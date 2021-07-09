Эден Азар заработал 17 миллионов евро, находясь в лазарете. Футболисты, чьи травмы обошлись слишком дорого

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вчера, 21:00

Драгоценный «хрусталь».

Травмы остаются неотъемлемой частью игры в футбол, хотя иногда они способны испортить клубам целые сезоны, выбивая ведущих игроков из строя на долгие месяцы. Мы сейчас не говорим о драматических сюжетах, когда футболисты вынуждены завершать карьеры из-за травм, этот разговор поведем с позиции клубов — организаций, которые часто вынуждены платить огромные деньги, не получая ничего взамен.

Согласно исследованию Betiton Sports, в сезоне 2020/21 травмированные футболисты в пяти ведущих лигах Европы получили около полумиллиарда евро. Наибольшую сумму на содержание временно нетрудоспособных игроков потратил мадридский «Реал», который пережил жуткую эпидемию травм в завершившейся кампании (70+ повреждений на команду).

Наверняка никого не удивит, что больше всех в Европе заработал, не принося реальной пользы на футбольном поле, Эден Азар, который имеет все шансы стать худшим трансфером десятилетия (столетия, тысячелетия), ведь второго настолько же бесполезного футболиста за 100+ миллионов евро вряд ли удастся найти. Но давайте обо все по порядку.

Топ-10 клубов по затратам на содержание травмированных игроков в сезоне 2020/21

1. «Реал» (Испания) — 44.75 млн евро

2. «Пари-Сен Жермен» (Франция) — 41.08 млн евро

3. «Барселона» (Испания) — 40.8 млн евро

4. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 33.78 млн евро

5. «Ливерпуль» (Англия) — 31.65 млн евро

6. «Ювентус» (Италия) — 30.34 млн евро

7. «Челси» (Англия) — 26 млн евро

8. «Боруссия» Дортмунд (Германия) — 25.57 млн евро

9. «Рома» (Италия) — 23.05 млн евро

10. «Манчестер Сити» (Англия) — 18.78 млн евро

- Во вторую десятку по выплатам травмированным футболистам вошли «Бавария» (Германия), «Арсенал», «Ньюкасл», «Кристал Пэлас», «Тоттенхэм», «Эвертон», «Лестер» (все — Англия), «Шальке» (Германия), «Милан» и «Интер» (оба — Италия).

- Самая высокая средняя продолжительность нетрудоспособности травмированного футболиста в «Ньюкасле» — 106.8 дней в среднем на одну травму. В «Реале» этот показатель составляет 68.9 дней.

- Зато «Королевский клуб» лидирует не только по абсолютным цифрам, но и по относительным: в среднем каждая серьезная травма со сроком восстановления дольше двух недель обходилась «сливочным» в 2.63 миллиона евро. Конечно, статистику во многом сделал Эден Азар на долю которого пришлись 38% всех выплат «Реала» с пометкой «лазарет».

- 8 из 10 представленных клубов входят в топ-10 мирового рейтинга по общему размеру зарплатной ведомости, так что чем богаче клуб, и чем больше высокооплачиваемых футболистов он содержит — тем выше шанс «попасть на деньги», когда кто-то из звезд временно не сможет выполнять свои контрактные обязательства.

- Когда клубы гонятся за лучшими в мире специалистами по физической подготовке, формируют медицинский департамент из сильных докторов и закупают дорогостоящее медицинское оборудование, то все эти траты могут оправдаться в одночасье — когда удастся не допустить очередную травму или минимизировать риск повреждений качественной подготовкой футболистов.

Топ-10 футболистов, заработавших наибольшие суммы в сезоне 2020/21, будучи травмированными

1. Эден Азар («Реал Мадрид»; Бельгия) — 17.14 млн евро

2. Филиппе Коутиньо («Барселона»; Бразилия) — 15.81 млн евро

3. Неймар («Пари Сен-Жермен»; Бразилия) — 13.64 млн евро

4. Поль Погба («Манчестер Юнайтед»; Франция) — 11.15 млн евро

5. Марко Ройс («Боруссия Дортмунд»; Германия) — 7.51 млн евро

6. Самуэль Умтити («Барселона»; Франция) — 7.4 млн евро

7. Пауло Дибала («Ювентус»; Аргентина) — 7.34 млн евро

8. Кристиан Пулишич («Челси»; США ) — 6.95 млн евро

9. Гарет Бэйл («Тоттенхэм»; Уэльс) — 6.82 млн евро

10. Хавьер Пасторе («Пари Сен-Жермен»; Аргентина) — 6.39 млн евро

- Эден Азар обходится мадридскому «Реалу» в 475 тысяч евро в неделю, в прошедшем сезоне он был травмирован в общей сложности 252 дня, что привело к суммарным выплатам в размере 17.14 миллиона евро. Это только те деньги, которые получил футболист, зарплата «нетто», еще около 13 миллионов евро «сливочные» перевели в испанскую казну в качестве налогов.

- В топ-10 вошли по два бразильца, аргентинца и француза. Англичане, испанцы, голландцы и итальянцы выглядели надежнее в прошедшем сезоне и редко «ломались», впрочем, представители этих наций есть во второй десятке.

- Во вторую десятку по заработкам из лазарета вошли Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Серхио Рамос («Реал»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Николо Дзаньоло («Рома»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Матейс Де Лигт («Ювентус»), Марко Верратти («Пари Сен-Жермен»), Корентен Толиссо («Бавария»), Алекс Сандро («Ювентус») и Эдинсон Кавани («Манчестер Юнайтед»).

- Филиппе Коутиньо заработал 15.81 млн евро за 233 дня простоя, то есть 39% всех выплат, которые «Барселона» сделала травмированным футболистам, пришлись на счета бразильца.

- Неймар — футболист с самой высокой зарплатой в топ-20. Бразильцу из Парижа за 95 дней в лазарете удалось заработать 13.64 млн евро. Каждый день любви Неймара обходится «Пари Сен-Жермен» примерно в 140 тысяч евро. Бразилец в день получает порядка 12 миллионов рублей. Всем бы так жить, как он мучается! (оценочное суждение о мучениях высказано на основе гримас, которые корчит Неймар в каждом матче).