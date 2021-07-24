...Теннисист Медведев назвал Карпина харизматичным тренером...

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал назначение на пост главного тренера сборной России.

Я люблю наш футбол. На Евро проиграли Дании, которая показывала сумасшедший футбол. Карпин — харизматичный человек. Мне нравится выбор в его пользу как тренера сборной.