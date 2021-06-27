Ярмоленко — о матче против Швеции: «Победит сильнейший»

Форвард сборной Украины Андрей Ярмоленко готовится к матчу против команды Швеции.
Это хорошая команда, которая играет в агрессивный футбол. Она заслуженно победила в группе. Мы настраиваемся на хороший поединок. Победит сильнейший.
Конечно, нам хотелось продолжить выступление на турнире. Все ребята смотрели матч и переживали. Могу сказать спасибо сборной Швеции. Но теперь мы встретимся с ними. Постараемся сыграть в свой футбол, показать максимум. Пока мы не показывали своей лучшей игры на этом Евро.
Голкипер сборной Украины Андрей Пятов ранее заявил, что его команда должна обыграть шведов.
Да у него на соккер.ру в Конкурсе прогнозов вообще не было бы конкурентов)
Да у него на соккер.ру в Конкурсе прогнозов вообще не было бы конкурентов)