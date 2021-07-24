...Теннисист Медведев назвал Карпина харизматичным тренером...

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.
Я люблю наш футбол. На Евро проиграли Дании, которая показывала сумасшедший футбол. Карпин — харизматичный человек. Мне нравится выбор в его пользу как тренера сборной.
Ранее стало известно, кто будет помогать Карпину в сборной России.
Тогда надо было назначить главным тренером В.В.Жириновского он ещё более
харизматичный....
Нужен тренер-профи, который добился что-то существенного в своей тренерской карьере, который доказал делом, результатами, игрой, поставленной игрой команд, которые он тренирует, а 9-ое место прошедшего сезона в РПЛ, извините, но это не повод для того, чтобы доверить "бразды правления" сборной России, пусть он трижды харизматичный...
Тогда надо было назначить главным тренером В.В.Жириновского он ещё более
харизматичный....
Нужен тренер-профи, который добился что-то существенного в своей тренерской карьере, который доказал делом, результатами, игрой, поставленной игрой команд, которые он тренирует, а 9-ое место прошедшего сезона в РПЛ, извините, но это не повод для того, чтобы доверить "бразды правления" сборной России, пусть он трижды харизматичный...