Эквадор – Перу: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 08:15

Компания Pinnacle предложила выгодные котировки на матч четвертого тура групповой стадии Кубка Южной Америки Эквадор – Чили, который пройдет 24 июня 2021 года.

Эквадор

По итогам двух сыгранных матчей в группе B Эквадор смог набрать один балл. Команда располагается на последнем месте в турнирной таблице с отрицательной разницей забитых и пропущенных голов (2:3). В стартовом поединке сборная с минимальным счетом уступила Колумбии (0:1), после чего, сыграна вничью с Венесуэлой (2:2). Отметим, что серия без побед во всех турниров у команды достигла четырех поединков.

Перу

В активе перу три очка и третье место в турнирной таблице квартета. Разница забитых и пропущенных голов отрицательная – 2:5. В поединке первого тура перуанцы крупно проиграли Бразилии (0:4), а затем смогли обыграть в очном противостоянии Колумбию (2:1). К вышесказанному добавим, что четыре последних игры во всех турнирах Перу закончил выигрышем ставки ТБ (2,5).

Котировки БК Pinnacle

Победит Эквадор – 2.380

Ничья – 3.140

Победит Перу – 3.390

Статистика

В 2 из 3 прошлых встречах команд побеждал Эквадор

В 3 из 3 последних играх между Эквадором и Перу выигрывала ставка ТБ (2,5)

(2,5) Перу проиграл 6 из 10 прошлых матчей во всех соревнованиях

Прогноз

Сыграть ставку на победу сборной Эквадора с форой (0) букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.764. Эквадор в случае не выигрыша утратит шансы на проход в раунд плей-офф, поэтому мотивация в этой встрече будет на стороне номинальных хозяев поля.