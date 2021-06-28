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У футбольной Европы будет новый чемпион. Все вылеты действующих победителей Евро

вчера, 15:00
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Португальцы сложили полномочия.

Евро-1964: СССР проиграл в финале

Победители первого розыгрыша чемпионата Европы на следующем турнире вновь играли в финале. Расклад перед матчем Испании и СССР был понятным: или «Красная Машина» защищает свой титул, или «Красная Фурия» собственноручно свергает чемпиона и присваивает звание себе. К сожалению, сработал второй сценарий. Переда и Хусаинов обменялись голами в дебюте матча, а победный гол на 84-й минуте забил Марселино. Сборная Испании выиграла «золото», а СССР сложил полномочия.

Евро-1968: Испания уступила в четвертьфинале (вне финального раунда)

На первых чемпионатах Европы в финальную часть выходили по четыре команды, так что и действующему чемпиону было немудрено промахнуться мимо нового розыгрыша. Сборная Испании выиграла свою отборочную группу и вышла в четвертьфинал, который был частью отбора и проводился по системе «дома и в гостях». Вот Англия и оказалась сильнее действующих чемпионов и дома, в Лондоне — 1:0, и в гостях, в Мадриде — 2:1.

Евро-1972: Италия уступила в четвертьфинале (вне финального раунда)

На Евро-1968 «Скуадра Адзурре» сопутствовала удача: итальянцы вышли в финал только благодаря жребию (подбрасывали монетку после ничьей в матче СССР), а в решающей игре с югославами ушли от поражения на 80-й минуте, чтобы потом взять верх в переигровке. На следующий турнир сборная Италии не попала по той же схеме, что и испанцы четырьмя годами раньше: в двухматчевом четвертьфинале уступили Бельгии (0:0; 1:2).

Евро-1976: ФРГ проиграла в финале

После СССР-1964 вплотную к защите своего титула подобрались немцы. В финале нового Евро команда ФРГ проявила волю и характер, отыгравшись со счета 0:2 матче против Чехословакии. Бернд Хельценбайн перевел игру в овертайм голом на 90-й минуте. Так как в дополнительное время ни одна из команд не сумела добиться преимущества, выяснение отношений перешло в невиданное доселе на столь высоком уровне измерение — серию пенальти. Чехословацкие футболисты реализовали все свои пять попыток, а роковой промах допустил Ули Хенесс. Впрочем, навсегда запомнили не его удар, а золотой пенальти Антонина Паненки, который обманул Зеппа Майера хитрым и рискованным приемом.

Евро-1980: Чехословакия довольствовалась утешительным финалом

В 1980-м количество участников финального турнира Евро выросло до 8 команд, которые были разбиты на две группы. Победители квартетов выходили в финал, а занявшие вторые места команды разыгрывали «бронзу». Чехословакия оказалась в утешительном финале, где в серии пенальти оказалась сильнее Италии (1:1; 9:8 по пенальти). В большой финал действующих чемпионов не пустили немцы, вернувшие должок за Евро-1976, одержав минимальную победу в очном матче с Чехословакией.

Евро-1984: ФРГ не сумела выйти из группы

Соперниками Бундесманшафт по групповой стадии чемпионата Европы во Франции стали Португалия, Испания и Румыния. В турнирной таблице своего квартета немцы сумели опередить только румынов, в то время как в плей-офф отправились команды с Пиренейского полуострова, которые не смогли остановить рвущуюся к титулу Францию с Платини.

Евро-1988: Франция провалила отбор

Насколько яркой выдалась победа сборной Франции на Евро-1984, настолько же безобразным получилось выступление «Трехцветных» в отборочном цикле Евро-1988. В группе с СССР, ГДР, Норвегией и Исландией действующие чемпионы Европы сумели выиграть только 1 из 8 матчей. Пропустили вперед команды СССР и ГДР, набрали столько же очков, как и скромнейшие исландцы.

Евро-1992: Нидерланды сдались в полуфинале

Голландцы уверенно выиграли свою группу и попали в полуфинале на датчан, которых на том турнире вообще не должно было быть. Но они там были! И сенсационно завоевали титул, попутно отправив домой звездных «Оранжевых». Основное время матча завершилось со счетом 2:2, причем Райкард голом на 86-й минуте отсрочил вылет Нидерландов, случившийся по итогам серии пенальти, где не совладал с нервами и Петером Шмейхелем герой предыдущего Евро — Марко ван Бастен.

Евро-1996: Дания не вышла из группы

Количество участников расширилось до 16, а датчане попали в группу с Португалией, Хорватией и Турцией. Решающим стало крупное поражение от хорватов во втором туре — 0:3. В заключительном матче все еще действующие чемпионы Европы хлопнули дверью, обыграв турков с таким же счетом, но путь в плей-офф уже был закрыт.

Евро-2000: Германия не вышла из группы

В 1984 году немцы в статусе действующих чемпионов Европы не вышли из группы, где была Португалия и Румыния. В 2000-м они снова попали в квартет с этими командами, держа титул в руках. Видимо, это непреодолимая связка соперников для Бундесманшафт. В результате Португалия и Румыния вышли в плей-офф, а сборная Германии заняла последнее место в группе, оказавшись ниже даже неудачливой Англии.

Евро-2004: Франция проиграла в четвертьфинале

После триумфов на ЧМ-1998 и Евро-2000 у французов уже был неудачный мундиаль-2002, где «Трехцветные» не сумели преодолеть групповой этап, где выступили хуже Сенегала, Дании и Уругвая. Евро-2004 стартовал с вдохновляющей волевой победы над Англией 2:1, в том матче Зидан оформил дубль в добавленное ко второму тайму время. Потом была яркая ничья с Хорватией и уверенная победа над Швейцарией, а в четвертьфинале случился неожиданный результат, положивший начало цепочке, приведшей к огромной сенсации: Греция обыграла Францию 1:0, а потом победами с тем же счетом над Чехией и Португалией проложила себе дорогу к титулу.

Евро-2008: Греция не вышла из группы

Греческая магия осталась в 2004-м, а на Евро-2008 эллины набрали ровно 0 очков в группе. Начали с поражения от Швеции (0:2), а шансы на выход в плей-офф потеряли после того, как Константин Зырянов принес сборной России минимальную победу в матче с действующими чемпионами. Будущие чемпионы испанцы добили Грецию вторым составом в последнем матче группового этапа — 2:1.

Евро-2012: сборная Испании защитила титул

Единственный турнир в истории чемпионатов Европы, когда действующий чемпион не сложил свои полномочия, а подтвердил их. Самый сложный матч Евро-2012 «Красная Фурия» провела в полуфинале, где португальцы капитулировали только после серии пенальти, а в финале Испания не оставила шансов Италии — 4:0.

Евро-2016: Испания проиграла в 1/8 финала

Что немаловажно, испанцы вылетели после матча, ставшего повторением финала предыдущего розыгрыша. Хватка команды Дель Боске к Евро-2016 ослабла, а «Скуадра Адзурра» под началом эмоционального Антонио Конте заострила зубы. Итальянцы идеально реализовали свой контратакующий план на игру и выиграли 2:0.

Евро-2020: Португалия проиграла в 1/8 финала

На втором Евро подряд действующий чемпион снимает с себя полномочия после первого же раунда плей-офф. Португальцы выглядели интереснее скучнейшей Бельгии, нанесли в четыре раза больше ударов по воротам, но не смогли ответить на шедевр Торгана Азара. Король вылетел. Да здравствует новый король Европы (кем бы он ни был).

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Triem
Triem
вчера в 18:43
Германия!
Makao
Makao ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 18:07
Да вроде Роналду не сильно им помог в финале (его унесли с поля на носилках мин через 10 после начального свистка). Конечно, выиграли тот ЧЕ не без футбольной удачи, но я бы не сказал, что нынешняя сборная сильнее той. Та сборная умела выжимать тот минимум, который был нужен. А сейчас только умение сушить осталось.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 17:34
Топлю за Бельгию!!!
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 17:23
Скорее всего чемпионом будет Франция, но болеть буду за датчан. Команда без ярких звезд, но с сильным сбалансированным составом и хорошо поставленной командной игрой. Плюс феерия голов - это всегда интересно. Много созидают в атаке и не передерживают мяч, как это любят у нас в РПЛ.
129856
129856
вчера в 16:47
Португалия заслуженно вылетела.
амурец
амурец ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 16:46
тем не менее португезы выиграли ЧЕ
shlomo
shlomo
вчера в 15:58
Спасибо за статью....ну что же, пока еще сложно что то "раскладывать" по полочкам, но что можно сказать уже сейчас, так это непредсказуемость этого ЕВРО и что сенсации мы еще увидим....на мой не профессиональный взгляд, если Французы не будут чудить и сыграют в полную силу с Бельгийцами ( которые должны проходить Италия ....а французы думаю, что обыграют Испанцев ), то вероятность их Чемпионства оЧЧЧень велика.... поэтому я бы поставил на Французов....НО...сенсации еще будут...:))))
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:20
Португалия в 2016 году непонятно как стала чемпионом. Если сравнивать состав Евро 2016 и 2021 (2020), то нынешний намного сильнее, за исключением того, что Роналду стал на пять лет старее.
Так, что чемпионство Евро 2016 было выдано авансом, а сейчас должок вернулся.
Брулин
Брулин
вчера в 15:06, ред.
Ну сборная Украины или Дании возьмет Евро!
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