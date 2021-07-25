Автор 221 гола за «Тоттенхэм» усилит фаворита АПЛ. Кейн давно заслужил первый трофей

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вчера, 16:26

Харри готовится к переезду в Манчестер.

31 гол за сезон – норма Харри Кейна

Семь сезонов подряд, когда Харри играл именно в основе «Тоттенхэма», выдавал в среднем по 31 голу. Шикарный показатель для лиги, что давно не поставляла миру обладателей «Золотых мячей». И много для форварда команды, которая легко может финишировать на седьмом месте в чемпионате Англии. Особенно много для нападающего совсем без трофеев, но со статусом капитана сборной Англии. «Серебро» Евро – единственная командная медаль Харри в футболе. Но и там пережил разочарование, ведь молодые напарники не переиграли Доннарумму и собственные нервы. Дошло до того, что профессиональный парень, который не вел образ жизни молодого Джейми Варди, вечного Пола Гаскойна, и даже не дружил с горючими жидкостями, как Руни в свободное от футбола время, готов пойти на крайние меры ради трансфера. Тот случай, когда футболиста легко понять, а его мотивы не связаны с предательством родного дома.

У «горожан» найдется 160 млн фунтов

Проблемой Кейна всегда было отсутствие идеального покупателя, а вдогонку шла безумная стоимость трансфера. «Барселона» сильно бы рискнула, оплати она переезд англичанина в Каталонию пару лет назад. А теперь у них денег нет даже на царский контракт с Месси. «Реал» вел Левандовски, но Перес всегда сомневался в Роберте. У «Манчестер Юнайтед» могут быть ровно такие же поражения в финалах, как у «Тоттенхэма», там нет гарантии трофеев. Но теперь на горизонте появился «Манчестер Сити». Мало того, что Гвардиола может выставить на трансфер парочку звездных футболистов, чтобы заработать, так еще и шейхи знают, как закачать в клуб миллионы на трансферы. Вот только необязательно тратить на Кейна безумные 160 млн фунтов, ведь это 187 млн евро.

В «Сити» сможет забить 261-й гол в АПЛ

У Ширера 260 голов в 441 матче в чемпионате, и на данный момент это рекорд АПЛ всех времен. У Кейна, которому через несколько дней стукнет 28 лет, еще есть время, чтобы догнать и перегнать заносчивого Алана. Конечно, нужно играть активно еще лет шесть, но даже если Кейн будет забивать «всего» по 16 голов каждый раз на таком отрезке, то получит рекорд всех времен. Руни, Лэмпард или Анри – заслуженные легенды, которые гнались за Ширером и не опередили его, но Кейн может добраться до заветной отметки, ведь в этом списке он ближе всех к чужим воротам. И в составе чемпионов рекорды ставить проще – спросите Агуэро, если сомневаетесь.

«Горожане» лишь седьмые по голам в топ-5

«Бавария» и «Интер» показали высокую результативность и взяли трофеи. «Аталанта» просто очаровала, «Наполи» усердно атаковал, как и ПСЖ , но все трое, как и «Барселона», не променяли количество голов на новые кубки. Зато есть пример «Манчестер Сити», которому в АПЛ хватило 83 точных ударов, но в Лиге чемпионов в финале забить больше, чем «Челси», не сумели. Кейн пригодится, ведь Агуэро постарел, а Жезус не вырос настолько, чтобы ставить на него в финалах. При этом Де Брюйне, Стерлинг (если не покинет команду), Бернарду, Марез, Фоден и Канселу готовы отдать последний пас на форварда в центре атаки. А самому Харри в «Тоттенхэме» придумали оригинальную замену, так что все могут остаться в выигрыше.

Три продажи компенсируют трансфер

Большой козырь для «Манчестер Сити» — глубина состава, где достаточно людей с высокими зарплатами, трансферной стоимостью с высотой стратосферы, но без игровой практики в основе «Манчестер Сити». Рахим Стерлинг – как пример, ведь после удачного Евро к нему вернулся селекционный интерес, а твердого места в команде с Марезом и Фоденом в атаке у него, как и у Сане чуть раньше, не было. Кроме Рахима, «Манчестер Сити» могут покинуть также Бенжамен Менди и Габриэль Жезус. Это трио легко обеспечит подписание Кейна. Холанд – очень дорогой и непроверенный, а вот в Харри меньше сомнений, ведь прекрасно знает все ходы и выходы в АПЛ , сам многие из них протоптал.

4-5 ударов за поединок – не проблема

Даже с учетом, что у Кевина Де Брюйне поставлен дальний удар, он больше 3.2 выстрела за игру в АПЛ не выжимал. И прошлогодний результат стал для него рекордным. Но бил бельгиец так часто и не всегда удачно, ведь реализовал лишь 6 попыток из 80, поскольку Гвардиола не видел на поле человека, который компенсирует нехватку форварда. Ложного нападающего играл сам Кевин, но бельгиец, невзирая на игру в молодости на фланге атаки – плеймейкер. Нужен человек на острие, Хосеп принял и осознал свою ошибку. Кейн, когда работает в штрафной площади, играя головой и на опережение, легко собирает 4-5 ударов. В сборной Саутгейта и команде Моуриньо приходилось действовать иначе, но тот опыт лишь помог ему стать еще разностороннее, чем был.

14 ассистов точно убедили Гвардиолу

Как и оборонительные действия Кейна на Евро, где Англия отдавала мяч и прессинговала. В прошлом сезоне АПЛ у Кейна было 14 голевых передач. Это почти треть ото всех, отданных им в составе «Тоттенхэма» за всю карьеру. Впечатляющий пересмотр своей роли на поле. Моуриньо помогал многим форвардам поменяться – Это’О, Милито, Лукаку, а теперь и Кейн, стали другими. Гвардиола ценит усилия Харри, а поскольку в зрелом возрасте форвард работает над собой, а у «Манчестер Сити» нет такого снайпера – идут навстречу друг другу.

Будет справедливо, если человек, у которого 268 баллов по «гол + пас» в 336 поединках за «Тоттенхэм» найдет порт, где сможет без труда потискать стандартные для всех игроков команд Гвардиолы трофеи. А «Манчестер Сити» нужен еще один финал ЛЧ и победа в нем. И Де Брюйне лучше раскрывается, если выступает адресатом передач. И Кейн пересидел в Лондоне, но сохранил силы для финального рывка во всех смыслах. Клуб из Манчестера и нападающий давно шли друг к другу. Если Дэниел Леви по привычке не усложнит переговоры, как умеет, то увидим Харри в футболке цвета неба.

Более того, форвард сразу поставит два рекорда. Осталось не попасть на сезон, когда сам «Манчестер Сити» останется без трофеев. В таком случае невезучесть Кейна из легендарной превратится в монструозную.