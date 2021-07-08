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Черчесов получит сотни миллионов рублей за досрочное расторжение контракта

08 июля 2021, 16:45

Стали известны подробности ухода тренера Станислава Черчесова из сборной России.

Утверждается, что РФС выплатит специалисту после увольнения 300 млн рублей в качестве неустойки.

В числе претендентов на место Черчесова значатся несколько известных тренеров, включая чемпиона мира.

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Renton36
Renton36
08 июля в 21:14
Все это воровство с молчаливого согласия ботоксной,плешивой крысы.
Николай Еремеев
Николай Еремеев
08 июля в 20:29, ред.
Даааа ,на это он способен , по харе видно ,если это правда !!!!
протон1
протон1
08 июля в 19:17
он скажет что не беру. а тайно их возьмет. кто откажется от нейтсойки такой? такие деньги. 300 млн сколько можно понастроить садиков школ.
Ruslik1982
Ruslik1982
08 июля в 18:36
пенсионеры еще заработают
Старый добрый Валерон
Старый добрый Валерон
08 июля в 18:02
Нормально он их рот шатал...да и ваш тоже...да и вообще усы шатали все что вы думаете :)))
LAISMEN
LAISMEN
08 июля в 17:28
Гражданин Корейко курит в сторонке...))))
kinderpingui
kinderpingui
08 июля в 17:21
Распил рфс в деле. Лямов 200 точно по рукам уйдёт .
Октябрь 1917
Октябрь 1917
08 июля в 17:19
Чтоб он подавился...
shlomo
shlomo
08 июля в 17:18
Человека увольняют за то, что он не справился со своей работой и при этом платят 300 лямов....КЛАССНО....хорошо подписал контракт.... только один вопрос, почему такие контракты подписывают «профессионалы» из РФС (остаётся только гадать....) ......

Черчесов: "Я ухожу без выплаты неустойки. Потому что 300 миллионов рублей это не деньги"
Leha-ha50
Leha-ha50
08 июля в 17:15
И вот надо было кому то контракт до Евро продлять??? Опыт Капелло ничему не научил??? А может как раз научил??? Похоже , "пилорама" продолжает плодотворно работать.
МапС
МапС
08 июля в 17:12
По-ходу без откатов не обошлось...
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
08 июля в 17:12
300 лямов? Нефига себе ,по моему каждый из нас с нашими днревяшками так потренировал бызная что хоть проиграешь но получишь миллионы. Вот развал футбола откуда идёт у нас
за
за
08 июля в 17:10
Да, умеют пилить бюджет в РФС.
Denfard
Denfard
08 июля в 17:09
Черчесова уволили с поста главного тренера сборной РФ это хорошо но это стрелочник, а главный виновник это РФС который должен уйти с позором. Так как РФС назначал Черчесова..В РПЛ Обещали 18 команд и опять обманули.Веры к такому РФС больше нет всё точка .. Я предлагаю в РПЛ 24 КОМАНДЫ
LAISMEN
LAISMEN
08 июля в 17:07, ред.
За такое привлекать надо, а не по царски одаривать. Глядя на это наверняка желающих на пост главного тренера в разы подскочит.. ...))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 июля в 17:04
Со следующим тренером нужно заключать хоть пожизненный контракт, но с привязкой к результату. Ставить какую-то задачу на ближайший срок (пусть даже средней сложности задачу) и требовать её исполнения.
Не смог выполнить - спасибо за работу, вы свободны. БЕЗ всякой компенсации, потому что нельзя компенсировать плохо проделанную работу.
Черчесов на этом этапе сработал очень плохо, эти 300 миллионов стоило бы взыскать с юристов и чиновников, заключивших такой контракт. Впредь были бы умнее.
А в общем я рад уходу Черчесова ...
allemz
allemz
08 июля в 17:03
Стас, народ требует твоей отставки и чтобы тебя не обидеть, мы тебя сами уволим, неустойка - отличный бонус за нашу дружбу
Caniggia
Caniggia
08 июля в 17:01
А может просто пристрелить?
1-я конная
1-я конная
08 июля в 16:57
Это просто позор. Черчесов должен заплатить 300 млн, а не ему. И этот же ублюдок сам не уходит в отставку, чтобы деньги ему за досрочное расторжение заплатили...
sir_Alex
sir_Alex ответ fanliverpoolfan llll (раскрыть)
08 июля в 16:57
За расторжение контракта)))
Землянин
Землянин
08 июля в 16:56, ред.
Всё забрал, не зря так пыжился, извивался, наглел и унижался на пресс конференции, чтобы и не работать и деньги получить за неустойку 🎃
Ironigor
Ironigor
08 июля в 16:54
Кто там опять в доле по контракту с Черчесовым ???
Ну раз заключал контракт Мутко, значит всё Ок !!!)))
Счастье и горе и даже бабло , всё делим пополам !!!)))
LAISMEN
LAISMEN
08 июля в 16:53
Лучше бы на эти деньги футбольную школу где ни будь открыли.....
cska1948
cska1948
08 июля в 16:53
Хотя бы раз эту самую неустойку выплатил президент РФС со своими юристами из СОБСТВЕННОГО кармана! Может после этого перестали заключать ТАКИЕ контракты!
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
08 июля в 16:52
За что ему 300 лямов?
Любoмир
Любoмир
08 июля в 16:48
Тут с него нужно такую сумму снять, а не ему давать...
Futurista
Futurista
08 июля в 16:47
Заключать такие контракты стОит ради их досрочного расторжения со стороны нанимателя...
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