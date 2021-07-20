«Слован» Братислава – «Янг Бойз»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 12:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Слован» Братислава — «Янг Бойз», который состоится 21 июля 2021 года

«Слован» Братислава

«Слован» с большим трудом прошел предыдущий раунд квалификации Лиги Чемпионов, поэтому можно предположить, что с «Янг Бойз» у команды будут большие проблемы. Однако, коллектив имеет хороший состав и провел неплохую предсезонную подготовку, поэтому при определенном стечении обстоятельств имеет шансы сотворить небольшую сенсацию. Команда успешно сыграла товарищеские матчи и завершила их без поражений.

7 июля «Слован» обыграл на своем поле «Шемрок Роверс» в первом матче квалификации (2:0), а 13 числа уступил в ответном поединке (1:2), но прошел по сумме двух матчей дальше.

«Янг Бойз»

Швейцарская команда успешно играет в квалификациях и имеет большой опыт подобных выступлений. Коллектив состоит из крепких и выносливых игроков, которые сильны в борьбе за позицию и на «втором этаже». В матче со «Слованом» клуб является фаворитом и чтобы подтвердить свой статус, не должны относиться к сопернику с недооценкой. Для клуба это будет первый официальный матч в новом сезоне.

13 июля «Янг Бойз» сыграл в товарищеском матче вничью со «Страсбуром» (2:2), а 10 числа оказался сильнее «Фейеноорда» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Слован» – 4.36

Ничья – 3.7

Победит «Янг Бойз» – 1.847

Статистика

«Слован» и «Янг Бойз» проиграли всего по два матча из последних десяти встреч во всех турнирах

Пять из семи последних матчей «Янг Бойз» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Янг Бойз» одержал две уверенные победы над «Слованом» (3:1, 5:0)

Четыре из пяти последних выездных матчей «Янг Бойз» закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Янг Бойз», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.847. Гости играют в более быстрый атакующий футбол, с которым «Словану» будет очень тяжело справиться. Швейцарский клуб одержит победу в первом матче, обеспечив себе преимущество перед ответным поединком.