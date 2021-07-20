«Слован» Братислава – «Янг Бойз»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Слован» Братислава — «Янг Бойз», который состоится 21 июля 2021 года
«Слован» Братислава
«Слован» с большим трудом прошел предыдущий раунд квалификации Лиги Чемпионов, поэтому можно предположить, что с «Янг Бойз» у команды будут большие проблемы. Однако, коллектив имеет хороший состав и провел неплохую предсезонную подготовку, поэтому при определенном стечении обстоятельств имеет шансы сотворить небольшую сенсацию. Команда успешно сыграла товарищеские матчи и завершила их без поражений.
7 июля «Слован» обыграл на своем поле «Шемрок Роверс» в первом матче квалификации (2:0), а 13 числа уступил в ответном поединке (1:2), но прошел по сумме двух матчей дальше.
«Янг Бойз»
Швейцарская команда успешно играет в квалификациях и имеет большой опыт подобных выступлений. Коллектив состоит из крепких и выносливых игроков, которые сильны в борьбе за позицию и на «втором этаже». В матче со «Слованом» клуб является фаворитом и чтобы подтвердить свой статус, не должны относиться к сопернику с недооценкой. Для клуба это будет первый официальный матч в новом сезоне.
13 июля «Янг Бойз» сыграл в товарищеском матче вничью со «Страсбуром» (2:2), а 10 числа оказался сильнее «Фейеноорда» (2:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Слован» – 4.36
- Ничья – 3.7
- Победит «Янг Бойз» – 1.847
Статистика
- «Слован» и «Янг Бойз» проиграли всего по два матча из последних десяти встреч во всех турнирах
- Пять из семи последних матчей «Янг Бойз» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Янг Бойз» одержал две уверенные победы над «Слованом» (3:1, 5:0)
- Четыре из пяти последних выездных матчей «Янг Бойз» закончились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Янг Бойз», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.847. Гости играют в более быстрый атакующий футбол, с которым «Словану» будет очень тяжело справиться. Швейцарский клуб одержит победу в первом матче, обеспечив себе преимущество перед ответным поединком.