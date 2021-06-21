Решающие матчи сборной России на Евро: победа над Швецией среди тьмы разочарований

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вчера, 19:28

Учимся на ошибках в ожидании битвы с Данией.

«Соккер.ру» с неудовольствием констатирует: сборная России обычно бледно выглядит в решающих матчах, когда все стоит на кону. Подтверждается выступлениями в третьих турах групповых турниров предыдущих чемпионатов Европы.

Евро-1996: яркая ничья с будущими финалистами

На проходившем в Англии Евро команда Олега Романцева попала в сложнейшую группу с Италией, Германией и Чехией. Первые два матча принесли поражения — 1:2 от Италии и 0:3 от Германии. Тем не менее у россиян оставались призрачные шансы на попадание в четвертьфинал по итогам заключительного тура.

Нужно было обыгрывать Чехию, причем чем крупнее — тем лучше, а также надеяться, что Германия сомнет Италию. Если бы у «Скуадры Адзурры», Чехии и России оказалось по 3 очка в финальной редакции турнирной таблицы, все решила бы разница забитых и пропущенных мячей.

Италия и Германия скатали по нулям, но и Россия не выполнила свою часть плана: команда Олега Романцева проигрывала к 19-й минуте 0:2, сумела совершить камбэк голами Мостового, Тетрадзе и Бесчастных, но Владимир Шмицер сравнял счет на 88-й минуте и вывел Чехию в плей-офф — 3:3. Если бы такая ничья вывела в четвертьфинал нас, вспоминали бы до сих пор.

Евро-2004: ничего не значащая победа над будущими чемпионами

Сборная России стартовала на Евро-2004 с сухих поражений от Испании (0:1) и Португалии (0:2) и лишилась шансов на продолжение борьбы, так что в заключительном туре оставалось только громко хлопнуть дверью. И это получилось, особенно с учетом того, как сложился турнир. Команда Георгия Ярцева забила два быстрых гола в ворота греков, но позволила соперникам отыграть один мяч незадолго до перерыва.

Во втором тайме вратарей не огорчали, и Греция проиграла 1:2, но гол Зисиса Вризаса оказался наиважнейшим: Испания проиграла в параллельном матче Португалии, а греки прошли в четвертьфинал благодаря большему количеству забитых мячей при одинаковой с «Красной Фурией» разнице. Иначе говоря, гол Вризаса вывел сенсационных парней Отто Рехагеля в плей-офф, где они последовательно обыграли Францию, Чехию и Португалию.

А сборная России осталась единственной командой, которая сумела обыграть победителей Евро-2004 на том турнире.

Евро-2008: победа над Швецией и первый в истории выход в плей-офф

От прорвавшейся на Евро-2008 в результате стечения счастливых обстоятельств команды Гуса Хиддинка не ждали откровений на полях Австрии и Швейцарии, особенно после крупного поражения в стартовом матче от Испании — 1:4. Однако во втором туре россияне добились минимальной победы над греками (1:0), обыграв эллинов теперь уже в статусе действующих чемпионов Европы. А после поражения от России сборная Греции официально сложила с себя полномочия.

В решающем матче ждала грозная Швеция с Ибрагимовичем и Хенриком Ларссоном в атаке. Скандинавы чуть было не отобрали очки у безупречной Испании, для которой вырвал победу Вилья на 90+2 минуте. В любом случае из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей шведов устраивала ничья, но команда Гуса Хиддинка с вернувшимся в строй после дисквалификации Андреем Аршавиным показала вдохновляющий настрой и выиграла со счетом 2:0. Счет открыл Павлюченко, а второй гол забил как раз Аршавин.

Это было мощно. Это было радостно. Этот матч запомнился, тем более сборная России впервые в своей истории вышла из группы на крупном турнире. А через несколько дней сыграла, возможно, лучший матч за все годы своего существования, обыграв звездных голландцев в четвертьфинальной схватке.

Евро-2012: греки подготовили месть за поражения на предыдущих чемпионатах

На Евро-2004 и Евро-2008 сборная России обыгрывала греков, а в 2012-м настал час расплаты. Команда Дика Адвоката стартовала с блестящей победы над Чехией 4:1, а во втором туре поделила очки с хозяевами турнира поляками (1:1). В заключительном матче с Грецией было достаточно ничьей, но в решающий момент дрогнул тот, от кого не ждали.

Сергей Игнашевич в безобидной ситуации скинул мяч на Георгиоса Карагуниса, а тот умчался на рандеву с Малафеевым и нанес беспощадный удар. Гол в раздевалку надломил сборную России, не сумевшую соорудить симметричный ответ во втором тайме. Минимальное поражение, максимальное разочарование.

Евро-2016: мастер-класс от Уэльса

Когда Василий Березуцкий отнял у Англии победу в стартовом матче чемпионата Европы, казалось, что команде Леонида Слуцкого будет сопутствовать удача, однако уже во втором тайме Головин и Шатов отбивали «пятерки», пока словаки забивали голы. После ничьей и поражения нужна была победа над валлийцами, чтобы выйти в плей-офф, но получили матч, в котором не стыдно играл только Игорь Акинфеев. Неудавшийся рывок Федора Смолова за Гаретом Бэйлом — символ того, что произошло со сборной России в тот вечер. 0:3, и никакого плей-офф.

Евро-2020: устроит ничья в матче с Данией

Все расклады известны: сборную России устраивает любой положительный результат в матче с Данией, для выхода в плей-офф хватит и ничьей. Мысли о компромиссах до добра не доводят, с другой стороны, надежда на ничью — это шанс в игре с агрессивным противником, от турнирного положения можно выстроить стратегию на матч, не забывая и о плане «Б». Для ничьей иногда достаточно одного только характера, но очень хотелось бы увидеть игру против Дании в одной категории с решающим матчем против других скандинавов в 2008-м.