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«Слован» Братислава – «Янг Бойз»: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 12:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Слован» Братислава — «Янг Бойз», который состоится 21 июля 2021 года

«Слован» Братислава

«Слован» с большим трудом прошел предыдущий раунд квалификации Лиги Чемпионов, поэтому можно предположить, что с «Янг Бойз» у команды будут большие проблемы. Однако, коллектив имеет хороший состав и провел неплохую предсезонную подготовку, поэтому при определенном стечении обстоятельств имеет шансы сотворить небольшую сенсацию. Команда успешно сыграла товарищеские матчи и завершила их без поражений.

7 июля «Слован» обыграл на своем поле «Шемрок Роверс» в первом матче квалификации (2:0), а 13 числа уступил в ответном поединке (1:2), но прошел по сумме двух матчей дальше.

«Янг Бойз»

Швейцарская команда успешно играет в квалификациях и имеет большой опыт подобных выступлений. Коллектив состоит из крепких и выносливых игроков, которые сильны в борьбе за позицию и на «втором этаже». В матче со «Слованом» клуб является фаворитом и чтобы подтвердить свой статус, не должны относиться к сопернику с недооценкой. Для клуба это будет первый официальный матч в новом сезоне.

13 июля «Янг Бойз» сыграл в товарищеском матче вничью со «Страсбуром» (2:2), а 10 числа оказался сильнее «Фейеноорда» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Слован» – 4.36
  • Ничья – 3.7
  • Победит «Янг Бойз» – 1.847

Статистика

  • «Слован» и «Янг Бойз» проиграли всего по два матча из последних десяти встреч во всех турнирах
  • Пять из семи последних матчей «Янг Бойз» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Янг Бойз» одержал две уверенные победы над «Слованом» (3:1, 5:0)
  • Четыре из пяти последних выездных матчей «Янг Бойз» закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Янг Бойз», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.847. Гости играют в более быстрый атакующий футбол, с которым «Словану» будет очень тяжело справиться. Швейцарский клуб одержит победу в первом матче, обеспечив себе преимущество перед ответным поединком.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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Все комментарии
myx5r9mn4r6z
myx5r9mn4r6z
вчера в 18:15
«Янг Бойз» выграет матч.
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:36
Слова не проиграет
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