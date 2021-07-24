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Теннисист Медведев назвал Карпина харизматичным тренером

24 июля 2021, 09:23

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.

Я люблю наш футбол. На Евро проиграли Дании, которая показывала сумасшедший футбол. Карпин — харизматичный человек. Мне нравится выбор в его пользу как тренера сборной.

Ранее стало известно, кто будет помогать Карпину в сборной России.

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 02:37
Каких именно он добился результатов как тренер Ростова?
berda2003
berda2003
24 июля в 10:48
махал бы ракеткой - и не отвлекался бы по пустякам...
Трезвый повар
Трезвый повар
24 июля в 10:20
Я вот что не могу понять. Карпин взял в сборную весь тренерский состав Ростова
Когда начнётся подготовка сборной, кто останется тренировать Ростов? Кто будет следить за физическим состоянием игроков Ростова? Осинов что ли?
В сборную уедет весь тренерский штаб Ростова - Кафанов, тренер по физ подготовке и физиотерапевт. И игроки Ростова на неделю-две будут сами по себе
Comentarios
Comentarios
24 июля в 10:03
Согласен чет в Карпуше есть такое необычное
Федор Паршунин
Федор Паршунин
24 июля в 09:58
Вижу пока только три очевидных плюса от назначения Карпина:
1. Капитан "Шоколадный глаз" возможно канет в лету.
2. Болельщики начнут сопереживать и поддерживать сборную России.
3. Огненные послематчевые интервью.
На другие пока, увы, не рассчитываю.
YVG
YVG
24 июля в 09:57
На харизматизме далеко не уедешь.
Ledokol64
Ledokol64 ответ Q-J-G (раскрыть)
24 июля в 09:53
По этому в штаб Карпина нужен специалист типа Григория Иванова из Екатеринбурга, а вовсе не Жириновский.
Q-J-G
Q-J-G
24 июля в 09:31
...Теннисист Медведев назвал Карпина харизматичным тренером...

Тогда надо было назначить главным тренером В.В.Жириновского он ещё более
харизматичный....

Нужен тренер-профи, который добился что-то существенного в своей тренерской карьере, который доказал делом, результатами, игрой, поставленной игрой команд, которые он тренирует, а 9-ое место прошедшего сезона в РПЛ, извините, но это не повод для того, чтобы доверить "бразды правления" сборной России, пусть он трижды харизматичный...
beefs
beefs
24 июля в 09:29
а выбирать то некого, спасибо хоть один согласился, все равно не надолго...
Трезвый повар
Трезвый повар
24 июля в 09:25
Думаю что харизматичный будет не хуже усатого. Но надеюсь что окажется лучше
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