ПСЖ заинтересован в подписании Кулибали

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вчера, 16:51

Защитник «Наполи» может перебраться в чемпионат Франции.

Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport сообщает, что спортивный директор ПСЖ Леонардо провел встречу с агентом игрока Фали Рамадани. Отмечается, что в парижском клубе выразили заинтересованность в трансфере 30-летнего защитника.

На данный момент «Наполи» не получал от ПСЖ официального предложения по трансферу Калиду.