«Рубин» – «Спартак»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 10:29

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата России «Рубин» — «Спартак», который состоится 24 июля 2021 года

«Рубин»

Под руководством Леонида Слуцкого у команды появился свой стиль игры, и заметно улучшились результаты. Матчи со «Спартаком» всегда были принципиальные для казанского клуба, поэтому стоит ждать очень интересный поединок. «Рубин» провел несколько товарищеских матчей, в которых тренерский штаб определился с основными игроками на сезон.

17 июля «Рубин» уступил в товарищеском матче «Сочи» (1:3), а 13 июля команда крупно уступила «Спартаку» (0:4)

«Спартак»

Московский клуб также сменил тренера и теперь командой руководит португальский наставник Руй Витория. В проведенных товарищеских матчах коллектив выглядел очень хорошо и добивался нужных результатов. В первом официальном матче игроки наверняка захотят проявить себя и выиграть непростой стартовый матч.

18 июля «Спартак» разгромил «Химки» (5:1) в товарищеском поединке, а 14 числа оказался сильнее «Рубина» (4:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Рубин» – 3.35

Ничья – 3.55

Победит «Спартак» – 2.18

Статистика

«Спартак» проиграл один матч из десяти последних матчей, а «Рубин» уступил в трех поединках

Четыре последних выездных матча «Спартака» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Спартак» выиграл три из четырех последних матчей против «Рубина»

Шесть из последних девяти личных встреч команда завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Спартака», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.18. Команда под управлением нового тренера имеет дополнительный стимул хорошо начать чемпионат и с первых туров находиться вверху турнирной таблицы.