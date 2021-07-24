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Совмещение, тень Кунца и отказы других иностранцев. Спорим о выборе Карпина тренером сборной

вчера, 09:54
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И слухи не врали – взяли иностранца.

Вера. Карпин повзрослел

Повзрослел, хотя не постарел – приятный парадокс. Молодая жена Дарья явно изменила реакцию Валерия Георгиевича на других людей. А появление маленьких детей позволило вернуться в прошлое и пересмотреть поведение в реальной молодости. Карпин не стал сильнее как тренер благодаря Рыскину и Арутюнянцу, это чушь. Ему стало проще работать с такими помощниками с небогатым по меркам футбола «Ростовом» — факт. Но главные перемены, что добавили тренеру фанатов и успокоили хейтеров, случились с ним самим. Карпин не токсичный, как бывал. Плюс в условиях сборной после Евро-2020, как и вероятная смена тактической схемы.

Сомнения. Топы отказались

Ни один иностранный наставник не подписал бы контракт до конца года. Ни один не согласился на короткий заплыв за те же деньги, что Карпин. Видим повторение истории со Слуцким. Тогда затянули с отставкой Капелло, сейчас не уволили Черчесова после Белграда, хотя стоило. В результате Виллаш-Боаш, Тедеско, Бердыев или тот же Кунц выдвигали условия, на которые Дюков побоялся пойти. Станислава Саламовича планировали оставить, но из дворца, похоже, позвонили. И сомнения вызывает тот факт, что никто из сильных иностранцев не посчитал сборную России готовой к успеху. Показательно, все наставники смотрели Евро-2020, никого работа со сборной России не вдохновила на подвиг.

Вера. Валерий – мотиватор

По формату Карпин, как и Черчесов, подходит для работы со сборной. Только один смелый, а второй скорее самоуверенный и защищает свои позиции до последнего. Валерий Георгиевич чаще и легче берет вину на себя. А вот проигрывать оба не умеют, только у Черчесова это полное отрицание самого факта. А у его наследника на электрическом стуле – потеря интереса. При этом и тот, и другой умеют взбодрить футболистов. Но Черчесов выдохся, а для Карпина работа со сборной будет новым вызовом высокого уровня. Тренер словно попал в ЛЧ, куда не добрался его «Ростов».

Сомнения. Совмещение

Тренера можно понять. Не собирался бросать «Ростов», где ему хорошо. Позвали в сборную неожиданно, без возможности для маневра, ведь первый матч 1 сентября, через пять с половиной недель. Разумеется, риск провала огромный, финишировать третьими в группе с хорватами и рядом крепких середняков просто. И второе место, в отличие от отбора на Евро – не гарантия попадания в Катар. Карпин правильно сделал, что настаивал на совмещении и получил его. Вот только теперь будет сложно ему самому и плохо «Ростову». Лишь затем – сборной, ведь ей нужен драйв Карпина и идеальная работа его штаба.

Вера. Интересные помощники

Говорят про Онопко и Писареве. Понятно, что второй будет глазами Карпина. Методист из него хороший, сможет просматривать много матчей тура, когда главный тренер будет занят «Ростовом». А первого Карпин давно знает и понимает. Онопко будет в роли «деда» — ветерана, который расскажет, что раньше трава была зеленее. Но куда важнее, что вратари и стандарты на Кафанове. Если оценивать жестко, то это один из редких российских наставников мирового уровня. Просто у него профессия «ассистент», а не главный. Также логично, что испанский десант «Ростова» во главе с тренером по физической подготовке Луисом Мартинесом поможет Карпину в сборной. Боевой штаб получается, а это важно для сборных.

Сомнения. Безумный календарь

Карпин, Гвардиола или Клопп – без разницы, если уже проиграли словакам на выезде, а теперь должны сыграть семь матчей до середины ноября. Карпина подставили, он и сам это осознает. И шансов на первое место мало, поскольку хорваты хуже, чем были в России пару лет назад, но сильнее. Они – фавориты группы. Но что предлагают скептики, не выходить на поле? Четыре из семи матчей – домашние. Карпин любит играть в Ростове-на-Дону, возможно, его сборная будет в родных стенах успешнее. Опасно, что есть полеты на Кипр, в Словению и Хорватию, но в таблице два лидера. Плохо, что не обыграли словаков и Карпину не достался лидер группы, но положение нормальное.

Вера. Классные молодые игроки

Карпин умеет работать с молодежью. Того же Глебова в шутку называют сыном тренера в «Ростове». Еще в «Спартаке» футболисты в районе 20 лет отмечали, что именно с людьми их возраста у Валерий Георгиевича правильно выстроенные отношения. Ладит с игроками, легко их понимает. Карпин спокойно играл в Ла Лиге, был большой звездой «Сельты» и видным легионером всего чемпионата. У него нет дотошности, что позволяет стать тренером для топ-5. Но возьмите молодых ребят, о которых напоминали на днях, и получите совсем другую сборную. Прогресс трех человек – Мухина, Тюкавина и Захаряна, способен изменить команду до неузнаваемости, хотя все – вчерашние дети. И Соболев у Карпина может заиграть. Не только он, сборную точно перезагрузят.

Мнение читателей. Карпин является оптимальным кандидатом

Оптимальный вариант в созданных условиях, когда стратегией не пахнет. Тактически выруливать пришлось с командой, занявшей последнее место в группе на крупном турнире. А потом тренер похоронил дорогущий контракт на пресс-конференции. Хотя изначально его всем скопом поддерживали чиновники. И сейчас будут рассказывать, что Черчесова надо было оставлять, ведь он… Кстати, а какие там особые тренерские плюсы? Карпин тактически с недавним удачным копированием фишек «Ливерпуля» тактически интереснее.

При своевременном уходе прошлого наставника Кунца или специалиста примерно такого класса – крепкого тренера-середняка, вроде Саутгейта, Мартинеса, Манчини или Хьюлманда, легко бы нашли. Сейчас такой ход исключал фактор времени. А вот ребят из пресс-службы «Ростова» как консультантов легко нанять. В плане пиара у сборной ситуация хуже, чем на футбольном поле. Команда должна стать открытой публике, снова заслужить уважение и симпатию.

А вот Карпину в работе пригодится везение уровня Хиддинка. Только идеальная тренерская готовность может спасти в отборе, где в первом же матче легко поставить точку в борьбе именно за первое место. Но даже в таком случае не все будет потеряно. У Карпина и сборной ведь много общего. Их и любили, и не принимали одновременно. У них есть длинная история, в том числе, поражений. Валерий Георгиевич уже вернулся, а теперь должен тащить сборную. Не худший вариант.

Но жаль, что в российском футболе стратегическое мышление отсутствует как класс. Карпин мог зайти в более легкий для тренера момент. А здесь попросили спасти, ведь гром уже грянул. Слухи не врали, в сборную взяли тренера-иностранца, ведь у Карпина есть эстонский паспорт и, вероятно, испанский. А если серьезно, то хуже не стало, поскольку эмоционально в Лиге Наций и на Евро-2020 сели на дно. Это был финиш, и хорошо, что не пинали сдутый мяч.

Ненормально, когда народ и сборная по футболу настолько не дружат. Срочно надо исправлять. Карпин ростовской версии достаточно обаятельный и положительный, чтобы ему как минимум сопереживали. После неудач, если будут, точно вспомнят одну фамилию, но сейчас команде нужна ваша поддержка, ведь отборы ЧМ для европейских сборных – семь кругов ада.

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
вчера в 18:42
Карпин это тихий ужас, а не тренер. Он может быть мотиватором, но это не специалист с наработками, схемами и комбинациями. А подгонять игроков может и дядя Вася с фабрики
batog
batog
вчера в 18:27
У всех противников Карпина есть пару недель, что бы уболтать на его место Моуриньо, Гвардиолу или Зидана, думаю Дюков будет не против. Вперед.
batog
batog
вчера в 18:16, ред.
Валерий Георгиевич успехов и удачи!!! И всем сторонникам Бердыева хватит сопли размазывать. Бекиевич ставил оборонительный футбол год или полтора. При нем появлялась команда, но через год минимум. И ДАВАЙТЕ УЖЕ БОЛЕТЬ ЗА СБОРНУЮ!!!
Верг
Верг ответ АртемКениг (раскрыть)
вчера в 17:00
наверное стоить напомнить, что Бердыев пришел в разворованный рубин, после того как мэр города вместе с сынком на 50 млн евро накупили шлака, и тренер тогда после первых 10 туров дал результат в пятерке, а потом вынужден был из за долгов продавать лидирующих игроков, пока не остались в рубине, те игроки, которых уже и брать в аренду никто не хотел
Верг
Верг
вчера в 16:57
ВАлера и Дзюба, замечательные времена придут! наконец то начнется треш угар и содомия
Сп62
Сп62
вчера в 16:45
Я не против Бердыева, не против Карпина. Думаю решение РФС вызвано несостоятельностью этого органа. Запоздалое увольнение Черчесова, долгое раздумие, что делать и естественно попадание в цейтнот. В результате игра в рулетку - повезёт, не повезёт. Будем надеяться на первое.
борька
борька
вчера в 16:25
Пожелаю успеха Карпину. Политика и спорт у нас в стране на низком уровне,шансов на успех у Карпина нет,так как нет исполнителей, т.е.игроков,не с чего лепить команду, .Будем приватизироватьь иностранцев среднего класса.
Пока Тупик в нашем футболе и cтране, Ортимизма мало
BDA8181
BDA8181
вчера в 15:15
ХУДШИЙ вариант, Бердыев лучше бы смотрелся. Ну до ладно. Успехов сборной. Но ещё раз подчёркиваю, я на сборную ни нагой. С меня хватит позора.
volga.kot
volga.kot
вчера в 15:01
Карпин не в ту степь пошёл! Ну грабли может отрезвят его и дадут хороший урок!!!!!
112910415
112910415
вчера в 14:45
Выбор сделан, успеха тренеру!
АртемКениг
АртемКениг
вчера в 13:05
Что касается Кунца, он человек из системы Немецкого футбола , а не ее архитектор. Шансов , что он сможет реконструировать всю систему , крайне мало.
АртемКениг
АртемКениг
вчера в 12:56
Бердыев , не работает уже главным тренером с 2019 года. Да и последний заход в Рубин, оптимизма не внушает.
Имхо, его футбол приносил плоды года так до 15. Сейчас игра от глухой обороны не актуальна, что и доказали Евро 2020, равно как и последние клубы Моуринью.
Что касается Карпина , вероятно , короткий срок контракта связан , скорее не со сборной и ее результатами , а Ростовом. Клубу дают время найти замену, тренеру который готовил команду к сезону
particular
particular
вчера в 12:55
РФС закрыл брешь, клуб, по сути, потерял тренера, а Карпин серьёзно рискнул репутацией... Запоздалость принятых решений накатила неслабый ком проблем...
Спорить поздно, куражится не над чем... Остаётся надеяться...
Q-J-G
Q-J-G ответ Николай Иванов 5 (раскрыть)
вчера в 12:53, ред.
    Николай Иванов 5
    Николай Иванов 5 ответ Q-J-G (раскрыть)
    вчера в 12:45
    Как давно Бердяев давал результат?
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 12:44
    Я беременна, но это временно.
    Сказано про Карпина. Временщик он, на первое время перекантоваться...
    Q-J-G
    Q-J-G ответ ProKop92 (раскрыть)
    вчера в 12:01, ред.
    Если Вам самому безусловно верится с трудом, что у Карпина получится в сборной, то в чём субъективность моего комментария???

    Мой комментарий именно о том, что у него не получится, что он не уровень сборной, что был более достойный кандидат...

    Когда пишите кому-то комментарий, обвиняя кого-то, в чём-то, то хотя бы, не противоречьте самому себе в своём комментарии....
    ProKop92
    ProKop92 ответ Q-J-G (раскрыть)
    вчера в 11:17, ред.
    Эмоциональный выплеск субъективного мнения.
    Такой большой текст в расчете на то, что заметят?
    Только назло этому комментарию хочется, чтобы у Карпина все получилось в сборной... Хотя безусловно, верится в это с трудом.
    cska1948
    cska1948 ответ oFANATo (раскрыть)
    вчера в 10:13
    То, что назначили Карпина, а не Семака лично мне говорит о том, что для Дюкова успех Зенита важнее успеха сборной.
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 10:11
    Как было возможно утвердить главным тренером сборной России тренера, который по итогам прошедшего сезона занимает ДЕВЯТОЕ МЕСТО в турнирной таблице РПЛ с ФК "Ростов"...?!
    Между первым и девятым местом "пропасть", в 22 очк., Утверждают главным тренером тренера, который в первом же туре нового сезона, проигрывает на своём домашнем стадионе со своей командой "Ростов" 0:2 "Динамо", команде, которая по итогам прошедшего сезона занимает седьмое место...И что самое печальное, проигрывают не только по результату, но и по игре... Проигрывают во всём!

    Удивляют те, кто радуется, что выбор РФС - В.Карпин, и верят в "светлое будущее" сборной России с В.Карпиным... В общем-то, верят в чудо...
    Невозможно представить, что в какой-либо стране, утверждают главным тренером сборной, тренера, который по итогам сезона занимает со своей командой ДЕВЯТОЕ МЕСТО, такое возможно только в России... Команда завершает в "нижний" части турнирной таблицы сезон, 9-ое место среди 16-ти, а её тренера утверждают главным тренером сборной России... Парадокс, и никак иначе...
    Большинство радуются факту, что В.Карпин, а не С.Черчесов, как бы не жалели ещё, что В.Карпин, а не С.Черчесов...

    Выбор главного тренера сборной России - РОССИЙСКИМ ФУТБОЛЬНЫМ СОЮЗОМ под руководством А.В.Дюкова завершился...23.07.21г.

    «Finita la commedia»

    Но, как бы после "комедии" мы не увидели вторую часть, "мАрлезонского балета", вторую часть, более печальную, с иным жанром, после "комедии", "трагедия".....:
    Сборная России по футболу-отбор ЧМ-2022 - ЧМ-2022...

    Р.S.Печален тот факт, что тренер, который заслуживал, который добился того в РПЛ, что никто не добился из тренеров, который мог дать реальный результат, и по игре, и по результату, снова оказался "не удел", во второй раз... Речь идёт о К.Б.Бердыеве...
    cska1948
    cska1948
    вчера в 10:10
    Есть сомнение, что Карпин одновременно справится с ролью клубного тренера и тренера сборной.
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 10:01
    Все иностранные тренеры просто отказались от траткосрочного контракта, Семака побоялись назначить, что бы не разрушать миф о супертренере, в сборной бы все поняли что он физрук, а Валера оказался последним вариантом из всех. Его Дюкову и РФС не жалко когда провалится на тренерском мостике сборной.
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