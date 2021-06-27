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Моутинью: «Бельгия — очень компактная команда»

27 июня 2021, 10:51
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия1 : 0Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Полузащитник сборной Португалии Жоау Моутинью готовится к матчу против команды Бельгии.

Бельгия — очень компактная команда. Они показали это в группе. Мы постараемся играть в свой футбол, использовать собственные сильные стороны и извлекать выгоду из любых ошибок соперника. Де Брюйне — не единственный опасный игрок, но, если у него появляется пространство, он становится еще опаснее. Правда, если бельгийцам предоставить пространство, они будут играть спокойно и сделают нашу задачу гораздо сложнее.

Ранее наставник португальцев Фернанду Сантуш признался, что еще не определился со стартовым составом на эту игру.

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Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин
27 июня в 12:40
Де Брюйне - талантливый игрок, действительно обладающий огромным игровым интеллектом, отдающий себя целиком футболу. Он может сыграть ключевую роль в предстоящем противостоянии. Жалко, в сборной России таких игроков нет и не предвидится:
Ironigor
Ironigor
27 июня в 10:55
Уж очень тяжёлый матч предстоит для обеих сборных.
Результативная Ничья в основное время.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
27 июня в 10:54
Они надерут задницу любому...
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