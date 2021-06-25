У Италии, Бельгии и Нидерландов 100% побед на групповой стадии. «Безупречные» редко добивались успехов на Евро

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вчера, 15:24

Мощный старт вовсе не гарантия триумфа.

После групповых стадий крупных турниров всегда находится несколько команд с «чемпионским футболом», но правда в том, что результаты в группах редко коррелируются с тем, что происходит в плей-офф. За примером далеко ходить не надо: на Евро-2016 сборная Португалии ни разу не выиграла у соперников по группе, выползла в плей-офф благодаря трем ничьим и новой формуле турнира, а потом взяла титул.

Ни одна сборная не в состоянии поддерживать идеальную форму на протяжении месяца, поэтому зачастую чемпионаты мира и Европы выигрывают команды, которые правильно распределяют силы и выводят пик готовности на даты решающих матчей. В связи с этим крайне любопытно, чего добивались команды, стартовавшие на Евро с трех побед.

Евро-1984: Франция выиграла все матчи и стала чемпионом

Групповой этап появился на чемпионатах Европы в 1980-м, когда в финальной части впервые сыграли 8 команд, но с первой попытки никому не удалось выиграть все матчи в группе, а вот четыре года спустя ведомые к победам неудержимым Мишелем Платини «Трехцветные» разобрались с Данией (1:0), Бельгией (5:0) и Югославией (3:2), а потом перестреляли в полуфинале Португалию (3:2) и выиграли финал у Испании (2:0).

Пять побед подряд, Платини забивал в каждом матче. Первая же «безупречная» на групповой стадии Евро команда выиграла титул. Впрочем, успех Франции не вполне сопоставим с сегодняшними реалиями. Во-первых, в 1984-м путь до чемпионства составлял 5 матчей, а сейчас — 7. Во-вторых, между первым (12 июня) и последним (27 июня) матчами французов на том турнире прошло 15 дней, и такой отрезок вполне можно провести на пике.

Сейчас от старта до финиша четыре недели, что заставляет тренеров топ-сборных планировать пики функциональной готовности на вторую половину турнира.

Евро-2000: Нидерланды и Португалия проиграли в полуфинале, Италия — в финале

На трех следующих турнирах ни одна сборная не смогла пройти групповой этап без потерь, хотя в 1996-м шансы увеличились, ведь УЕФА расширил количество участников Евро с 8 команд до 16, то есть и групп стало в два раза больше. На Евро-2000 в 3 из 4 квартетов нашелся победитель со стопроцентным результатом: португальцы добились побед над Румынией, Германией и Англией; Италия ожидаемо выиграла у Бельгии, Турции и Швеции; «Оранжевые» красиво выступили в «группе смерти», оставив позади Францию, Чехию и Данию.

Все «безупречные» одержали победы в четвертьфиналах и попали в четверку сильнейших команд турнира, где белой вороной среди них была Франция, уже проигравшая голландцам на групповой стадии (2:3). «Трехцветным» в итоге и достался титул. Италия выбила Нидерланды из полуфинала посредством серии пенальти, в то время как Франция разобралась с Португалией в овертайме. В финале «Скуадра Адзурра» была близка к триумфу, но Тольдо пропустил от Вильтора за 40 секунд до окончания второго тайма, а потом Трезеге забил «Золотой гол».

Евро-2004: Чехия проиграла в полуфинале

В 2004 году Карел Брюкнер привез на Евро классную команду с еще молодым Петром Чехом в воротах, Недведом, Шмицером, Поборски и Росицки в полузащите, Коллером и Барошем в атаке. Чехи не просто выиграли три матча на групповой стадии, все три их победы над Латвией, Нидерландами и Германией были волевыми — дважды отыгрывались с 0:1, а в матче с голландцами совершили камбэк с 0:2.

После такого выступления на групповой стадии сборную Чехии стали называть в числе соискателей титула, а крупная победа со счетом 3:0 над датчанами в четвертьфинале только подтвердила серьезность намерений чешской дружины. Но потом была встреча с сенсационной Грецией в полуфинале, которую чехи по всем раскладам должны были обыгрывать, но не смогли пробить оборону эллинов.

Единственный гол на 105-й минуте забил Траянос Деллас, и все предшествующие успехи не смогли отвратить неизбежный вылет сборной Чехии с турнира. Жестокое прощание с «золотыми» надеждами состоялось.

Евро-2008: Испания завоевала титул; Голландия и Чехия вылетели в четвертьфинале

На Евро-2008, как и в 2000-м, сразу три команды показали стопроцентный результат на групповой стадии, и одной из них удалось выиграть тот чемпионат. Сборная Испании выиграла группу у России, Швеции и Греции, а потом и по плей-офф прошлась победной поступью.

Совершенно иная судьба у двух других «безупречных» сборных, причем Хорватия и Нидерланды стали первыми командами с 9 очками на групповой стадии, которые не смогли преодолеть стадию четвертьфинала. До этого стартовавшие с трех побед на Евро сборные, как минимум, забирались в полуфинал.

Голландцы, громившие в группе финалистов предыдущего чемпионата мира итальянцев и французов, внезапно проиграли сборной России, которая выиграла у «Оранжевых» битву с открытым забралом, забив два решающих гола в овертайме — 3:1. Опередившие в квартете Германию, Австрию и Польшу хорваты в свою очередь, сломали зубы о турецкий орешек, который вроде бы раскололи голом на 119-й минуте, но в оставшиеся минуты овертайма успели пропустить, а потом запороли серию пенальти.

Евро-2012: Германия довольствовалась полуфиналом

Только Бундесманшафт прошла групповую стадию без потерь, поочередно разобравшись с непростыми соперниками: Португалией (1:0), Нидерландами (2:1) и Данией (2:1). В четвертьфинале команда Йоахима Лёва в ярком матче выбила Грецию (4:2) и стала еще на шаг ближе к титулу, который немцам многие обещали.

Прогнозировали повторение финала Евро-2008 и реванш в сражении с испанцами, но в полуфинале Германию ждала встреча с Италией и Балотелли в Варшаве. Марио выстрелил дублем, продлив немцам ожидание большого трофея еще на два года. Как вы знаете, ожидание того стоило, но ведь и Евро хотелось выиграть, особенно после такого старта.

Евро-2020: Италия, Бельгия и Голландия начали с трех побед

С Евро-2016 количество участников расширилось до 24 команд, однако первый турнир в таком формате не принес ни одной команды с 9 очками после групповой стадии, хотя групп стало больше, как и относительно слабых команд. Зато со второй попытки сразу три сборные показали стопроцентный результат накануне плей-офф, причем итальянцы первыми в истории выиграли все три матча с сухим счетом:

Италия: победы над Турцией (3:0), Швейцарией (3:0) и Уэльсом (1:0).

Бельгия: победы над Россией (3:0), Данией (2:1) и Финляндией (2:0).

Нидерланды: победы над Украиной (3:2), Австрией (2:0) и Северной Македонией (3:0).

Как думаете, сможет кто-то из них пройти весь путь к заветному титулу до конца, или Евро снова выиграет команда, которая берегла силы и/или не феерила на групповой стадии?