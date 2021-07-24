Совмещение, тень Кунца и отказы других иностранцев. Спорим о выборе Карпина тренером сборной

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вчера, 09:54

И слухи не врали – взяли иностранца.

Вера. Карпин повзрослел

Повзрослел, хотя не постарел – приятный парадокс. Молодая жена Дарья явно изменила реакцию Валерия Георгиевича на других людей. А появление маленьких детей позволило вернуться в прошлое и пересмотреть поведение в реальной молодости. Карпин не стал сильнее как тренер благодаря Рыскину и Арутюнянцу, это чушь. Ему стало проще работать с такими помощниками с небогатым по меркам футбола «Ростовом» — факт. Но главные перемены, что добавили тренеру фанатов и успокоили хейтеров, случились с ним самим. Карпин не токсичный, как бывал. Плюс в условиях сборной после Евро-2020, как и вероятная смена тактической схемы.

Сомнения. Топы отказались

Ни один иностранный наставник не подписал бы контракт до конца года. Ни один не согласился на короткий заплыв за те же деньги, что Карпин. Видим повторение истории со Слуцким. Тогда затянули с отставкой Капелло, сейчас не уволили Черчесова после Белграда, хотя стоило. В результате Виллаш-Боаш, Тедеско, Бердыев или тот же Кунц выдвигали условия, на которые Дюков побоялся пойти. Станислава Саламовича планировали оставить, но из дворца, похоже, позвонили. И сомнения вызывает тот факт, что никто из сильных иностранцев не посчитал сборную России готовой к успеху. Показательно, все наставники смотрели Евро-2020, никого работа со сборной России не вдохновила на подвиг.

Вера. Валерий – мотиватор

По формату Карпин, как и Черчесов, подходит для работы со сборной. Только один смелый, а второй скорее самоуверенный и защищает свои позиции до последнего. Валерий Георгиевич чаще и легче берет вину на себя. А вот проигрывать оба не умеют, только у Черчесова это полное отрицание самого факта. А у его наследника на электрическом стуле – потеря интереса. При этом и тот, и другой умеют взбодрить футболистов. Но Черчесов выдохся, а для Карпина работа со сборной будет новым вызовом высокого уровня. Тренер словно попал в ЛЧ , куда не добрался его «Ростов».

Сомнения. Совмещение

Тренера можно понять. Не собирался бросать «Ростов», где ему хорошо. Позвали в сборную неожиданно, без возможности для маневра, ведь первый матч 1 сентября, через пять с половиной недель. Разумеется, риск провала огромный, финишировать третьими в группе с хорватами и рядом крепких середняков просто. И второе место, в отличие от отбора на Евро – не гарантия попадания в Катар. Карпин правильно сделал, что настаивал на совмещении и получил его. Вот только теперь будет сложно ему самому и плохо «Ростову». Лишь затем – сборной, ведь ей нужен драйв Карпина и идеальная работа его штаба.

Вера. Интересные помощники

Говорят про Онопко и Писареве. Понятно, что второй будет глазами Карпина. Методист из него хороший, сможет просматривать много матчей тура, когда главный тренер будет занят «Ростовом». А первого Карпин давно знает и понимает. Онопко будет в роли «деда» — ветерана, который расскажет, что раньше трава была зеленее. Но куда важнее, что вратари и стандарты на Кафанове. Если оценивать жестко, то это один из редких российских наставников мирового уровня. Просто у него профессия «ассистент», а не главный. Также логично, что испанский десант «Ростова» во главе с тренером по физической подготовке Луисом Мартинесом поможет Карпину в сборной. Боевой штаб получается, а это важно для сборных.

Сомнения. Безумный календарь

Карпин, Гвардиола или Клопп – без разницы, если уже проиграли словакам на выезде, а теперь должны сыграть семь матчей до середины ноября. Карпина подставили, он и сам это осознает. И шансов на первое место мало, поскольку хорваты хуже, чем были в России пару лет назад, но сильнее. Они – фавориты группы. Но что предлагают скептики, не выходить на поле? Четыре из семи матчей – домашние. Карпин любит играть в Ростове-на-Дону, возможно, его сборная будет в родных стенах успешнее. Опасно, что есть полеты на Кипр, в Словению и Хорватию, но в таблице два лидера. Плохо, что не обыграли словаков и Карпину не достался лидер группы, но положение нормальное.

Вера. Классные молодые игроки

Карпин умеет работать с молодежью. Того же Глебова в шутку называют сыном тренера в «Ростове». Еще в «Спартаке» футболисты в районе 20 лет отмечали, что именно с людьми их возраста у Валерий Георгиевича правильно выстроенные отношения. Ладит с игроками, легко их понимает. Карпин спокойно играл в Ла Лиге, был большой звездой «Сельты» и видным легионером всего чемпионата. У него нет дотошности, что позволяет стать тренером для топ-5. Но возьмите молодых ребят, о которых напоминали на днях, и получите совсем другую сборную. Прогресс трех человек – Мухина, Тюкавина и Захаряна, способен изменить команду до неузнаваемости, хотя все – вчерашние дети. И Соболев у Карпина может заиграть. Не только он, сборную точно перезагрузят.

Мнение читателей. Карпин является оптимальным кандидатом

Оптимальный вариант в созданных условиях, когда стратегией не пахнет. Тактически выруливать пришлось с командой, занявшей последнее место в группе на крупном турнире. А потом тренер похоронил дорогущий контракт на пресс-конференции. Хотя изначально его всем скопом поддерживали чиновники. И сейчас будут рассказывать, что Черчесова надо было оставлять, ведь он… Кстати, а какие там особые тренерские плюсы? Карпин тактически с недавним удачным копированием фишек «Ливерпуля» тактически интереснее.

При своевременном уходе прошлого наставника Кунца или специалиста примерно такого класса – крепкого тренера-середняка, вроде Саутгейта, Мартинеса, Манчини или Хьюлманда, легко бы нашли. Сейчас такой ход исключал фактор времени. А вот ребят из пресс-службы «Ростова» как консультантов легко нанять. В плане пиара у сборной ситуация хуже, чем на футбольном поле. Команда должна стать открытой публике, снова заслужить уважение и симпатию.

А вот Карпину в работе пригодится везение уровня Хиддинка. Только идеальная тренерская готовность может спасти в отборе, где в первом же матче легко поставить точку в борьбе именно за первое место. Но даже в таком случае не все будет потеряно. У Карпина и сборной ведь много общего. Их и любили, и не принимали одновременно. У них есть длинная история, в том числе, поражений. Валерий Георгиевич уже вернулся, а теперь должен тащить сборную. Не худший вариант.

Но жаль, что в российском футболе стратегическое мышление отсутствует как класс. Карпин мог зайти в более легкий для тренера момент. А здесь попросили спасти, ведь гром уже грянул. Слухи не врали, в сборную взяли тренера-иностранца, ведь у Карпина есть эстонский паспорт и, вероятно, испанский. А если серьезно, то хуже не стало, поскольку эмоционально в Лиге Наций и на Евро-2020 сели на дно. Это был финиш, и хорошо, что не пинали сдутый мяч.