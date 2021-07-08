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Черчесов отказался от неустойки за увольнение из сборной России

08 июля 2021, 17:30

Сегодня Станислав Черчесов был уволен с должности главного тренера сборной России.

Как сообщается, РФС не будет выплачивать Черчесову неустойку. Наставник отказался от компенсации за оставшиеся по контракту полтора года работы. Стороны пришли к компромиссу.

Ранее стало известно, сколько Черчесов должен был получить за досрочное расторжение контракта.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
09 июля в 07:10
Пригласили Рамзана и тот по- братски,на языке гор, вразумил что не нужно брать неустойку такому гордому человеку,джигиту по духу. Обещал даже кишлак назвать в честь его имени.
Leha-ha50
Leha-ha50
09 июля в 03:15
Похоже неустоечку скромно поделили те, кто должен был вылететь вместе с Черчесовым из своего кресла.
Camellot
Camellot ответ dzvinka (раскрыть)
09 июля в 02:40
Я думаю вся затея с клубом «заборная я России» это сплошное отрезание кусков. Врятли Стас там получает всю сумму. Там скорее звониться с верху говориться кого в сборную приглашать, на товарник за которые они получают громадные бонусы. Сам Стас миллион потолок получает в остатке
Евгений Сербин
Евгений Сербин
08 июля в 23:34
Компромисс? Значит что-то выплатили.
Project Pandora
Project Pandora
08 июля в 22:52
Думаю, это всего лишь официальное заявление, чтобы совсем не чморили
alexamit
alexamit
08 июля в 21:33
За такую игру Сборнаяй с него ещё надо потребовать пятилетнюю зарплату.
dzvinka
dzvinka ответ fanliverpoolfan llll (раскрыть)
08 июля в 21:19
да я думаю там мимо касы чет выдадут, или гдето отрежут кусок.
Знатог
Знатог
08 июля в 20:49
Он баранами берёт.
ДАША Д
ДАША Д
08 июля в 20:33
И так содрал не мало.
Николай Еремеев
Николай Еремеев
08 июля в 20:26
И то приятно , значит что то человеческое в нем осталось !
Kuvkil
Kuvkil
08 июля в 20:12
А почему сразу не ушел без неустойки? Попытался побороться? Тогда РФС правильно сделали, чтоб другим не повадно было. Тем более он никакой вины на себя не взял
Союзник противников
Союзник противников ответ juvenale (раскрыть)
08 июля в 20:10
ПонЯл-"...Беловежская пуща,Беловежская пу-у-у-ща!".
Сп62
Сп62
08 июля в 20:06
Сказано, что стороны пришли к компромиссу. А это значит не 300 лямов, а 299.
pele1981
pele1981
08 июля в 20:03
Какая неустойка? Если подсчитать, то он еще должен окажется!)))
Твой Арсен
Твой Арсен
08 июля в 20:00, ред.
Я был уверен, что если его попросят, то он откажется от неустойки. Ведь репутация в футболе тоже важна. Кто пригласит тренера, который может не справиться, да ещё и обойтись при этом дорого? Черчесов тоже наверно не намерен заканчивать с футболом, вот и поступил по уму.
suiw
suiw
08 июля в 19:57
Видимо, намекнули на какие-то криминальные нарушения
dok66
dok66
08 июля в 19:55
Не верю !
Даже если покажут договор о расторжении .
Бухгалтерия РФС - это просто муть (ков) .
Garrincha58
Garrincha58
08 июля в 19:54
если бы ещё сам добровольно ушёл тогда бы респект ему
juvenale
juvenale ответ Союзник противников (раскрыть)
08 июля в 19:35
там где и валежник собираю
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
08 июля в 19:34
С трудом верится что он отказался от 300 лямов
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
08 июля в 19:14
А неустойка это Дзюба?
Союзник противников
Союзник противников ответ juvenale (раскрыть)
08 июля в 19:00
Считай,что сострил,переев пустого свекольника.Как там он у вас-холодник,что-ли???Но тема для тебя знакомая,видать.Откуда наладил канал поставки???
протон1
протон1
08 июля в 18:54
я вас всех поздравляю дорогие мои
112910415
112910415
08 июля в 18:54
подождём подробностей ...
интересно же, во что именно переименовали эту неустойку
juvenale
juvenale ответ Союзник противников (раскрыть)
08 июля в 18:18
боярышник еще
Федор Паршунин
Федор Паршунин
08 июля в 18:16
Культурно намекнули - за деньги биться не стоит. Сделали предложение от которого Станислав не смог отказаться.
Alhunah
Alhunah
08 июля в 18:13
А он там вернуть ничего не хочет?
hx47begyr5e9
hx47begyr5e9
08 июля в 18:13
Никакой тренер не сделает больше Черчесова,потому что в России нет футбола и быть не может,есть коррупция итд.
Союзник противников
Союзник противников ответ juvenale (раскрыть)
08 июля в 18:07
Тогда уж на осетинских пирогах.У вас никаких других вариантов,кроме "русского национального блюда-шашлыка",и нет.
juvenale
juvenale
08 июля в 18:05
на шашлыках больше заработает
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