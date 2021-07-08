Черчесов отказался от неустойки за увольнение из сборной России

Сегодня Станислав Черчесов был уволен с должности главного тренера сборной России.
Как сообщается, РФС не будет выплачивать Черчесову неустойку. Наставник отказался от компенсации за оставшиеся по контракту полтора года работы. Стороны пришли к компромиссу.
Ранее стало известно, сколько Черчесов должен был получить за досрочное расторжение контракта.
Даже если покажут договор о расторжении .
Бухгалтерия РФС - это просто муть (ков) .
Даже если покажут договор о расторжении .
Бухгалтерия РФС - это просто муть (ков) .
интересно же, во что именно переименовали эту неустойку
интересно же, во что именно переименовали эту неустойку