Черчесов отказался от неустойки за увольнение из сборной России

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08 июля 2021, 17:30

Сегодня был уволен с должности главного тренера сборной России.

Как сообщается, РФС не будет выплачивать Черчесову неустойку. Наставник отказался от компенсации за оставшиеся по контракту полтора года работы. Стороны пришли к компромиссу.

Ранее стало известно, сколько Черчесов должен был получить за досрочное расторжение контракта.