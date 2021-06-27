Моутинью: «Бельгия — очень компактная команда»

Полузащитник сборной Португалии готовится к матчу против команды Бельгии.

Бельгия — очень компактная команда. Они показали это в группе. Мы постараемся играть в свой футбол, использовать собственные сильные стороны и извлекать выгоду из любых ошибок соперника. Де Брюйне — не единственный опасный игрок, но, если у него появляется пространство, он становится еще опаснее. Правда, если бельгийцам предоставить пространство, они будут играть спокойно и сделают нашу задачу гораздо сложнее.