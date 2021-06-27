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Ярмоленко — о матче против Швеции: «Победит сильнейший»

27 июня 2021, 11:29
ШвецияЛоготип футбольный клуб Швеция1 : 2Логотип футбольный клуб УкраинаУкраинаЗакончился в доп. время

Форвард сборной Украины Андрей Ярмоленко готовится к матчу против команды Швеции.

Это хорошая команда, которая играет в агрессивный футбол. Она заслуженно победила в группе. Мы настраиваемся на хороший поединок. Победит сильнейший.

Конечно, нам хотелось продолжить выступление на турнире. Все ребята смотрели матч и переживали. Могу сказать спасибо сборной Швеции. Но теперь мы встретимся с ними. Постараемся сыграть в свой футбол, показать максимум. Пока мы не показывали своей лучшей игры на этом Евро.

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов ранее заявил, что его команда должна обыграть шведов.

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Все комментарии
Пепс
Пепс
28 июня в 09:18, ред.
Победят шведы... У Украины была слабенькая группа.... Хотя конечно они горды тем что проиграли всем по минимуму и вышли с третьего места. Но, все из этой группешки уже вылетели, вылетит и она.
Мага Шульман
Мага Шульман ответ LVRF86 (раскрыть)
28 июня в 06:49
Не знаю, с чего ты это взял. В программе Россия 1 стоит.
Мага Шульман
Мага Шульман ответ Blaugrana97 (раскрыть)
28 июня в 06:47
А кто считал их " слабыми и непредсказуемыми" ?
LVRF86
LVRF86
27 июня в 21:21
Только в России на федеральных каналах матч не покажут, неизвестно из-за каких соображений. Россия 1 отказалась от трансляции
Blaugrana97
Blaugrana97 ответ dimagas2 (раскрыть)
27 июня в 21:00
    Blaugrana97
    Blaugrana97 ответ Мага Шульман (раскрыть)
    27 июня в 20:58
    Чехия разве дома уже? А их считали слабыми и непредсказуемыми
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    27 июня в 18:06
    Удачи украинцам!!!
    X-GadZ
    X-GadZ
    27 июня в 16:22
    Победит тот, кто не будет пешком ходить
    Дядя Вова 1
    Дядя Вова 1 ответ YVG (раскрыть)
    27 июня в 16:13
    К чему такое отношение?
    berda2003
    berda2003
    27 июня в 15:49, ред.
    древние украинцы произошли от шведов - сами об этом везде орут... так что обыгрывать отцов-создателей дуже нэ гарно...
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258 ответ Мага Шульман (раскрыть)
    27 июня в 15:25
    Можно было догадаться, что из вышедших из групп, а так да, конечно, слабейшие уже на курортах расслабляются.
    dok66
    dok66
    27 июня в 14:31
    Матч будет жарким и непредсказуемым . Какие-то незначительные мелочи и небольшой фарт выявит победителя
    виктор бочарников
    виктор бочарников
    27 июня в 14:19
    Прям Настрадамус, ктобы мог подумать подбедит сильнейший, буду топить за шведов,командная игра у них больше вызывает симпатии,хотя шансы у них равные,возможно победит не сильнейший а более удачливый.
    112910415
    112910415
    27 июня в 14:04
    шансы взаимны
    ДСА
    ДСА
    27 июня в 13:46
    Сильнейший - это Швеция.
    Чёрный рыцарь
    Чёрный рыцарь ответ dimagas2 (раскрыть)
    27 июня в 13:44
      dimagas2
      dimagas2 ответ Чёрный рыцарь (раскрыть)
      27 июня в 13:40
        Чёрный рыцарь
        Чёрный рыцарь ответ Leha-ha50 (раскрыть)
        27 июня в 13:33
        Скорее история обязывает наших небратьев уступить хозяевам дорогу.
        Предатель Мазепа выступил на стороне шведов и чтоб шведы не помесили в пылу боя украинских казаков, пометил их жёлто-синими повязками, под флаг Швеции. Вот и история возникновения их флага.
        Leha-ha50
        Leha-ha50
        27 июня в 13:21
        Шведы вас спасли, они же вас и "похоронят". Шведы посолиднее смотрятся , они пешком не ходят .
        Бубнин
        Бубнин
        27 июня в 12:53
        "Мы будем играть в футбол друг против друга. Победит тот, кто забьет больше голов".
        ProKop92
        ProKop92
        27 июня в 12:50
        Вперед, Украина! Ведь победить могут не все, а только лишь те, кто может не проиграть, но мало кто может это сделать)))
        Поц
        Поц ответ dimagas2 (раскрыть)
        27 июня в 12:48
          ANATOLY KANDAUROV
          ANATOLY KANDAUROV ответ particular (раскрыть)
          27 июня в 12:30
          И сколько угодно примеров, когда реально сильнейший. к тому же лучше игравший, не побеждает. В футболе, как и в любой игре, есть элемент случайности, который мы называем везением.
          Мага Шульман
          Мага Шульман ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
          27 июня в 12:18
          Самые слабые и непредсказуемые команды уже дома.
          ЦСКА ПЕРВЫЙ
          ЦСКА ПЕРВЫЙ
          27 июня в 12:18
          Если так то шведы сильнее.
          Ironigor
          Ironigor
          27 июня в 12:16
          Я было уже собрался звонить Павлу Глоба и сбегать к бабке гадалке, чтобы узнать кто же победит в этом противостоянии, а тут оказывается всё так просто !!!
          Ярмоленко оказывается знал , - "Победит сильнейший"!!!)))
          Алексей Коротеев
          Алексей Коротеев
          27 июня в 12:15
            particular
            particular
            27 июня в 12:08
            Ну, команды без явного превосходства друг над другом... Попыхтят, поупираются...
            Скорее случай или фарт склонят чашу футбольных весов, чем сила сломит силу...
            Стасодзюб
            Стасодзюб
            27 июня в 12:07
            Украина победит не напрягаясь 2-0.
            Удачи.
            Октябрь 1917
            Октябрь 1917
            27 июня в 12:06
            Этот матч стоит посмотреть
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