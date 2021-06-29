Франция — в числе худших чемпионов мира на Евро. Только Италия позорилась ещё сильнее

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вчера, 15:00

О судьбах королей мира на чемпионатах Европы.

Евро-1960: чемпион мира — Бразилия

Евро-1964: чемпион мира — Бразилия

Евро-1968: Англия выиграла «бронзу»

На момент проведения двух первых розыгрышей чемпионата Европы победитель предыдущего мирового первенства базировался в другой части света — Южной Америке. Таким образом, только на третьем Евро по счету сыграла команда, ставшая за два года до этого сильнейшей на планете. На родине от «Трех Львов» перед каждым крупным турниром ждут триумфа, а на Евро-1968 эти ожидания просто зашкаливали.

Во-первых, Англия впервые играла в финальной части чемпионата Европы. Во-вторых, победа на домашнем ЧМ -1966 делала «родоначальников» одними из фаворитов турнира, тем более в то время чемпионат мира считался гораздо более статусным турниром, нежели первенство Старого Света. В-третьих, англичане не пустили в финальный турнир действующих чемпионов Европы — сборную Испании, которая была обыграна и в Лондоне, и в Мадриде.

В общем, от команды Альфа Рамсея ждали триумфа и только триумфа, но сборная Англии не смогла выйти даже в финал. Драган Джаич забил за Югославию победный гол на 86-й минуте полуфинального матча, в результате чего чемпионы мира отправились в «утешительный финал», где разобрались с СССР — 2:0. Та «бронза» стала большим разочарованием для требовательных англичан, еще не признавших, что весь мир научился играть в футбол, а многие делают это лучше их сборной.

Сейчас на тот результат смотрят несколько иначе, ведь Англия за всю историю выступлений на чемпионатах Европы не поднималась выше третьего места, от которого в свое время стыдливо отворачивались.

Евро-1972: чемпион мира — Бразилия

Евро-1976: Германия уступила в финале

Блистательная сборная ФРГ под руководством Хельмута Шена выиграла Евро-1972, а потом и ЧМ -1974, став первой командой, которая одновременно владела обоими престижными титулами. Евро-1976 должен был стать третьим подряд триумфальным турниром для немцев. Считалось, что остановить эту «Машину» способны только голландцы с Йоханом Кройфом, но «Оранжевые» проиграли в полуфинале сборной Чехословакии, которая отлично подходила на роль жертвы в финале.

Похоже, сами немцы в это чересчур уверовали, ведь уже к середине первого тайма уступали 0:2. Один гол сумели отыграть быстро, а второй забили на 90-й минуте. 2:2, и игра перешла в овертайм, а потом и в серию пенальти, что стало неожиданностью даже для некоторых футболистов на поле, которые были уверены, что через пару дней их ждет переигровка. Однако на этот раз определить победителя помогло новшество, которое принесло сенсационную победу Чехословакии и бесконечную славу Антонину Паненке.

Евро-1980: чемпион мира — Аргентина

Евро-1984: Италия провалилась в отборочном цикле

В 1982-м «Скуадра Адзурра» отпраздновала свою третью победу на чемпионате мира, но большое разочарование пришло вслед за большой радостью: сборная Италии с громким треском провалила квалификацию на Евро-1984, заняв в своей отборочной группе предпоследнюю строчку. Обойти удалось только Кипр, а выше оказалась не только Румыния, которая поехала на чемпионат Европы, но также Чехословакия и Швеция. У итальянцев 1 победа и 4 поражения в 8 матчах. Катастрофа.

Евро-1988: чемпион мира — Аргентина

Евро-1992: Германия уступила в финале

Во второй раз Бундесманшафт играла на Евро в статусе чемпиона мира и во второй раз довольствовалась «серебром» после «золота». Параллели с Евро-1976 на этом не заканчиваются, ведь в финале немцы уступили сенсационному чемпиону: датчане вообще не должны были принимать участия в том турнире, они узнали о своем участие в чемпионате Европы за несколько дней до старта турнира, когда по политическим причинам была отстранена Югославия. Сборная Дании отлично подготовилась к Евро на пляжах: в полуфинале они выбили действующих чемпионов Европы голландцев, а в финале расправились с действующими чемпионами мира — 2:0.

Евро-1996: чемпион мира — Бразилия

Евро-2000: Франция одержала победу на Евро после триумфа на мундиале

«Трехцветные» стали первой командой, сумевшей выиграть Евро в статусе действующих чемпионов мира. Победа французов на домашнем ЧМ -1998, особенно разгром Бразилии со счетом 3:0 в финале, стала неожиданностью, а вот на Евро-2000 звездная команда с Дешамом, Зиданом, Анри и другими видными ребятами ходила в фаворитах. Тем не менее в финальном матче против Италии сборная Франции была в 40 секундах от поражения, когда Вильтор перевел игру в овертайм. А потом был «Золотой гол» Давида Трезеге и подтвержденный статус лучшей футбольной сборной вселенной.

Евро-2004: чемпион мира — Бразилия

Евро-2008: Италия проиграла в четвертьфинале

До вчерашней неудачи сборной Франции итальянцы были единственными чемпионами мира, которым не удалось финишировать на Евро в призах. Причем дважды. Конечно, в 2008-м получилось гораздо приличнее, чем в отборочном турнире Евро-1984, все-таки проиграли в четвертьфинале будущим чемпионам и мировым лидерам, да еще и по итогам серии пенальти. Но факт остается фактом: после побед на мундиалях сборная Италии не добивалась даже относительных успехов на чемпионатах Европы.

Евро-2012: Испания защитила завоеванный четырьмя годами ранее титул

Сборная Испании стала первой европейской командой, которой удалось выиграть три крупных турнира подряд: Евро-2008, ЧМ -2010 и Евро-2012. Никто до «Красной Фурии» не защищал европейский титул, а у испанцев между двумя триумфами на Евро была еще и победа мирового масштаба. Что любопытно, и у Франции образца стыка веков, и у Испании по ходу их чемпионской серии менялись главные тренеры: Эме Жаке выиграл ЧМ -1998, а к триумфу на Евро-2000 «Трехцветных» привел уже Роже Лемерр. Испанией на Евро-2008 руководил Луис Арагонес, которого после первого чемпионского аккорда сменил Висенте Дель Боске, сделавший «Красную Фурию» сильнейшей в мире и защитивший европейский титул. Быть может, и Дешаму стоило отдохнуть после финала Евро-2016 и победы на ЧМ -2018?

Евро-2016: Германия вылетела в полуфинале («бронза»)

У Йоахима Лёва похожая история — многие признают, что он засиделся в сборной Германии, в последние годы стало много странных решений и мало прогресса. Бундесманшафт одержала выдающуюся победу на ЧМ -2014 в Бразилии, попутно унизив хозяев и обыграв Месси с Аргентиной в финале. На Евро-2016 немцы по инерции доехали до полуфинала, что равняется «бронзе» в отсутствие матча за третье место.

Дальше был провал на ЧМ -2018, а каждый следующий матч на Евро-2020 может стать для Лёва последним, ведь за спиной уже стоит Ханси Флик. Впрочем, давайте дождемся результатов сборной Германии на текущем турнире. Вдруг Йоги напоследок выиграет еще один титул и докажет, что не зря задержался на своем посту?

Евро-2020: Франция вылетела в 1/8 финала

Из восьми действующих чемпионов мира, стартовавших на чемпионатах Европы, до Евро-2020 только Италия оставалась без призов (провал в отборе и четвертьфинал), остальные совместными усилиями завоевали шесть комплектов наград: два «золота» (Франция и Испания), два «серебра» (дважды Германия) и две «бронзы» (Англия и Германия). И вот настало время опозориться еще одним заслуженным: сборная Франции сенсационно проиграла Швейцарии в 1/8 финала, не попала даже в восьмерку сильнейших команд Европы. Это второй с конца результат для действующих чемпионов мира на Евро, хуже была только Италия, которая вообще не попала на континентальный турнир 1984 года после победы на мундиале.