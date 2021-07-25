ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2021/2022

ПСЖ заинтересован в подписании Кулибали

вчера, 16:51

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали может перебраться в чемпионат Франции.

Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport сообщает, что спортивный директор ПСЖ Леонардо провел встречу с агентом игрока Фали Рамадани. Отмечается, что в парижском клубе выразили заинтересованность в трансфере 30-летнего защитника.

На данный момент «Наполи» не получал от ПСЖ официального предложения по трансферу Калиду.

Ранее фанаты ПСЖ выступили против возможного перехода хавбека «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции в клуб.

Все новости
Слухи«Ницца» собирается подписать игрока ПСВ
Сегодня, 15:07 Комментарии1
Слухи«Рома» претендует на защитника «Барселоны»
Сегодня, 14:31 Комментарии2
Слухи«Наполи» хочет подписать Шакири
Сегодня, 14:21 Комментарии2
Слухи«Ньюкасл» проявляет интерес к Баркли
Сегодня, 14:17 Комментарии1
СлухиОкслейд-Чемберлен может перейти в «Вест Хэм»
Сегодня, 14:13 Комментарии1
Шакири заявил, что хочет вернуться в Италию
Сегодня, 14:02 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 18:13
Я запутался, сколько в ПСЖ игроков на каждую позицию, 4 состава?
Брулин
Брулин
вчера в 17:03
Рамос, кимбемпе, маркиньос, и тут кулибали кто то из топ защитников будет сидеть на лавке причем двое. Кимбемпе точно сядет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:03
Время покажет...
нечитайло
нечитайло
вчера в 17:00
Личная неприязнь что ли
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 16:55
На уровни слухов и разговоров....
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100