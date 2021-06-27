Моутинью: «Бельгия — очень компактная команда»

Полузащитник сборной Португалии Жоау Моутинью готовится к матчу против команды Бельгии.
Бельгия — очень компактная команда. Они показали это в группе. Мы постараемся играть в свой футбол, использовать собственные сильные стороны и извлекать выгоду из любых ошибок соперника. Де Брюйне — не единственный опасный игрок, но, если у него появляется пространство, он становится еще опаснее. Правда, если бельгийцам предоставить пространство, они будут играть спокойно и сделают нашу задачу гораздо сложнее.
Ранее наставник португальцев Фернанду Сантуш признался, что еще не определился со стартовым составом на эту игру.
Результативная Ничья в основное время.
Результативная Ничья в основное время.