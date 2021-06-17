«Скуадра Адзурра» первой примчалась в плей-офф Евро. Вслед за Турцией досталось Швейцарии

1623880407

сегодня, 00:53

Неудержимые итальянцы прут словно Феррари.

Сейчас кажется, будто не было у Италии таких уж серьезных соперников, чтобы говорить с каким-то особым уважением и относиться с особым вниманием к достижению команды Роберто Манчини. Разгромили Турцию со счетом 3:0, а теперь вот разгромили Швейцарию с таким же результатом. Но такую видимую легкость создали сами итальянцы. Вряд ли кто-то посчитает Турцию или Швейцарию слабым соперником. От них совсем недавно доставалось крепко другим. Но у Италии все вышло легко и непринужденно. На фоне итальянцев и турки, и швейцарцы смотрелись более чем беспомощно и вовсе ничего не показали. И это впечатляет.

Это заслуга сборной Италии, которая плавно перенесла свои результативные подвиги и на чемпионат Европы. Ведь теперь серия сборной Италии без пропущенных мячей составляет десять матчей. В последний раз итальянцы пропускали 14 октября 2020 года от Нидерландов. Столько же длится и победная серия Италии, которая переживает свой максимальный подъем за последние годы. Свои десять матчей Италия выиграла с общим счетом 31:0. А когда такая команда на пике, от нее можно ждать подвигов любого уровня.

На фоне не самых слабых Турции и Швейцарии Италия смотрелась командой из другого измерения, которая играет на совсем иной скорости. Если с турками пришлось возиться больше одного тайма, то со Швейцарией все стало проясняться быстро и по ходу первой половины. Правда, сначала гол Кьеллини судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым отменила после подсказки ВАР, поскольку Джорджо подыграл себе рукой.

Вскоре, кстати, Кьеллини уступил место на поле Ачерби, получив травму. Но успел стать рекордсменом среди итальянцев по числу матчей на чемпионатах Европы. Их у него теперь 14. К слову, у Бонуччи таких игр 13, так что он может догнать своего товарища рекордсмена, если, например, Кьеллини не сумеет сыграть с Уэльсом из-за травмы, а Леонардо на поле выйдет.

Исправиться и забить гол уже без всяких вопросов итальянцам удалось совсем скоро – благодаря усилиям Локателли, который стал главным героем матча. Довольно неожиданно. Но Мануэль очень уж хорошо чувствовал вибрации в средней оси построения швейцарцев. Иначе не объяснить, как ему удалось легко из глубины выкатиться на ворота в эпизоде с первым голом и забить без помех.

А в начале второго тайма никто не помешал ему на дуге штрафной мяч принять, прицелиться в угол и пробить так, что несчастный Зоммер не дернулся. Чутье, чувство партнеров и способность занимать любую свободную нишу по центральной оси. Швейцарцам не хватило концентрации и внимательности. Что не удивительно. В этом составе сборной Италии опасность может исходить от кого угодно. Попытались швейцарцы повнимательнее сработать с Инсинье и Иммобиле, что напрашивалось, а получили от Локателли. Хотя в конце уже и Чиро расчехлил свою пушку на любимом римском стадионе. Но на 89-й минуте уже и самим швейцарцам было все равно на свою судьбу.

Итальянцы оказались более динамичными, более подвижными, они прессинговали весь матч, накрывая и встречая соперника высоко, что действовало изнуряюще и изматывало альпийских ребят. При этом мяч у итальянцев ходил быстро, давление распределялось равномерно и могло прорвать построения соперника в любой зоне. У Италии нет как таковой сильной или слабой черты. Это чертовски сбалансированная команда, имеющая много инструментов подавления соперника и применения силы против него.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 13 (3) – 6 (1)

Нельзя сказать, что игра изобиловала опасными моментами и умопомрачительными ударами, но можно констатировать явный и безоговорочный перевес Италии в создании остроты. У Швейцарии, по сути, был всего один более-менее опасный момент. И всего одно попадание в створ.

Итальянцы тоже в цель попадали не очень часто, они регулярно промахивались, но это от стремления пробить так, чтобы уж наверняка, распихать мячи под штанги и по углам. В итоге все три попадания в створ оказались результативными. А самым бьющим на поле стал Иммобиле, который предпринял четыре попытки, и его последний удар стал голевым. До эффективности Локателли, конечно, далековато. У того два удара – два гола.

Владение мячом (точность передач): 49% (84%) — 51% (85%)

Казалось, Италия так уверенно доминирует, что даже не было мыслей о том, кто контролирует мяч. Вроде как зачастую доминирование и контроль идут рядом. Но не в данном случае. Итальянцы совершенно спокойно позволяли сопернику катать мяч, участвуя в обмене отрезками с контролем. При этом своим высоченным прессингом Италия вынуждала Швейцарию делать передачи в напряжении, далеко от владений Доннаруммы, постоянно на грани.

Но в контроле в целом у команд почти совершенное равенство. Даже в точности пасов. На самом деле швейцарцы не так плохо мяч разыгрывали. Только розыгрыши эти были далеки от острых. Обе команды использовали короткий и средний пас, потому и точность не проседала. Всего же Италия выполнила 457 передач, а Швейцария 468. При этом итальянцы оказались куда подвижнее. Они набегали 112,4 километра, тогда как швейцарцы 106.

Таким образом, сборная Италии стала первой командой, которая гарантировала себе выход в плей-офф чемпионата Европы. Впереди у итальянцев матч с Уэльсом, который обыграл Турцию и сыграл вничью со Швейцарией. Так что даже в случае поражения Италии от валлийцев, команда Роберто Манчини не опустится ниже второго места. У Швейцарии тоже еще остаются шансы: нужно болеть за Италию против Уэльса и обыгрывать Турцию в заключительном туре.