собственных ударов катастрофическая — 2.3%, а вражеских — феноменальная — 50% обернулись голами в сетке ворот Каспера Шмейхеля.

- Сборная России в матчах против тех же соперников, Бельгии и Финляндии, нанесла в общей сложности 19 ударов — на 55% меньше, чем Дания.

Есть смелость смоделировать решающий матч нашей команды на групповом этапе?

Кевин Де Брюйне — король матча

Матч против датчан подтвердил, что сборная Бельгии готовилась к Евро по лекалам фаворита турнира: очевидно, собираются прибавлять по ходу турнира, но и нынешней формы хватило для двух побед на старте. Россию переиграли пешком, против Дании включились во втором тайме, когда на поле вышел человек, который все изменил. Кевин Де Брюйне восстановился от полученной в финале Лиги чемпионов травмы и уже затащил для Бельгии победу в тяжелом матче чемпионата Европы. На счету полузащитника «Манчестер Сити» голевая передача на Торгана Азара и победный гол после паса Эдена Азара.

«Красные Дьяволы» забили после двух блестящих комбинаций, которые показали, почему бельгийцев причисляют к соискателям титула чемпионов Европы. Добившись результата, команда Роберто Мартинеса снова перешла в режим ожидания, ни в коем случае не стремясь добивать датчан. Вполне могли пропустить от Мартина Брейтуэйта, который по привычке проиграл Эль Класико Тибо Куртуа и заодно перекладине, но даже забей форвард «Барселоны», вряд ли ничья стала бы проблемой для Бельгии накануне игры с Финляндией.

Да и кто сказал, что Король Кев и его свита не прибавили снова в случае неблагоприятного развития событий? Сборная Бельгии показывает себя очень зрелой командой (немудрено для самой возрастной сборной на Евро-2020), которая идеально играет по счету и пока не тратит на победы больше сил, чем нужно. Бельгийцы действительно впечатляют абсолютной уверенностью в своих силах и завидной эффективностью, умением прибавить по щелчку пальцев.

Присоединяемся к акции в поддержку Кристиана Эриксена

На трибунах «Паркена» было много плакатов со словами поддержки Кристиана и футболок с фамилией Эриксена, самую большую из них вынесли на поле перед началом игры. А самым трогательным моментом стала акция с участием футболистов и судей: когда шла 11-я минута игры, мяч был выбит за пределы поля, а в честь Кристиана Эриксена устроили всеобщую овацию. Никто не остался в стороне. «Соккер.ру» тоже не упускает случая еще раз пожелать напугавшему всех нас лидеру сборной Дании крепчайшего здоровья и возвращения в игру. Будь сильным, Кристиан, и никогда больше так не делай!

Турнирные расклады для сборной России перед заключительным туром

После двух туров в группе «B» лидирует сборная Бельгии, набравшая 6 очков, дальше идут Россия и Финляндия, у которых по 3 балла, причем наша команда выше в таблице благодаря победе в очной встрече. Дания замыкает зачет квартета с 0 очков. Сборная Бельгии уже оформила выход в плей-офф, у трех оставшихся команд остаются шансы на продолжение борьбы. Смотрим на возможные сценарии для сборной России. Здесь все довольно просто:

- В случае победы над Данией команда Станислава Черчесова гарантирует себе второе место и путевку в 1/8 финала.

- Если сыграем с датчанами вничью, то почти наверняка тоже окажемся в плей-офф:

a) со второго места, если Финляндия не выиграет у Бельгии в параллельном матче.

b) с третьего места, если Финляндия победит Бельгию.

- В случае поражения от Дании чемпионат Европы для сборной России почти наверняка закончится. Да, есть призрачный шанс оказаться на третьем месте, если Бельгия с крупным счетом выиграет у Финляндии, а потом попытать счастья в заочном сравнении с другими третьими командами квартетов. Но с тремя очками и минусовой разницей почти нереально попасть в 4 из 6 лучших третьих команд. Так что считайте, что поражение от Дании = вылет с турнира.