Без Перишича и с промахами Мораты. Хорватия и Испания встречаются на третьем Евро кряду, в плей-офф — впервые

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вчера, 12:04

Кому улыбнется четвертьфинал?

Групповая терапия

Испания выиграла группу E, в то время как Хорватия финишировала второй в квартете D, однако траектории выступления команд на Евро-2020 во многом похожи. Несмотря на благополучное попадание в плей-офф, и «Красная Фурия», и «Шашечные» перед заключительным туром группового этапа не могли быть уверены, что сыграют в 1/8 финала, ведь обе команды начали турнир с двух матчей без побед, а выиграть смогли только с третьей попытки:

Испания: против Швеции (0:0), против Польши (1:1), против Словакии (5:0).

Хорватия: против Англии (0:1), против Чехии (1:1), против Шотландии (3:1).

- Футболисты сборной Испании не реализовали 2 из 2 пенальти на групповой стадии: Жерар Морено попал в штангу в матче с Польшей, а Альваро Мората проиграл дуэль вратарю в игре со Словакией.

- «Красная Фурия» с солидным отрывом лидирует среди всех команд Евро-2020 по проценту владения мячом — 69.3% по итогам трех матчей (у идущей второй Германии 60.8%). В матче против Швеции команда Луиса Энрике установила рекорд европейских первенств, контролируя мяч 85.1% времени.

- Свой гол в ворота сборной Шотландии Модрич забил через 13 лет после первого гола на чемпионатах Европы в 2008 году, когда ударом с пенальти Лука принес «Шашечным» победу над сборной Австрии (1:0). Это делает его самым молодым (22 года и 273 дня) и самым старым (35 лет и 286 дней) хорватским голеадором на чемпионатах мира и Европы.

- Три футболиста сборной Хорватии провели групповой этап без замен: вратарь Доминик Ливакович, а также Домагой Вида и Лука Модрич. У Испании незаменимых четверо: вратарь Унаи Симон и полевые игроки Жорди Альба, Эмерик Ляпорт и Педри.

- Сборная Испании вышла из квартета с самым богатым представительством легионеров РПЛ : Берг, Олссон, Классон и Ларссон в сборной Швеции; Крыховяк и Рыбус в сборной Польши. Да и за Словакию играли старые знакомые — Губочан, Мак и Дуриш. В рядах Хорватии «Красной Фурии» будет противостоять новая порция футболистов с российской клубной пропиской: Деян Ловрен из «Зенита» и Никола Влашич из ЦСКА .

История соперничества

Общая статистика: 4 победы Испании, 3 победы Хорватии, 1 ничья (голы — 15:9 в пользу испанцев)

Официальные матчи: 2 победы Испании, 2 победы Хорватии (голы — 10:5 в пользу испанцев)

- Знакомство футбольных команд Испании и Хорватии началось с четырех товарищеских матчей, которые прошли между 1994 и 2006 годами.

- Первая официальная встреча состоялась в рамках Евро-2012, с того момента испанцы и хорваты вот уже в третий раз пересекаются на чемпионатах Европы, однако впервые это происходит в плей-офф:

Евро-2012 (групповая стадия): Хорватия — Испания — 0:1 (Навас, 88)

Евро-2016 (групповая стадия): Хорватия — Испания — 2:1 (Калинич, 45; Перишич, 87 — Мората, 7)

Евро-2020 (1/8 финала): Испания — Хорватия — ?

- Два предыдущих матча на Евро состоялись в заключительных раундах групповых турниров. На Евро-2012 Испания оставила Хорватию без путевки в плей-офф, четыре года спустя «Пламенные» вырвали у «Фурии» первое место в последней игре групповой стадии. Обратите внимание, когда забивались победные голы — 88 и 89 минуты. Сегодня тоже ждем поздней развязки?

- Самые свежие матчи между этими сборными состоялись в рамках Лиги Наций 2018/19. В Эльче сборная Испании разбомбила хорватов 6:0, но в ответной игре на «Максимире» команда Златко Далича взяла реванш — 3:2. Победа была вырвана на 90+3 минуте, и, несмотря на скромный счет, хорватская месть удалась сполна: из-за этого поражения «Красная Фурия» не попала в финальный турнир Лиги Наций.

Составы и тактика

- Сборная Хорватии понесла кадровую потерю, которая выглядит катастрофической: Иван Перишич сдал положительный тест на COVID-19. Футболист изолирован и точно не сможет помочь своей команде в матче с испанцами. Перишич принял непосредственное участие в 3 из 4 голов «Шашечных» на групповой стадии: дважды забил сам и сделал голевую скидку на Влашича в матче с Шотландией.

- Зато с близкой к 100% вероятности можно утверждать, что Никола Влашич начнет в стартовом составе матч 1/8 финала. Во-первых, хавбек ЦСКА здорово сыграл против шотландцев, во-вторых, в отсутствие игрока железной основы Перишича вакансий в атаке становится больше.

- Вероятно, на позиции Ивана слева сыграет Анте Ребич, который выпал из стартового состава в матче против Шотландии. Влашич расположится ближе к правому флангу, а за выход на острие поспорят Крамарич и Петкович.

- Несмотря на многочисленные промахи Мораты на групповой стадии, в том числе с пенальти, Луис Энрике полон решимости сохранить форварда в стартовом составе. На прошлом Евро Альваро забил в ворота Хорватии.

- Серхио Бускетс пропустил матчи против Швеции и Польши, в которых испанцы не смогли победить, а его возвращение в строй совпало с крупной победой над Словакией. Впрочем, совпало ли? Бускетс — ключевой игрок в схемах Луиса Энрике.

- Также в матче против Словакии хорошо себя проявили Сесар Аспиликуэта и Пабло Сарабия, не попадавшие в стартовый состав на первые матчи турнира. Оба рассчитывают остаться в основе на игру в плей-офф.

Ориентировочный состав сборной Испании (4-3-3): Симон — Аспиликуэта, Ляпорт, Пау Торрес, Альба — Бускетс, Коке, Педри — Сарабия, Морено, Мората.

Ориентировочный состав сборной Хорватии (4-3-3): Ливакович — Врсалько, Чалета-Цар, Вида, Гвардиол — Брозович, Ковачич, Модрич — Влашич, Ребич, Петкович.

Прогноз «Соккер.ру»: Испания, в отличие от других топ-сборных на этом турнире, четко следует своему историческому футбольному стилю, ищет голы и победы в позиционных атаках. «Красную Фурию» недооценивают из-за матчей против Швеции и Польши, но таким командам, как у Луиса Энрике, требуется время, чтобы поймать ритм. Кажется, в игре со Словакией это удалось, немаловажную роль сыграло и возвращение Бускетса.

Испанцы вновь обрели лидера, а хорваты потеряли одного из самых ценных игроков — Ивана Перишича. И это укрепляет веру в сборную Испании. Хорваты могут включить характер, но его хватит для того, чтобы сохранить лицо и проиграть, например, со счетом 1:2, хотя могут уступить и крупнее, если пропустят рано или опустят руки в конце игры. Пока в разрез с глобальным прогнозом «Соккер.ру» на плей-офф пошли только голландцы и чехи, испанцы не должны подвести.