ПСЖ заинтересован в подписании Кулибали

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали может перебраться в чемпионат Франции.
Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport сообщает, что спортивный директор ПСЖ Леонардо провел встречу с агентом игрока Фали Рамадани. Отмечается, что в парижском клубе выразили заинтересованность в трансфере 30-летнего защитника.
На данный момент «Наполи» не получал от ПСЖ официального предложения по трансферу Калиду.
Ранее фанаты ПСЖ выступили против возможного перехода хавбека «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции в клуб.