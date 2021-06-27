Бельгия собирается обнулить чемпионов Европы. Но за португальцев не только величие Роналду

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вчера, 10:00

Де Брюйне проверит футбольные амбиции против самых упрямых.

О сборной Бельгии

- Бельгия давно без поражений и ничьих в рамках чемпионатов Европы. 13 поединков подряд после игры против Уэльса во Франции без осечек. Десять игр в отборочной группе – 10 побед с разницей 40:3, три поединка в финальной части Евро-2020 – три победы с разницей 7:1.

- Команда с таким количеством крутых игроков в атаке и должна много забивать. Минимум два мяча в упомянутых тринадцати играх. Даже если добавить отбор ЧМ -2022 и матчи Лиги Наций, то исключений крайне мало. Бельгия не забивала больше одного раза лишь англичанам и чехам, остальные соперники страдали чаще.

- Потеряв универсала Кастаня, Роберто Мартинес может поставить на правый фланг Менье. А вот слева все зависит от состояния связок Торгана Азара. Если младший брат Эдена готов – выйдет в основе. В противном случае слева может сыграть Карраско или Шадли. Фланги будут важны, ведь у Португалии после потери Канселу есть проблемы справа – Далот не успевает, а у Семеду небольшое повреждение.

- Аксель Витсель сыграл с финнами полный матч. Значит, что у Тилеманса сегодня появится созидательный напарник с пасом. С одной стороны, круто, что Бельгия еще опаснее с мячом, с другой – Аксель и Юри не чистые опорники, в разрушении им сложнее. Возможно, это шанс для Бруну Фернандеша, что плохо начал Евро и, как предполагают некоторые источники, может остаться на лавке.

- у Бельгии схема «3-4-2-1», и если не считать варианты на флангах – предсказуемый состав. Бойата подошел Вертонгену и Алдервейрелду, но Денайе тоже в обойме. Старший Азар и Де Брюйне – основные варианты в атаке рядом с Лукаку, но и Мертенса не забываем. Ветеран всегда готов появится на поле и показать максимум. Бельгия – команда с роскошной основой и приличным запасом, тот же юный Доку в другой сборной не выпадал из основы ни на минуту.

Ориентировочный состав Бельгии (3-4-2-1): Куртуа – Алдервейрелд, Бойата (Денайе), Вертонген – Менье, Тилеманс, Витсель, Т. Азар (Шадли; Карраско) – Де Брюйне, Э. Азар (Мертенс) – Лукаку.

О команде Португалии

- дедушка Криштиану – монстр. Роналду забил 5 мячей на Евро-2020, и хотя можно вспомнить о его знаменитом прозвище, на этом турнире не каждый умеет реализовать пенальти, а форвард Португалии справляется. Настоящий солдат от спорта поставил мировой рекорд – 109 голов за сборную. И его показатель круче, чем у Али Даеи, ведь отличался в Европе, соперники были выше классом.

- Бруну Фернандеш в загадочном состоянии. Не только Моуриньо его ругает за игру на групповом этапе. Плеймейкер Португалии лишен в сборной права ходить к «точке» из-за Роналду, хавбек создал четыре момента, но его игра оставила двоякое впечатление. Фернандеш не всегда активен и инициативен в решающих поединках. Возможно, отдых против Франции – вышел в концовке, пойдет ему на пользу.

- Не исключено, что в плей-офф Сантуш поставит в центр людей, знакомых по прошлому турниру – Моутиньо и Санчеша. К Бернарду Силве меньше вопросов, чем к Бруну Фернандешу, поэтому универсал из состава Гвардиолы выйдет правее центра. Покладистый Жота, нахватавшийся у Фирмино умения делиться мячом – левее. У Португалии несколько вариантов ведения игры, «4-3-3» — один из них.

- Не исключено, что Диашу не хватает резкого напарника, как в «Манчестер Сити». Пепе много лет, как и его потенциальному сменщику, поэтому Патрисиу переживал неприятные минуты против немцев и французов. Оборона Португалии явно не сильнейшая их линия – отсюда неудачная попытка сыграть с двумя опорниками. Сегодня вряд ли стоит настолько закрываться. Бельгия не боится плотной игры соперников без мяча.

- Если бы португальцы были моложе и лучше готовы физически – не отдали столько сил против венгров, немцев и французов, то могли использовать тактику Дании, то есть предложить команде Мартинеса игру без мяча, которую Бельгия не любит. У «дьяволов» поставленный твердый почерк – задавить. Но если выключить из игры Де Брюйне, а также открыть счет, то перестроиться монолитной и немолодой команде, как у Мартинеса, бывает сложно. Тем более, Португалия сама не юная, умеет терпеть и ждать в матчах на вылет.

Ориентировочный состав Португалии (4-3-3): Патрисиу – Семеду (Далот), Диаш, Пепе, Геррейру – Моутиньо, Данилу, Санчеш (Бруну Фернандеш) – Бернарду Силва, Роналду, Жота.

О противостоянии команд

- Неудобные друг другу соперники. За всю историю разница мячей 21:22 в пользу бельгийцев, а по победам минимальный перевес португальцев – 6 успехов против 5 при семи ничьих. Зрители видели 18 матчей, средняя результативность не радует, чуть больше двух мячей. Нулевая ничья в спарринге 2018-го года была последней встречей. В основном матчи были товарищескими, максимум – отборочные турниры, так что это первый настолько серьезный поединок Бельгии и Португалии.

- Ответом на высокую результативность Роналду могут стать атакующие порывы Лукаку. Ромелу при поддержке персонального тренера Тьерри Анри серьезно настроен, отличился трижды, имея 7 ударов в сторону чужих ворот. Убийственный снайпер, и хотя Бельгия пока не ставила на количество голов, такие команды набирают со временем, если тренеры не ошибаются. Де Брюйне и Эдену Азару важно включиться – у них есть крутой адресат для последнего паса.

- Не сказать, что Роберто Мартинес идеально сработал против Дании. А Россия и Финляндия просто оказались заметно ниже классом, чем бельгийская сборная. Поэтому было просто и легко, хотя отрезками не очень весело. Проверить Бельгию против немножко скучного, но системного Сантуша крайне любопытно. Особенно если португальцы реализуют контратаку и бумажному фавориту придется перестраиваться. Вот этого умения на трех подряд крупных турнирах Бельгии как раз не хватило.

- у «дьяволов» группа была намного легче, чем у Португалии. А поскольку помним, как чемпионы Европы в прошлый раз выползли в плей-офф с тремя очками, и потом мучили соперников сериями пенальти по пути в победный финал, то не списываем команду Роналду загодя. Бельгия крутая, но не настолько стабильная в решающий момент, чтобы забыть о поражениях от Уэльса и Франции на двух предыдущих крупных турнирах.

Прогноз «Соккер.ру»: будет великий и необязательно яркий матч, который могли увидеть еще на Евро-2016 в полуфинале. Бельгия мечтает об успехе, который уже переживала Португалия, но путь сложнейший. Сегодня Де Брюйне может победить, ведь его команда в целом сильнее. Но каков будет ответ на гол Бельгии? Португалия не похожа на команду, что легко отдаст путевку в четвертьфинал.