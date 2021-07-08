Черчесов получит сотни миллионов рублей за досрочное расторжение контракта

Стали известны подробности ухода тренера Станислава Черчесова из сборной России.
Утверждается, что РФС выплатит специалисту после увольнения 300 млн рублей в качестве неустойки.
В числе претендентов на место Черчесова значатся несколько известных тренеров, включая чемпиона мира.
Черчесов: "Я ухожу без выплаты неустойки. Потому что 300 миллионов рублей это не деньги"
Черчесов: "Я ухожу без выплаты неустойки. Потому что 300 миллионов рублей это не деньги"
Не смог выполнить - спасибо за работу, вы свободны. БЕЗ всякой компенсации, потому что нельзя компенсировать плохо проделанную работу.
Черчесов на этом этапе сработал очень плохо, эти 300 миллионов стоило бы взыскать с юристов и чиновников, заключивших такой контракт. Впредь были бы умнее.
А в общем я рад уходу Черчесова ...
Не смог выполнить - спасибо за работу, вы свободны. БЕЗ всякой компенсации, потому что нельзя компенсировать плохо проделанную работу.
Черчесов на этом этапе сработал очень плохо, эти 300 миллионов стоило бы взыскать с юристов и чиновников, заключивших такой контракт. Впредь были бы умнее.
А в общем я рад уходу Черчесова ...
Ну раз заключал контракт Мутко, значит всё Ок !!!)))
Счастье и горе и даже бабло , всё делим пополам !!!)))
Ну раз заключал контракт Мутко, значит всё Ок !!!)))
Счастье и горе и даже бабло , всё делим пополам !!!)))