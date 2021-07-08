Черчесов получит сотни миллионов рублей за досрочное расторжение контракта

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08 июля 2021, 16:45

Стали известны подробности ухода тренера из сборной России.

Утверждается, что РФС выплатит специалисту после увольнения 300 млн рублей в качестве неустойки.

В числе претендентов на место Черчесова значатся несколько известных тренеров, включая чемпиона мира.