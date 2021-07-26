Гризманн – на продажу, борьба за Холанда и Кейна. Главные трансферные саги лета

1627248253

сегодня, 00:24

Уйдет ли Погба из МЮ ? Найдет ли «Барселона» деньги? «Соккер.ру» — о трансферных сагах, которые могут завершиться этим летом.

Мировой футбольный рынок вовсю кипит, сделки заключаются, суммы растут, составы обновляются. Но в большинстве стран трансферные окна закроются с началом сентября, значит, впереди еще много интересного и неожиданного в плане футбольных сделок. Поэтому нужно грамотно распределить свое внимание. Английские СМИ выделяют главные трансферные саги, которые должны найти решение этим летом.

Давайте посмотрим на них. В Англии два года экспериментировали, закрывая летнее трансферное окно до старта сезона, однако многим это очень не нравилось, ставило клубы АПЛ в невыгодное положение перед конкурентами. Поэтому теперь от идеи отказались, и в Англии рынок закроется одновременно с большинством стран Европы.

Харри Кейн («Тоттенхэм»)

Пора, пора уже, назревает переход Кейна в клуб, который сможет обеспечить этого талантливого бомбардира трофеями, уже давно. И сейчас трансфер близок к воплощению как никогда. Выделился единственный и главный фаворит – «Манчестер Сити». Негоже такому форварду играть за седьмую команду АПЛ , а «Тоттенхэм» именно седьмым стал в прошлом сезоне. Кейна вряд ли прельщает перспектива играть в Лиге Конференций. «Сити» уже предлагал за Кейна 100 миллионов фунтов, но это была прощупывающая символическая оферта. «Шпоры» отбиваются и тешат себя надеждами, что Харри останется, ведь у него контракт до 2024 года.

Рафаэль Варан («Реал»)

Долгие годы «Манчестер Юнайтед» связывали с интересом к защитнику «Реала» Серхио Рамосу. В итоге не сложилось. Но теперь слухи активно сватают от «Олд Траффорд» его бывшего напарника Варана. Рафаэлю осталось всего 12 месяцев контракта с «Реалом», что должно насторожить мадридцев и активизировать потенциальных покупателей. Ожидается, что француз легко согласует условия с МЮ , но вот «Реал» будет тяжело уговорить, даже с учетом скорого окончания контракта. Но в какой-то момент фанаты «Юнайтед» смогут увидеть связку Магуйар – Варан.

Эрлинг Холанд («Боруссия» Д)

Сейчас уже ни для кого не секрет, что в контракте у Холанда есть пункт о выкупе за 70 миллионов фунтов стерлингов, но вступит в силу он только в следующем году. Однако есть клубы, которые не желают ждать еще год, когда наверняка появятся дополнительные конкуренты, поэтому хотят совершить сделку уже этим летом. Среди самых активных участников – «Челси». Томасу Тухелю нужен новый забивной форвард, потому как Жиру ушел в «Милан», а Абрахам и Вернер не слишком надежны для немца. Но «Боруссия» готова содрать с покупателя сейчас 150 миллионов фунтов. И «Челси» нужно определиться, готов ли клуб переплачивать за подписание Холанда прямо сейчас и без конкурентов.

Уссем Ауар («Лион»)

Прошлым летом «Арсенал» очень хотел подписать Ауара, но «Лион» ответил жестким отказом, и «канониры» выбрали Томаса Партея. Хотя это футболист немного иного склада. Поэтому лондонцы потом в течение сезона судорожно пытались найти исполнителя под амплуа, которое характерно для Ауара. Сейчас «Арсенал» снова хочет подписать Ауара, чья цена после не самого удачного сезона в «Лионе» снизилась. Однако появились конкуренты: ПСЖ , «Тоттенхэм» и «Атлетико» тоже претендуют на 23-летнего футболиста, который может стоить сейчас всего 22 миллиона фунтов. Но стоит отметить, что сам Ауар не очень стремится покидать клуб своего детства, а контракт рассчитан до 2023 года.

Джек Грилиш («Астон Вилла»)

В какой-то момент появились слухи, что Грилиш одной ногой в «Манчестер Сити». И чемпионы АПЛ действительно хотят подписать хавбека сборной Англии, который оказался одним из немногих в этой команде, кого не критиковали за стиль игры и выкладку. Но Грилишу самому тяжело определиться. Он понимает, что «Сити» не будет строить игру вокруг него, как это делала «Вилла», где он царь и Бог. В условиях конкуренции в стане «горожан» он даже в стартовый состав может не попадать. А оно ему надо? И все же Грилиш должен понимать, что вечно такие предложения поступать не будут. Завтра он чуть уронит форму, и рискует навсегда остаться в «Вилле», так и не блеснув на мировом клубном уровне.

Эдуардо Камавинга («Ренн»)

Об этом парне, которому всего 18 лет, говорят не первый сезон. При этом он все еще воспринимается как молодая сенсация, а список топовых клубов, которые хотят его заполучить, только ширится. В свои 18 он уже провел около сотни матчей за «Ренн», причем зачастую оказывался там одним из лучших, устраивал взбучку ПСЖ , «Лиону» и другим мощным французским оппонентам. ПСЖ , «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Реал» — лишь часть претендентов на Камавингу. Поскольку его контракт с «Ренном» истекает следующим летом, он может быть доступен сейчас за 25 миллионов фунтов. И гонка начинается.

Антуан Гризманн («Барселона»)

Каталонцы сейчас находятся в непростом финансовом положении. Им сейчас необходимо радикально сокращать фонд заработной платы. Попытки избавиться от Коутиньо, Пьянича и Умтити пока не увенчались успехом, а время идет. Поэтому «Барселона» отчаянно ищет покупателя для Гризманна, который, конечно, хорош, но именно своей ликвидностью может спасти бюджет каталонцев. Говорят, что «Манчестер Сити», «Челси» и «Тоттенхэм» уже прощупывали почву, однако они выжидают, понимая тяжелое положение «Барселоны», которая будет становиться все сговорчивее. Главное – вовремя нанести удар.

Тэмми Абрахам («Челси»)

При Томасе Тухеле Абрахам резко потерял место в стартовом составе «Челси». А учитывая, что «синие» выиграли Лигу чемпионов, тренер будет пользоваться своим авторитетом и доверием со стороны боссов долго. Значит, Абрахаму нужно подыскивать новое место работы. «Челси» даже пытался всучить Абрахама «Боруссии» в обмен на Холанда, но из Дортмунда пришел отказ. А вот «Арсенал» вполне готов приютить Тэмми, как и «Тоттенхэм» с «Вест Хэмом». Но «Челси» хочет за него около 40 миллионов фунтов, поэтому потенциальные покупатели хотели бы сначала арендовать Абрахама, чтобы проверить, придется ли ко двору.

Поль Погба («Манчестер Юнайтед»)

Эта сага будет вечной. Но каждый год, каждое трансферное окно все надеются, что сага завершится именно сейчас. Нынешний контракт Погба рассчитан до 2022 года. Так что сейчас самое время для МЮ избавиться от француза, если клуб хочет выручить какие-то средства. Вроде начались переговоры по контракту, однако вести диалог с Мино Райолой крайне сложно, и МЮ может найти замену, плюнуть на все и продать хавбека, за которого в 2016 году заплатил рекордную сумму. За ситуацией следят «Реал», ПСЖ и «Ювентус», а МЮ , если верить английским СМИ , затребует более 50 миллионов фунтов.

Джердан Шакири («Ливерпуль»)

Для Шакири предстоящий сезон станет четвертым в форме «Ливерпуля», однако он провел за клуб всего 63 официальных матча. 29-летнему швейцарцу можно простить его желание чаще играть в новом сезоне. Но «красным» нужны деньги на новые покупки, и продажа Шакири кажется тем самым ходом, когда, «чтобы купить что-то ненужное, нужно продать что-то ненужное». И считается, что «Ливерпуль» примет предложение даже в размере 13 миллионов фунтов, что не так и много.